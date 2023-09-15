Главное за неделю: Проект бюджета-2024, снижение учетной ставки и прогноз курса доллара
Правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.
Как Arm вышел на IPO десятилетие и планирует зарабатывать на ИИ
14 сентября Arm Holdings вышла на IPO, увеличив свою капитализацию на 15%. Торги начались в 19:08 14 сентября 2023 года. Компания привлекла $4,87 млрд — и это стало самым первичным публичным размещением акций 2023 года. Сможет ли она составить конкуренцию серьезным игрокам рынка чипов и поможет ли ее публичное размещение реанимировать рынок IPO — разбирался «Минфин».
Коломойский получил новое подозрение
Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.
Нацбанк снизил учетную ставку до 20%
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября.
ВВП-варанты Яресько дорожают: стоит ли их покупать частному инвестору
Стоимость государственных варрантов Украины на международном рынке достигла почти половины номинала, хотя в прошлом году они оценивались в десятую часть. Это означает, что инвесторы надеются получить выплаты по этим бумагам. Но их обслуживание может обойтись для Украины в десятки миллиардов долларов. Как купить варранты частным инвесторам и стоит ли это делать, разбирался Минфин.
Возвращение к плавающему курсу: НБУ обещает сдержать валютные колебания
Нацбанк в случае принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования своими валютными интервенциями будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.
Депозиты в крупных банках: кто платит самые высокие проценты и откуда бегут вкладчики
Активный пересмотр депозитных ставок усилил миграцию вкладчиков из одних банков в другие. Кто из крупных банков смог увеличить количество частных клиентов, как финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн за последние две недели, откорректировали свои депозитные предложения и какую доходность могут предложить сейчас, — в свежем обзоре «Минфина».
Банкам ограничили возможности вкладываться в депсертфикаты. НБУ снизил ставки
Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт снижена на 2 и. п. до 16%, а по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 22%.
Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам
Осень и весна — традиционно лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты» и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».
Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список
Кабмин ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься.
НБУ подвел очередные итоги работы банков: чем удивили Приват, Креди Агриколь, Укргаз
Банковская система планомерно увеличивает свои доходы и остальные денежные характеристики. Нацбанк позволяет неплохо зарабатывать на депозитных сертификатах, а бизнес и люди начали получше платить по кредитам. Кроме того, банки повышают ценники на многие услуги и увеличивают свои комиссионные заработки, что играет также в пользу роста их доходов. Правда, далеко не все зарабатывают одинаково хорошо. Поэтому ряд структур может оказаться на грани вылета с рынка. Минфин проанализировал свежий и отчеты банков и сделал ключевые выводы.
Unex bank приостановил выдачу денежных переводов Western Union
Unex Bank временно приостановил выдачу денежных переводов Western Union. Причина — отзыв лицензии и исключением из реестра платежной инфраструктуры сведений о компании-участнике платежной системы Western Union, выполнявшей функции провайдера услуги соответствующих международных переводов.
Четвертая компания в агрессивном портфеле «Минфина»: инвестируем в беспилотные авто
Уже третий месяц «Минфин» формирует новый портфель из быстрорастущих акций с целью получения максимальной прибыли (так называемый агрессивный портфель). За это время к нему добавлены три бумаги, одна из которых с момента приобретения уже возрастала более чем на 40%. На этот раз мы обратили внимание на компании из сектора ПО и вот почему.
Каким будет курс доллара в 2024 году: ожидания Министерства финансов
Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.
Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара в следующем году (инфографика)
Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. В 2023 году бизнесы закладывали 43 грн/доллар, а в 2021−22 годах — 29 грн/доллар. Об этом говорится в опросе, проведенном Европейской бизнес ассоциацией.
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