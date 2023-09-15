Главное за неделю: Проект бюджета-2024, снижение учетной ставки и прогноз курса доллара

Правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Как Arm вышел на IPO десятилетие и планирует зарабатывать на ИИ

14 сентября Arm Holdings вышла на IPO, увеличив свою капитализацию на 15%. Торги начались в 19:08 14 сентября 2023 года. Компания привлекла $4,87 млрд — и это стало самым первичным публичным размещением акций 2023 года. Сможет ли она составить конкуренцию серьезным игрокам рынка чипов и поможет ли ее публичное размещение реанимировать рынок IPO — разбирался «Минфин».

Коломойский получил новое подозрение

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября.

ВВП-варанты Яресько дорожают: стоит ли их покупать частному инвестору

Стоимость государственных варрантов Украины на международном рынке достигла почти половины номинала, хотя в прошлом году они оценивались в десятую часть. Это означает, что инвесторы надеются получить выплаты по этим бумагам. Но их обслуживание может обойтись для Украины в десятки миллиардов долларов. Как купить варранты частным инвесторам и стоит ли это делать, разбирался Минфин.

Возвращение к плавающему курсу: НБУ обещает сдержать валютные колебания

Нацбанк в случае принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования своими валютными интервенциями будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Депозиты в крупных банках: кто платит самые высокие проценты и откуда бегут вкладчики

Активный пересмотр депозитных ставок усилил миграцию вкладчиков из одних банков в другие. Кто из крупных банков смог увеличить количество частных клиентов, как финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн за последние две недели, откорректировали свои депозитные предложения и какую доходность могут предложить сейчас, — в свежем обзоре «Минфина».

Банкам ограничили возможности вкладываться в депсертфикаты. НБУ снизил ставки

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт снижена на 2 и. п. до 16%, а по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 22%.

Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам

Осень и весна — традиционно лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты» и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».

Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список