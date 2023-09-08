Главное за неделю: Банки блокируют счета, арест Коломойского и ликвидация Укрбудинвестбанка

Блокировка счетов остается одной из главных проблем, на которую жалуются наши читатели. Активизировались и мошенники, не только под «ноль» очищающие карточки, но и доставшиеся уже депозитам. Что советуют финансисты, чтобы уменьшить подобные риски, расскажем в свежем Народном рейтинге банков.

В Украине инфляция снизилась до минимума за два года. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в августе 2023 г. снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле. Инфляция в стране в годовом исчислении упала до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

НАБУ и САП арестовали активы Коломойского: доли в компаниях, тысяча объектов недвижимости и авто

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 дня наложили арест на активы бывшего бенефициарного владельца Приватбанка — олигарха Игоря Коломойского.

НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение № 310-рш/БТ об отнесении Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных.

Рейтинг устойчивости банков: топ-5 оставил Приват

Минфин подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за второй квартал текущего года. Редакция определила, каким банкам больше всего доверяют клиенты и эксперты, и кто на втором году войны демонстрирует лучшие финансовые показатели.

Когда Украина откажется от гривны и перейдет на евро. Заседание НБУ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: стоит ли Украине отказываться от гривни и переходить на евро? Исторический опыт перехода на евро присоединившихся к ЕС стран. Чехия и Польша не стали торопиться с переходом на евро. Риски для гривны. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 7 по 13 сентября. Заседание НБУ — отпустят ли курс.

Доходность депозитов: почему вклады в гривне будут дешеветь, а валютные будут дорожать

14 сентября НБУ может объявить об очередном понижении ключевой ставки, что заставит банкиров активнее пересматривать депозитные предложения. Какие еще факторы будут влиять на уровень доходности вкладов и какая стратегия поможет максимально заработать, расскажет «Минфин».

После исторического рекорда международные резервы снизились до 40,4 миллиарда долларов. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Лучший отзыв августа: как А-Банк наказал своего клиента, сообщившего об ошибочном зачислении денег на свою карту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в августе. Им стал пользователь под ником financict, который рассказал, сколько можно потерять, если на твою банковскую карту случайно поступит перевод от неизвестного лица. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Совет назначил нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 об открытии деклараций.

Нацбанк рассказал «Минфину», когда может начаться слияние и продажа банков

После победы Украины в войне и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидается реорганизация, продажа банков/кредитных портфелей. В Национальном банке считают, что такие сценарии прежде всего могут заинтересовать небольшие банки. «Минфин» обсудил эту перспективу с аналитиками, представителями банков и инвестфондов.

Банки предупредили, что девальвация гривны к доллару может ускориться

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года. Это уже в новом — до конца 2023 года.

Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.