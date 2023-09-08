Главное за неделю: Банки блокируют счета, арест Коломойского и ликвидация Укрбудинвестбанка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2023, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Банки блокируют счета, арест Коломойского и ликвидация Укрбудинвестбанка

Банки снова блокируют счета: почему финансисты это делают сейчас и что советуют, чтобы этого избежать

Блокировка счетов остается одной из главных проблем, на которую жалуются наши читатели. Активизировались и мошенники, не только под «ноль» очищающие карточки, но и доставшиеся уже депозитам. Что советуют финансисты, чтобы уменьшить подобные риски, расскажем в свежем Народном рейтинге банков.

В Украине инфляция снизилась до минимума за два года. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в августе 2023 г. снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле. Инфляция в стране в годовом исчислении упала до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

НАБУ и САП арестовали активы Коломойского: доли в компаниях, тысяча объектов недвижимости и авто

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 дня наложили арест на активы бывшего бенефициарного владельца Приватбанка — олигарха Игоря Коломойского.

НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных

Правление Национального банка приняло решение № 310-рш/БТ об отнесении Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных.

Рейтинг устойчивости банков: топ-5 оставил Приват

Минфин подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за второй квартал текущего года. Редакция определила, каким банкам больше всего доверяют клиенты и эксперты, и кто на втором году войны демонстрирует лучшие финансовые показатели.

Когда Украина откажется от гривны и перейдет на евро. Заседание НБУ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: стоит ли Украине отказываться от гривни и переходить на евро? Исторический опыт перехода на евро присоединившихся к ЕС стран. Чехия и Польша не стали торопиться с переходом на евро. Риски для гривны. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 7 по 13 сентября. Заседание НБУ — отпустят ли курс.

Доходность депозитов: почему вклады в гривне будут дешеветь, а валютные будут дорожать

14 сентября НБУ может объявить об очередном понижении ключевой ставки, что заставит банкиров активнее пересматривать депозитные предложения. Какие еще факторы будут влиять на уровень доходности вкладов и какая стратегия поможет максимально заработать, расскажет «Минфин».

После исторического рекорда международные резервы снизились до 40,4 миллиарда долларов. НБУ назвал причины

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $40 387,2 млн. степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Лучший отзыв августа: как А-Банк наказал своего клиента, сообщившего об ошибочном зачислении денег на свою карту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в августе. Им стал пользователь под ником financict, который рассказал, сколько можно потерять, если на твою банковскую карту случайно поступит перевод от неизвестного лица. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Умеров стал новым министром обороны Украины. Что о нем известно

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

Совет назначил нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров о назначении Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Рада вернула электронное декларирование, но засекретила декларации еще на год

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине, однако нардепы провалили голосование по поправке № 371 об открытии деклараций.

Нацбанк рассказал «Минфину», когда может начаться слияние и продажа банков

После победы Украины в войне и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидается реорганизация, продажа банков/кредитных портфелей. В Национальном банке считают, что такие сценарии прежде всего могут заинтересовать небольшие банки. «Минфин» обсудил эту перспективу с аналитиками, представителями банков и инвестфондов.

Банки предупредили, что девальвация гривны к доллару может ускориться

Если в старом макропрогнозе НБУ допускалась девальвация официального курса гривны в нынешних 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ с начала 2024 года. Это уже в новом — до конца 2023 года.

Госдолг Украины вырос до нового исторического максимума

Совокупный государственный долг Украины в августе 2023 года вырос на 3,1% до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает brulik и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами