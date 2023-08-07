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7 августа 2023, 11:48 Читати українською

Земля в подарок и 1% налога для ФОПов: как сохранить нацию после войны

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет, чтобы сохранить нацию. Почему государству нужно мыслить не запретами, а разрешениями, рассказал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет, потому что, в противном случае, мы потеряем еще больше людей, а значит - и государство.

Социалист и либерал: разница в мышлении

Социалист видит проблему, видит людей, как ресурс, воспринимает территорию, как периметр, и логически мыслит запретами.

Подобная чушь никогда даже не придет в голову человеку, мыслящему в системе индивидуальных свобод. В том числе, собственных экономических свобод. Таких людей еще называют либералами.

Когда социалисту Сталину или социалисту Мао нужно было собрать несколько тысяч рабочих строить дамбу — они ни у кого не спрашивали разрешения, насильно собирали людей, селили в бараки и заставляли на солнце или на морозе годами работать киркой почти за бесценок.

Современно мыслящий правитель или государственный менеджер, не подхвативший в юности вирус марксизма и не заболевший манией величия, которая приводит к социалистическому типу мышления, будет мыслить не запретами, а разрешениями.

Он посмотрит на проблему естественного «оттока» людей с территории, как на естественное явление после войны. Он будет искать: чем их поощрить и вернуть, а не запугать, преследовать и запретить.

Современный государственный менеджер, либерально мыслящий, ставя во главу угла права человека, подойдет к этому, как к проектной задаче. Чего мы боимся? Что рядом Европа, где зарплаты выше, значит, все переедут туда?

Ну, во-первых, не столь уж выше на не очень квалифицированный труд без знания языка.

А во-вторых, давайте подумаем, что мы можем предложить им вместо этого!
Что у нас уже лучше, чем в Европе, или что можно быстро сделать лучше, чем в Европе?

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Подсвечиваем сильные стороны

Система детских садов — и государственных, и частных — еще до войны была лучше. Давайте посмотрим, где их не хватает, спросим, какие у них проблемы, и завтра же освободим их от лишних налогов и лишних регуляций!

Школы? Да, уровень преподавания и программы средних школ в Украине у нас до войны были значительно выше, чем в большинстве стран. Все без исключения родители, вывезшие детей в Европу, за последний год в этом убедились, я думаю. Сравнивая насыщенность и сложность и, наконец, знания детей, которые параллельно продолжают учиться по зуму в Украине.

Возможно, стоит усилить программы зум-обучения детей наших беженцев вместо угроз исключить из школ всех, кто физически не вернется в Украину до 1 сентября?

Медицина? Все уже сравнили частную украинскую медицину со страховой европейской, где месяцы в очереди нужно провести? Если еще не все, то это только вопрос времени. Спросите у врачей! Спросите у частных бизнесменов! Что им еще нужно для того, чтобы частных клиник стало еще больше, а государственные как можно быстрее приватизировались (с программой госфинансирования пациентов-льготников, конечно! Той, что и сейчас существует, — деньги ходят за пациентом).

А сколько европейских стран предлагают сельской молодежи бесплатный дом и 2−20 гектаров собственной земли для ведения фермерского хозяйства.

А мы, Украина, — можем это предложить! Почему бы и нет? С тех 10 млн га земель госрезерва! Так уж делалось для ветеранов АТО в 2014—2015 годах, можно так же поступить и сейчас. Только не «дарить», как тогда это делало правительство Яценюка, а давать в кредит на 30 лет под нулевую ставку. Чтобы брали только те, кто будет что-нибудь на ней делать.

Создать налоговый оазис

Теперь о бизнесе. И налогах. Самая болезненная тема, но и здесь уже есть наработанные решения.

Вот мы боимся, что украинцы поедут за границу, потому что там выше зарплаты. А мы разве не хотим, чтобы европейцы ехали к нам, потому что у нас низкие налоги?

Я ни на йоту не шучу! Большинство тех, кто нашел работу в Европе легально и заплатили там налоги, убедились в том, как это сладко…

Почему мы до сих пор не отменили им двойное налогообложение, а Гетманцев, наоборот, принял закон об обязательном декларировании и драконовских штрафах для трудовых мигрантов.

А представьте, если наоборот: мы объявляем, что не претендуем на налоги с доходов как украинцев, так и иностранцев, полученных за пределами Украины. Езжайте все к нам, заполняйте смело декларации, храните деньги в украинских банках!

Налоговая реформа. Ну даже не удобно об этом повторять еще раз и еще раз: остановите налоговую антиреформу Гетманцева хотя бы, если вы не решаетесь уже 8 лет сделать, собственно, либеральную налоговую реформу!

В Румынии налог на ФОПы — 1%. В странах Балтии у малого бизнеса вообще нет налоговых проверок! Вообще!

В Польше, Чехии, Словакии, — у всех наших ближайших соседей эффективные ставки налогов для бизнеса ниже, чем в воюющей Украине.

Мы еще до войны проигрывали налоговую конкуренцию всем странам-соседям! Везде — налог на выведенный капитал вместо корпоративного налога (что освобождает ваши внутренние инвестиции полностью от налогообложения, стимулируя их). Средняя эффективная ставка НДС в странах Европы менее 10%!!! Я на этом остановлюсь, потому что я на эту тему говорить могу очень долго.

Что касается налоговой реформы, которую нужно проводить немедленно и еще вчера.
Сейчас последняя соломинка отечественных фискалов — они уговаривают Президента, что давайте проведем эту налоговую реформу «уже после войны»…

Можете и после. Если вам нужно выровнять собственные конкурентные правила ведения бизнеса хотя бы со странами-соседями только после войны — пожалуйста, давайте еще подождем.

Словом, есть либеральный тип мышления, где ты предлагаешь свободы, права и возможности для своих граждан, конкурируя за них с другими государствами, а есть социалистический тип мышления. У социалистов всегда все просто: не можем решить проблему — значит все запретить! Как в сталинском СССР. Закрыли границы и все работали на Стройках Века почти даром.

Сейчас так не получится.

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Если смотреть на проблему шире — у нас, на самом деле, есть и в этой области хорошая новость: у нас начинается Программа восстановления. Стоимостью, по меньшей мере, 200 миллиардов долларов. Что запрограммированно создаст и дополнительные миллионы рабочих мест, и загонит в небо зарплаты в стране за пару лет. Я, как макроэкономист, вижу эти взаимосвязи очень четко.

Но и это относительно светлое наше будущее после победы не отменяет ни одного из пунктов: и надо дореформировать и дать большую свободу частной медицине, и поддержать в их развитии наши самые конкурентные в Европе дошкольное и школьное образование, и отменить репрессии против беженцев и работников, и отменить налоговую антиреформу! И сделать, наконец, долгожданную либеральную/антикоррупционную налоговую реформу.

Автор:
Кухар Михаил
управляющий партнер, старший экономист Кухар Михаил
Ukraine Economic Outlook
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 28

+
+126
Bitcoin
Bitcoin
7 августа 2023, 11:55
#
По факту в Украине установлено крепостное право для мужчин. Можно откупиться, можно прятаться по лесам и ходить только тропами. Это фактически сегрегация под патриотическими лозунгами.
В моем понимании подобные запреты это преступление. Закона я не видел, есть волевое решение гаранта о нарушении гарантий. Это узурпация.
Опять же, если запрет, то всем или никому.
+
0
korvin29
korvin29
7 августа 2023, 12:57
#
Бунт будет, если такое примут.
+
+8
SkeptikUA
SkeptikUA
7 августа 2023, 13:38
#
Впевнені? Де зараз бунт проти викрадення людей представниками ТЦК?
+
0
Ranet
Ranet
7 августа 2023, 14:06
#
Жінки не бунтують!
+
0
Riojas
Riojas
7 августа 2023, 14:11
#
Все бунты закончились в 14-м году, все пассионарии на фронте, многих уже нет.
+
+88
Bitcoin
Bitcoin
7 августа 2023, 11:57
#
Если сейчас не время революционных изменений в экономической политике, то изменений не будет никогда.
+
+15
Riojas
Riojas
7 августа 2023, 12:11
#
Руководителю Украинского института будущего Вадиму Денисенко 49 лет, его сознательная жизнь прошла в независимой Украине и вирус марксизма он подхватить не успел при всем желании. У него немного другой вирус, «необходимо просто сохранить нацию», и цена его не волнует. Никакие марксисты-социалисты тут не при чем… а вот будущее страны при таких руководителях (а это не исключение, а абсолютно логическое мышление людей такого склада) печально.
+
0
Riojas
Riojas
7 августа 2023, 12:12
#
Люди едут в Европу не за детскими садами и низкими налогами, а потому, что там немыслимы такие руководители чего угодно кроме партии AfD.
+
0
engine
engine
7 августа 2023, 14:17
#
AfD лидирует в опросах. Какие же будут руководители если они наберут много мест в парламенте?
+
+8
Den Mark
Den Mark
7 августа 2023, 12:55
#
Вчиться у Відні й знімає відео російською: журналісти знайшли, як живе син екснардепа Денисенка
https://24tv.ua/denisenko-zayaviv-pro-zaboronu-viyizd-za-kordon-yak-zhive-sin_n2367144
+
0
Riojas
Riojas
7 августа 2023, 14:09
#
Лучший друг сына нафронтника Данилова наверное
+
+77
zevs1
zevs1
7 августа 2023, 12:13
#
Гетманцеву и остальным Слугам нужно щипать гусей, а гуси решили что у них есть право и выбор, улететь из Украины или пойти под нож.

Но и тут власть говорит о том что гусей нельзя выпускать, ведь власти решили что гуси их собственные.
+
0
brigadirius
brigadirius
7 августа 2023, 12:14
#
При всій моїй повазі до Михайла Кухара, але він не зовсім правильно вживає терміни. Антагоніст соціалісту це не ліберал, а лібертаніанець. Піночет боровся і ненавидів соціалістів, але він зовсім не був лібералом. Ну, а в цілому згоден з автором.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
7 августа 2023, 12:16
#
«рівень викладання і програми середніх шкіл в Україні ми мали до війни значно вищі, ніж у більшості країн.»

Серйозно? В якому ж світі ми тоді живемо?

Ну, а на рахунок клікбейтного 1% податку для ФОПів — залиште все як є і ПРОСТО НАС НЕ ЧІПАЙТЕ!!!
+
0
engine
engine
7 августа 2023, 14:21
#
>Серйозно? В якому ж світі ми тоді живемо?
На самом деле, у нас огромные проблемы в высшем (ВУЗы) и специально-техническом (ПТУ) образовании. Там жуть, мрак, в студенты идут чтобы откосить от армии, по специальности не работают (ВДУМАЙТЕСЬ: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В ПУСТОТУ ПОТРАТИЛИ ДЕНЬГИ) и т. д. и т. п.
А вот школы как раз трогать и ломать не надо.
+
+15
Андрей Татра
Андрей Татра
7 августа 2023, 12:18
#
Все написано правильно. Если мы хотим сохранить словянское население в нашей стране ,а то мы с лёгкостью получим Среднюю Азию, Китай,Вьетнам и др. Это будет другой менталитет, другой взгляд на все.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
7 августа 2023, 12:41
#
200 лет татаро-монгольского ига. Ага, славянская нация :)
Сохранить нужно граждан Украины — украинцев (это те, кто живет в Украине).
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
7 августа 2023, 13:30
#
Захоплення Києва монголами 1240 рік, перехід Києва до складу Литви 1321 рік, маємо 81 рік, а не 200 років, що очевидно переплутано з московією. Стосновно західної застини України, там вплим монголів був ще менше
+
+15
korvin29
korvin29
7 августа 2023, 13:00
#
Так это ж рабство. И будут обычные украинцы пахать за минималку, когда Слуги будут на Мальдивах, Тайланде, Испании хаты и машины покупать и жить там, а зарабатывать в Украине.
После принятия такого закона, с невыпусканием украинцев зарубеж, будет майдан 3.0.
+
+8
SkeptikUA
SkeptikUA
7 августа 2023, 13:42
#
Мені особисто байдуже словянин чи азіат буде обкрадати державні кошти купуючи усілякі «барабани», а Вам?
А якщо серйозно, то це держава для народу, а не народ для держави. Український совок 2.0 будуйте без нас.
+
+30
gorobezus
gorobezus
7 августа 2023, 12:36
#
Особенно доставило про местную медицину. Это то с чем сталкивался лично. Местные медики худо-бедно решают типовые проблемы, но стоит прийти с чем-то что выходит за рамки ежедневной рутины — то надежда только на Господа Бога и собственную волю к жизни.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
7 августа 2023, 13:58
#
Рутинні проблеми на то і рутинні, що складають 90% випадків. За кордоном, навіть «щорічний» візит до гінеклога з метою скрінінгу потребує кількамісячного очікування в черзі. Приватна медицина у нас дійсно топ, як і стоматологія чи ресторанно-готельний бізнес. Але без державних дотувать — збереження такої порівняно дешевої приватної медицини не є можливим. Бо держава оплачує навчання мед персоналу, інтернатуру, наукові роботи і навіть практику, бо всі лікарі, що працюють в приватних клініках працювали чи досі паралельно працюють у державних. Це мабуть головна причина чому ми можемо конкурувати ціною з країнами сусідами.
+
0
norma3
norma3
7 августа 2023, 13:08
#
Будь ласка, Михайло, єднайтеся із розумними людьми та наполегливо доносьте свои пропозиціі владним структурам. Бо в людей вже вривається терпець. Перемогти війну дуже важливо, але після війни обов,язок кожного, щоб життя та здоров,я наших воінів не було знецінене, щоб не розкрадали все ті хто при владі.
+
+8
gorobezus
gorobezus
7 августа 2023, 13:38
#
И толку с той земли в подарок — мы на текущий момент не можем продать то что вырастили, да и как показывает практика хорошо живут страны с высокой степенью индустриализации, а аграрные страны — дно днищенское. А с инженерами у нас ситуация похлеще чем с врачами — после войны свалят те кто еще оставался и хоть что-то умеет, а то что останется… в основной массе третий сорт не брак.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
7 августа 2023, 14:14
#
Аграрний сектор у нас займає і буде займати одну з головний ролей в економіці країні, бо маємо конкурентні переваги: якість грунтів, клімат і середній розмір полів. Прокормити Україна цілком може біля 300−400 млн людей, або 4−5% населення планети, а їжа як і енергоносії завжди потрібна скрізь. США наприклад завдяки агросектору заробляють дуже гарно, не дивлячись на те, що це країна першого світу, а не «дно днищенское», те саме можна сказати і про Нідерланди, і про Нову Зеландію…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 августа 2023, 13:59
#
Вангую!!!
НИКТО И НИКОГДА в нашей стране не будет заниматься реформой налогового и таможенного законодательства. Во всяком случае еще лет 10.
Причина — нет альтернативы, или придумывать очередную бредятину в интересах кучки «патриотов» или брать за основу европейские принципы. В первом случае мы получим старую «конхфету» в новой бумажке, ну, а второй вообще не реально. Если было бы желание то реформы начались еще в 2014 году.
Поэтому это пустые разговоры.
Ну, а по поводу заявлений Денесенко —
Кто это?
Почему заявление только в ФБ?
Что это за «институт»?
Источник доходов?
Ну и главное — цель самого вброса?
Как лично я понимаю, кто-то очень хочет побольше стравить граждан в стране, создать невыносимую социальную напряженность, кто и с какой целью — у каждого свой ответ.
+
0
Riojas
Riojas
7 августа 2023, 14:13
#
Цель вброса — проверить температуру воды, на какие издевательства еще готов вільний народ вільної країни
+
0
Ranet
Ranet
7 августа 2023, 14:03
#
В нашей «новой медицине Супрун» деньги за пациентом ходят достаточно своеобразно. Медицина «уходит» пациента, а за ним уходят и деньги.
Давайте, как завещал Иисус: либералам — либералово, социалистам — социалово.
Миша, придите к Гетьманцеву, скажите хочу помочь, он не откажется.
А образование и медицину должны корректировать совершенно другие люди.
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