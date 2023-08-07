Земля в подарок и 1% налога для ФОПов: как сохранить нацию после войны

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет, чтобы сохранить нацию. Почему государству нужно мыслить не запретами, а разрешениями, рассказал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Социалист и либерал: разница в мышлении

Социалист видит проблему, видит людей, как ресурс, воспринимает территорию, как периметр, и логически мыслит запретами.

Подобная чушь никогда даже не придет в голову человеку, мыслящему в системе индивидуальных свобод. В том числе, собственных экономических свобод. Таких людей еще называют либералами.

Когда социалисту Сталину или социалисту Мао нужно было собрать несколько тысяч рабочих строить дамбу — они ни у кого не спрашивали разрешения, насильно собирали людей, селили в бараки и заставляли на солнце или на морозе годами работать киркой почти за бесценок.

Современно мыслящий правитель или государственный менеджер, не подхвативший в юности вирус марксизма и не заболевший манией величия, которая приводит к социалистическому типу мышления, будет мыслить не запретами, а разрешениями.

Он посмотрит на проблему естественного «оттока» людей с территории, как на естественное явление после войны. Он будет искать: чем их поощрить и вернуть, а не запугать, преследовать и запретить.

Современный государственный менеджер, либерально мыслящий, ставя во главу угла права человека, подойдет к этому, как к проектной задаче. Чего мы боимся? Что рядом Европа, где зарплаты выше, значит, все переедут туда?

Ну, во-первых, не столь уж выше на не очень квалифицированный труд без знания языка.

А во-вторых, давайте подумаем, что мы можем предложить им вместо этого!

Что у нас уже лучше, чем в Европе, или что можно быстро сделать лучше, чем в Европе?

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Подсвечиваем сильные стороны

Система детских садов — и государственных, и частных — еще до войны была лучше. Давайте посмотрим, где их не хватает, спросим, какие у них проблемы, и завтра же освободим их от лишних налогов и лишних регуляций!

Школы? Да, уровень преподавания и программы средних школ в Украине у нас до войны были значительно выше, чем в большинстве стран. Все без исключения родители, вывезшие детей в Европу, за последний год в этом убедились, я думаю. Сравнивая насыщенность и сложность и, наконец, знания детей, которые параллельно продолжают учиться по зуму в Украине.

Возможно, стоит усилить программы зум-обучения детей наших беженцев вместо угроз исключить из школ всех, кто физически не вернется в Украину до 1 сентября?

Медицина? Все уже сравнили частную украинскую медицину со страховой европейской, где месяцы в очереди нужно провести? Если еще не все, то это только вопрос времени. Спросите у врачей! Спросите у частных бизнесменов! Что им еще нужно для того, чтобы частных клиник стало еще больше, а государственные как можно быстрее приватизировались (с программой госфинансирования пациентов-льготников, конечно! Той, что и сейчас существует, — деньги ходят за пациентом).

А сколько европейских стран предлагают сельской молодежи бесплатный дом и 2−20 гектаров собственной земли для ведения фермерского хозяйства.

А мы, Украина, — можем это предложить! Почему бы и нет? С тех 10 млн га земель госрезерва! Так уж делалось для ветеранов АТО в 2014—2015 годах, можно так же поступить и сейчас. Только не «дарить», как тогда это делало правительство Яценюка, а давать в кредит на 30 лет под нулевую ставку. Чтобы брали только те, кто будет что-нибудь на ней делать.

Создать налоговый оазис

Теперь о бизнесе. И налогах. Самая болезненная тема, но и здесь уже есть наработанные решения.

Вот мы боимся, что украинцы поедут за границу, потому что там выше зарплаты. А мы разве не хотим, чтобы европейцы ехали к нам, потому что у нас низкие налоги?

Я ни на йоту не шучу! Большинство тех, кто нашел работу в Европе легально и заплатили там налоги, убедились в том, как это сладко…

Почему мы до сих пор не отменили им двойное налогообложение, а Гетманцев, наоборот, принял закон об обязательном декларировании и драконовских штрафах для трудовых мигрантов.

А представьте, если наоборот: мы объявляем, что не претендуем на налоги с доходов как украинцев, так и иностранцев, полученных за пределами Украины. Езжайте все к нам, заполняйте смело декларации, храните деньги в украинских банках!

Налоговая реформа. Ну даже не удобно об этом повторять еще раз и еще раз: остановите налоговую антиреформу Гетманцева хотя бы, если вы не решаетесь уже 8 лет сделать, собственно, либеральную налоговую реформу!

В Румынии налог на ФОПы — 1%. В странах Балтии у малого бизнеса вообще нет налоговых проверок! Вообще!

В Польше, Чехии, Словакии, — у всех наших ближайших соседей эффективные ставки налогов для бизнеса ниже, чем в воюющей Украине.

Мы еще до войны проигрывали налоговую конкуренцию всем странам-соседям! Везде — налог на выведенный капитал вместо корпоративного налога (что освобождает ваши внутренние инвестиции полностью от налогообложения, стимулируя их). Средняя эффективная ставка НДС в странах Европы менее 10%!!! Я на этом остановлюсь, потому что я на эту тему говорить могу очень долго.

Что касается налоговой реформы, которую нужно проводить немедленно и еще вчера.

Сейчас последняя соломинка отечественных фискалов — они уговаривают Президента, что давайте проведем эту налоговую реформу «уже после войны»…

Можете и после. Если вам нужно выровнять собственные конкурентные правила ведения бизнеса хотя бы со странами-соседями только после войны — пожалуйста, давайте еще подождем.

Словом, есть либеральный тип мышления, где ты предлагаешь свободы, права и возможности для своих граждан, конкурируя за них с другими государствами, а есть социалистический тип мышления. У социалистов всегда все просто: не можем решить проблему — значит все запретить! Как в сталинском СССР. Закрыли границы и все работали на Стройках Века почти даром.

Сейчас так не получится.

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Если смотреть на проблему шире — у нас, на самом деле, есть и в этой области хорошая новость: у нас начинается Программа восстановления. Стоимостью, по меньшей мере, 200 миллиардов долларов. Что запрограммированно создаст и дополнительные миллионы рабочих мест, и загонит в небо зарплаты в стране за пару лет. Я, как макроэкономист, вижу эти взаимосвязи очень четко.

Но и это относительно светлое наше будущее после победы не отменяет ни одного из пунктов: и надо дореформировать и дать большую свободу частной медицине, и поддержать в их развитии наши самые конкурентные в Европе дошкольное и школьное образование, и отменить репрессии против беженцев и работников, и отменить налоговую антиреформу! И сделать, наконец, долгожданную либеральную/антикоррупционную налоговую реформу.