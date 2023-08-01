Бизнесу и ФОПам отменили военные льготы: какие отныне правила налогообложения

С сегодняшнего дня, 1 августа, ФОПам и бизнесу вернули новые старые правила налогообложения . Подробно об изменениях, с которыми столкнутся налогоплательщики, Mind рассказала руководитель практики аутсорсинга бухгалтерского учета и аудита Nota GROUP Светлана Кучер. «Минфин» выбрал главное.

Отмена 2%: как ФОП перейти на другую группу

Наибольший резонанс вызвала отмена 2% единого налога, а именно кардинальное изменение условий прекращения пребывания на этой системе. До принятия законопроекта № 8401 срок пребывания на ней истекал после прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины с первого дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

Вместо этого, законодатели резко и безжалостно установили: «Плательщики единого налога третьей группы, которые использовали особенности налогообложения, установленные этим пунктом, с 1 июля 2023 года теряют право на использование особенностей налогообложения, предусмотренных этим пунктом, и автоматически считаются такими, которые применяют систему налогообложения, на которой такие налогоплательщики находились до выбора особенностей налогообложения, предусмотренных этим пунктом».

Отдельно следует отметить, что долгое время щекотали нервы предпринимателям и условиями перехода с 2% единого налога, публиковали разные мнения и прогнозы. Однако, все же документ закрепил право налогоплательщика самостоятельно определиться, на какую систему налогообложения перейти, и подать соответствующее заявление об отказе от применения 2% ЕН. В случае неподачи заявления плательщик автоматически переведется на систему налогообложения, на которой находился до выбора 2% ЕН.

Все новые субъекты, которые сразу выбрали упрощенную систему налогообложения 2%, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы 5%.

Учитывая неоднократные изменения прогнозов об отмене единого налога 2% и плательщиков, которые, погорячившись, заранее перешли с 2% ЕН на общую систему, законодатели предоставили право перейти повторно до конца 2023 года на упрощенную систему по своему выбору, подав заявление. Обращаем внимание, что в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года выбранная система налогообложения заработает уже с 1 августа 2023 года.

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Вопросы лимитов

Еще одним из острых вопросов об отмене единого налога 2% было урегулирование расчета годовых лимитов, и учет или неучет уже полученных доходов после перехода/возврата на другую, отличающуюся от 2%, систему. Теперь же закрепили, что после 1 августа 2023 года годовой лимит рассчитывается пропорционально количеству календарных месяцев пребывания на другой, отличающейся от 2%, упрощенной системе налогообложения, то есть не более 5 месяцев фактического пребывания до конца 2023 года.

Урегулирован вопрос о «техническом долге» физических лиц-единщиков, который отображается в электронном кабинете за период с 1 апреля 2022 года по июль 2023 года — он не будет учитываться и не будет влиять на определенные возможности пребывания налогоплательщика на упрощенной системе.

Для предпринимателей на прифронтовых территориях — другие условия

Физические лица-предприниматели сохранили право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

Предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения в сфере применения РРО (кроме торговли подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе возможных боевых действий). А также плательщики ЕН без НДС смогут указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

Что ждет плательщиков НДС и налога на прибыль

Субъекты хозяйствования, плательщики НДС автоматически возвращаются к выполнению своих обязанностей. В законе тщательно прописаны переходные операции — в частности, доначисление компенсирующих обязательств до 31 октября 2023 года, а не в течение месяца. Доначисления определены в отношении товаров и необоротных активов — в частности, с их начальными остатками на момент перехода на 2% и использование на время нахождения на упрощенной системе, — отсутствуют доначисления за работы и услуги. Предоставлена возможность воспользоваться налоговым кредитом по импортным товарам и необоротным активам.

Отдельное внимание следует обратить на налог на прибыль. Балансовую стоимость основных средств следует учитывать за минусом амортизации, начисленной во время пребывания на упрощенной системе. Урегулированы вопросы учета налоговых разниц относительно приобретения и реализации товаров, работ, услуг у низконалоговых нерезидентов, и по переходным операциям по товарам и услугам при нахождении на различных системах налогообложения. Поэтому бухгалтерам-общесистемщикам следует уделить внимание соответствующим изменениям.

Проверки и штрафы — за что и когда

Конечно, нельзя оставить без внимания наиболее живой для всех субъектов хозяйствования вопрос о возобновлении проверок.

Ожидаем, что закон оставит мораторий на проведение плановых налоговых проверок до прекращения или отмены военного положения на территории Украины. Исключение: налогоплательщики, которые осуществляют деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции; в сфере организации и проведения азартных игр; оказывают финансовые, платежные услуги.

Также на период действия правового режима военного положения на территории Украины сохранится мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, расчета и уплаты ЕСВ.

Субъекты хозяйствования освободятся от ответственности за нарушения требований по применению РРО, совершенные не только во время военного положения, но и в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года (кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты, игорного бизнеса). С 1 октября 2023 возобновляется применение штрафных санкций за нарушение порядка использования РРО/ПРРО (кроме санкций за нарушения, совершенные на оккупированных территориях или территориях боевых действий).

Будет установлен уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара, вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО/ПРРО, невыдачу расчетного документа или выдачу расчетного документа на неполную сумму покупки, применяемых к ФОП — плательщикам единого налога (до окончания военного положения, но не дольше, чем до 1 августа 2025 года).

Предусмотрено, что при уплате налогоплательщиком в течение 30 дней сумм налогов и сборов, доначисленных по результатам документальных проверок, штрафные санкции не будут применяться, а пеня не будет начисляться.

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Документальные и фактические проверки: условия проведения

Также обращаем внимание: «Документальные и фактические проверки во время действия военного положения проводятся при наличии во время проведения проверок безопасного:

доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности и/или являются объектами налогообложения, или используются для получения доходов (прибыли), или связаны с другими объектами налогообложения такими налогоплательщиками;

доступа, допуска к документам, справкам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другой информации, связанной с расчетом и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также финансовой и статистической отчетности в порядке и на основаниях, определенных законом;

проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денег, снятие остатков товарно-материальных ценностей, налички.

В случае отсутствия определенных этим подпунктом условий безопасного проведения проверок документальные проверки, которые были начаты, но не могут быть завершены в связи с таким отсутствием условий их безопасного проведения, могут быть остановлены по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа до устранения препятствий для их проведения.

Такое решение оформляется приказом, копия которого направляется в электронный кабинет налогоплательщика с одновременной отправкой на электронный адрес (адреса) налогоплательщика копии такого приказа и информации о дате и времени его отправки в электронный кабинет (отображение в электронном кабинете). Такая остановка прерывает течение срока проведения проверки.

Документальные проверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года, возобновляются на неиспользованный срок. В то же время, на период до завершения восстановленных проверок и/или завершения действия обстоятельств, определенных в этом подпункте, и/или устранения препятствий по проведению таких проверок останавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 настоящего Кодекса.

В случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, которые были возобновлены или начаты с 1 июля 2023 г. и завершены до дня прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные в размере такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. Сумма налогового обязательства, уплаченного в порядке, предусмотренном этим абзацем, не подлежит обжалованию.