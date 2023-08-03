Австрия потратила на российский газ €7 млрд: почему она до сих пор его покупает

Австрия в отличие от других стран ЕС почти не изменила свои объемы закупок российского газа. С начала войны в Украине австрийская энергетическая компания OMV потратила €7 млрд на российский газ. Почему страна до сих пор сидит на газовой игле россии и почему ей придется слезть с нее, написал NYT. «Минфин» публикует сокращенный перевод статьи.

Отказ от российского газа: успехи Европы

Через 17 месяцев после того, как Москва ввела военных на украинскую территорию, страны Европы сделали огромный шаг к уменьшению своей длительной зависимости от дешевого российского газа.

Германия, которая перед войной получала 55% своих поставок из россии, теперь прекратила импорт. Польша, Болгария и Чехия на том же пути. Италия же стабильно сокращает импорт и обещает отказаться от российского природного газа до конца этого года.

В то же время Австрия, получавшая почти 80% своего газа из россии до вторжения, в мае все еще получала более половины газа от страны-агрессора. А в марте, когда спрос был выше, показатель достигал 74%. И, как заявил исполнительный директор австрийской энергетической компании OMV Group, пока россия продает газ, Австрия будет его покупать.

Промедление австрийского правительства с отказом от российского газа вызывает недовольство критиков. Они отмечают, что газовые платежи Австрии помогают финансировать военную машину Москвы.

«Я не думаю, что они делают достаточно. Правительство является одним из самых дружественных россии», — сказала Энн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета.

Нынешнее соглашение с «Газпромом», на подписании которого в 2018 году присутствовал Себастьян Курц, тогдашний канцлер Австрии, и Путин, требует от Австрии закупать 6 млрд кубометров газа в год и остается в силе вплоть до 2040 года.

С начала вторжения австрийская энергетическая компания OMV потратила на российский газ €7 млрд, то есть около $7,7 млрд. Альфред Стерн, исполнительный директор OMV, заявил в недавнем интервью The Financial Times, что «мы будем продолжать получать эти объемы от «Газпрома», пока они будут доступны.

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Почему Австрия отстает

Австрия — первая страна Западной Европы, подписавшая газовый контракт с Советским Союзом в 1968 году, и десятилетиями сильно зависела от российского газа. Эта зависимость стала главной причиной, почему Европейский Союз не ввел никаких формальных санкций против импорта российского газа, подобно тем, которые применяют к российской нефти и углю.

В прошлом году канцлер Австрии Карл Нехаммер предупреждал, что немедленное отключение приведет к экономическому краху и массовой безработице. Впрочем, идею отказаться от импорта газа из россии правительство Австрии все же поддерживает, но обещает сделать это до 2027 года.

«Нелегко отменить годы и десятилетия неправильной политики всего через несколько месяцев или через год», — заявила Леонора Гевесслер, министр энергетики и член прогрессивной партии Зеленых в коалиционном правительстве Австрии.

Вопрос о том, достаточно ли быстро работает правительство в Вене, является столь же политической проблемой, как материально-технической и экономической.

Австрия остается официально нейтральной — принцип, записанный в ее Конституции с 1955 года, когда окончательно были достигнуты переговоры с Советским Союзом о прекращении послевоенной оккупации. В результате, она не является членом военного альянса Организации Североатлантического договора.

Страна решительно осудила вторжение в Украину, приняла беженцев и разрешила поставки оружия в Украину через границу. Но в то время как российский энергетический гигант «Газпром» внезапно прекратил поставки многим европейским странам, Австрия продолжала получать полный объем и получила согласие россии расплачиваться евро вместо рублей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по-видимому, является ближайшим союзником россии в Европейском Союзе. Но нежелание Вены скорее переходить на другие источники энергии вызывает беспокойство, что Австрия также остается слишком тесно связанной с интересами россии.

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Частные интересы

«Политическая элита Австрии, по моему мнению, принадлежит к наиболее симпатизирующим россии. Поэтому я думаю, что Вена постарается повлиять на менее конфронтационную политику ЕС в отношении Москвы», — сказал Гжегож Кучинский, директор программы Евразии Варшавского института.

Господин Кучинский сослался на таких фигур, как Карин Кнайсль, бывшего министра иностранных дел, которая на своей свадьбе в 2018 году произвела фурор, станцевав с Владимиром Путиным и приняла от него в подарок сапфировые серьги стоимостью 50 тыс. евро. В 2021 году она вошла в совет директоров «Роснефти», российской государственной нефтяной компании, но оставила ее под давлением после того, как в мае 2022 года были введены санкции.

Другие австрийские политики также имели связи с россией до прошлогоднего вторжения. Несколько бывших высших руководителей страны входили в советы директоров российских предприятий и организаций. Вольфганг Шюссель, бывший канцлер, входил в совет директоров «Лукойла», крупнейшей частной корпорации в россии. Он ушел в отставку через месяц после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Радикально правая Партия свободы, имеющая тесные связи с партией Путина «Единая Россия» и набирающая популярность в опросах общественного мнения, вышла из состава парламента в марте во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу компания OMV объявила о 10-летнем соглашении о покупке газа у энергетического гиганта ВР, начиная с 2026 года, чтобы «продвигать нашу постоянную диверсификацию источников поставок», — заявил Стерн. Австрийское правительство владеет примерно 30% OMV. Объединенным Арабским Эмиратам принадлежит 25%.

«OMV — частная компания, и они пытаются заработать как можно больше денег для своих акционеров. Было бы в интересах австрийского правительства и европейских политиков ограничить их способность вести бизнес», — говорит Георг Захманн, эксперт по климату и энергетике аналитического центра Bruegel в Брюсселе. Он признал, что сокращение поставок от «Газпрома» будет неизбежно означать повышение цен.

По словам Корбо из Центра глобальной энергетической политики, украинские трубопроводы транспортируют около 5% газа, импортированного Европейским Союзом. Прекращение их использования оставит Турецкий поток единственной точкой входа газа в Европу, а значит, даст больше пространства для возможного партнерства Турции и россии.

Для самой Австрии дешевый газ может скоро закончиться. Действующий пятилетний контракт, позволявший «Газпрому» продолжать транспортировать природный газ из россии в Европу по трубопроводам, пролегающим через Украину, несмотря на войну, истекает в конце следующего года, и правительство в Киеве дало понять, что не будет его продолжать.

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