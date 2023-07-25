В обход санкций: как Китай тайно вооружает российских окупантов

Похоже, Пекин нашел лазейку в западных санкциях и тайно присылает в Россию достаточно снаряжения для оснащения ее армии. Чем и в каком количестве Китай снабжает страну-агрессора и как это прикрывает, исследовал Politico. «Минфин» публикует главное.

Сомнительная нейтральность

Согласно таможенным документам, попавшим в руки POLITICO, российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и шлемов производства китайской компании Shanghai H Win.

Эти и другие подобные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на призывы Пекина к миру, страна снабжает Россию полезными для армии товарами, которые помогают Москве в войне в Украине. Речь идет о защитном снаряжении для военных, беспилотниках и тепловых оптических прицелах.

Продажа таких товаров двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать в гражданской и военной сфере, дают западным правительствам, не желающим ссориться с Китаем, возможность приемлемого оправдания.

Согласно полученным данным, экспорт товаров двойного назначения из Китая в Украину резко упал, в то время как в Россию он стремительно вырос.

Только в этом году Россия импортировала китайских дронов на $100 млн, что в 30 раз больше, чем импортировала Украина. Экспорт китайской керамики, используемой в защитном снаряжении, в страну-агрессора подскочил на 69% до более чем $225 млн, а в Украину упал на 61% — до каких-то $5 млн.

Гелена Легарда, ведущий аналитик по вопросам Китая в берлинском аналитическом центре MERICS, говорит, что эти данные свидетельствуют о поддержке Китаем России в ее войне, несмотря на попытки Пекина выставить себя нейтральной страной. Она не считает, что ЕС согласится наложить санкции на Китай из-за его поставок Москве большого количества товаров двойного назначения.

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Через кого идут закупки

Благодаря поискам в соответствующих базах данных, в которые могут войти все, кто имеет доступ к российскому интернету, Politico нашел покупателей китайских товаров двойного назначения.

Одним из них является компания «Силва», штаб-квартира которой находится в Бурятии. Она заказала у Shanghai H Win по 100 000 пуленепробиваемых жилетов и шлемов.

Согласно расследованию издания, все указывает на то, что это подставная компания: она основана только в сентябре, в 2022 году у нее не было никакой выручки, по указанному адресу Google Street View показывает заброшенный жилой дом, а все попытки позвонить или написать в компанию не дали результатов.

Еще одна компания под названием «Рика» задекларировала в марте несколько меньшие поставки защитного оборудования от Shanghai H Win. А в январе компания получила шлемы от китайской Deekon Shanghai, у которой общий адрес с Shanghai H Win. Оказалось, что это аффилированные компании.

Представительница «Рика» заявила, что они покупают у России, а не в Китае, но в такое трудно поверить: обзор таможенных деклараций показал, что компания получила из Китая более 220 грузов термовизионной техники и защитного оборудования на $11 млн с начала полномасштабной войны в Украине.

Есть еще российская «Легиттелеком», московская фрахтовальная компания, купившая 100 000 шлемов и 100 000 комплектов формы у Deekon Shanghai, о чем свидетельствуют таможенные отчеты от 24 ноября прошлого года.

Но гораздо большим игроком этой сферы является Позитрон, ростовская компания Евгения Пригожина, руководителя ППК «Вагнер». Как свидетельствуют таможенные данные, его компания купила на более $60 млн «страйкбольные шлемы», «разнообразную керамику» и другие товары у китайской фирмы KRNatural в ноябре и декабре 2022-го.

Кроме того, предоставленные компанией декларации о соответствии между октябрем и декабрем 2022-го показывают, что «Позитрон» приобрела дроны у китайской международной фирмы SZ DJI Technology в прошлом декабре. Точное количество неизвестно, но эти модели (Mavic 2 и Mini 2) используются на полях боя в Украине.

Эксперты отмечают, что декларировать товары так, чтобы они казались «гражданскими», хотя предназначаются для войны, это очень распространенная практика. Кто же подумает, что страйкбольные шлемы используют на войне, а не в невинной игре с краской.

Как бы там ни было, а война пошла на пользу «Позитрон»: основана только в марте 2021-го, уже в 2022-м ее выручка взлетела с 31 млн руб. (около $400 тыс.) до 20 млрд руб. (около $300 млн). Об этом свидетельствуют финансовые отчеты компании.

Генеральный директор «Позитрона» Андрей Витковский отрицает импорт дронов и подобных продуктов из КНР, ведь они специализируются «на потребительских товарах, спортивных и текстильных», то есть «исключительно мирных продуктах».

Неудивительно, что российская компания отрицает торговлю, которая может привлечь к ней внимание западных властей. После того, как в марте POLITICO сообщил, что компания «Техкрым» импортирует из Китая боевые ружья, декларируя их как «охотничьи ружья», на фирму наложили санкции Штаты. По словам санкционного эксперта, «Позитрон» уже попал на радары Запада.

Дроны — оптом и в розницу

В поставках дронов из Китая россияне полагаются на большое количество малых заказов разных покупателей — как компаний, так и отдельных лиц. Кроме Pozitron, Politico определил «Гигантшину», «Воздух» і «Небесная механика» как покупателей дронов от китайской компании DJI. Последняя до войны была официальным дистрибьютором этих дронов в России.

Спикер DJI в комментарии POLITICO сообщил, что с 26 апреля 2022 года они прекратили операции в России и Украине. Он утверждает, что все попавшие в эти страны после указанной даты дроны пришли из третьих стран, а это они контролировать не могут.

Как бы то ни было, а поиск в базе ImportGenius показал, что китайская компания Iflight продолжает поставлять дроны DJI «Небесной механике» через гонконгскую компанию Lotos. Последний груз был доставлен 10 октября.

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Нужна политическая воля, но ее не хватает

Двузначность, связанная с товарами двойного назначения, а также осознание того, что их производят преимущественно в Китае, указывают на то, что вряд ли Запад что-то с этим будет делать. Россия об этом знает и пользуется такой лазейкой для закупки западных технологий через КНР.

Согласно недавнему анализу Киевской школы экономики, более 60% импортированных важных компонентов находившегося на полях боя российского оружия производят американские компании.

В ходе визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в прошлом месяце тамошние чиновники заверили американскую делегацию, что страна «не оказывает и не будет оказывать летальную помощь России для использования в Украине». Блинкен попросил Пекин быть на страже поставок технологий, которые Россия может применить против Украины.

Поставка китайских товаров двойного назначения в России вызывает традиционную обеспокоенность и во Франции. Эмманюэль Бонн, главный дипломатический советник французского президента, на вопрос о поставках Китаем оружия России сказал: «Это не совсем военное оборудование… насколько нам известно, они [Китай] не поставляют большие объемы товаров военного назначения в Россию, но надо, чтобы они вовсе не поставляли ничего подобного».

Но Запад мало чем может помочь в этой ситуации. Только Соединенные Штаты благодаря запрету долларовых транзакций при продаже товаров двойного назначения в Россию могут как-то повлиять на проблему.

А из-за небольшой распространенности евро Евросоюз ничего подобного сделать не может. Да и не очень хочет. В последнем пакете санкций ЕС должно было быть семь китайских компаний, которым запрещается торговля с блоком. После лоббирования со стороны Пекина Брюссель убрал из списка четыре компании.

Элина Рыбакова, один из авторов отчета Киевской школы экономики, призывает производителей товаров двойного назначения более ответственно относиться к отслеживанию конечного получателя их продуктов.

Нужно что-то вроде обязательных условий, которые регуляторы поставили банкам после финансового кризиса 2008-го, согласно которым финучреждения должны отслеживать операции по отмыванию денег и предотвращать их.

Рыбакова предлагает создать такую же инфраструктуру для компаний и ввести серьезные штрафы за нарушение. Максим Миронов, эксперт по санкциям и преподаватель финансов, считает, что Западу не хватает политической воли направить санкции против Пекина. «Достаточно ли сильно политики хотят наложить санкции на Китай? Нет», — говорит Миронов.

«Китай дает всем понять, что они, конечно, могут попытаться [что-то сделать], но ему безразлично, — добавляет Миронов. — А ЕС своими действиями показывает, что если ему [Китаю] это [санкции] не нравится, ЕС не будет идти против Китая. Если Китай это заметит, то продолжит действовать в своих интересах».

Еврокомиссия, Национальный совет безопасности США и Китайская миссия в ЕС не ответили на просьбу о комментарии к этой статье.