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1 августа 2023, 12:33 Читати українською

Какие крупные международные банки продолжают работать в россии — исследование KSE

В июле 2023 года KSE Institute идентифицировал еще 8 иностранных компаний, покинувших российский рынок, а их общее количество с начала полномасштабного вторжения уже достигло 262. Об этом говорится в специальном выпуске мониторинга KSE Institute.

В июле 2023 года KSE Institute идентифицировал еще 8 иностранных компаний, покинувших российский рынок, а их общее количество с начала полномасштабного вторжения уже достигло 262.
Фото: rbc.ua

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Какие международные банки работают в россии

Большое количество компаний, в частности из банковской сферы, продолжают осуществлять деятельность на рынке агрессора, иногда даже увеличивая свои доходы. Эксперты проекта отмечают, что по состоянию на март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом.

Остаются в стране Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank, Crédit Agricolе, такие китайские, японские и южнокорейские учреждения, как: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank и KEB HNB Bank.

Кто вышел с рынка

Так, за полтора года после начала полномасштабного вторжения полностью вышли из российского рынка только 13 учреждений. Из крупных игроков ушли Societe Generale, Home Credit и PPF, а сворачивают или приостановили бизнес такие банки как: Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley и другие.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, в 2023 году полноценно или частично в россии продолжает работать 61 иностранный банк (в частности, банки с иностранным капиталом и их представительства) и финансовые компании платежных систем.

Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в 2022 году превысила 211 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля иностранные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего, от корпоративных клиентов. Причем крупнейшим иностранным игрокам удалось хорошо заработать как на процентах, так и на комиссиях.

Среди тех, кто раскрыл годовую отчетность по российским стандартам отчетности, наибольшую прибыль показали входящие в системно значимые банки. Так, Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 год заработал более 141 млрд российских рублей, Unicredit Group почти 57 млрд российских рублей.

Источник: Минфин
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