Зерновой коридор: действительно ли Украина зависит от него и какие есть альтернативы

Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительные. «Минфин» решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.

Черноморская зерновая инициатива была заключена между нашим государством, россией и Турцией, при посредничестве ООН, 22 июля прошлого года. После этого ее четыре раза продлевали — сначала на 120 дней, а впоследствии лишь на 60. Новый ее срок завершился 17 июля, и с тех пор рф решила ее не продлевать.

Страна-агрессор заявила, что отзывает гарантии на безопасный проход кораблей в украинские порты — иными словами, по факту, пригрозила их атаковать. Кроме этого, несколько дней подряд рф наносила ракетные удары по инфраструктуре портов, ранее входивших в соглашение.

Сколько зерна Украина экспортировала «коридором»

В целом, Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 48,99 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом маркетинговый год почти совпадает с периодом деятельности «зернового коридора».

«Коридором» было экспортировано 32,8 млн тонн зерна — преимущественно, это пшеница и кукуруза. Стоимость вывезенных по этому пути товаров составляет около $8 млрд. То есть, если округлить, то около 67% зерна, которое было вывезено за границу в прошлом году, транспортировалось через черноморские порты. На другие пути пришлось около 16 млн тонн экспорта.

По прогнозам этого года, урожай будет ниже, чем в предыдущие годы, — около 50 млн тонн зерновых. Также еще около 9 млн тонн находятся в хранилищах. При этом внутреннее потребление оценивается примерно в 18 млн тонн. Таким образом, объемы планируемого экспорта составляют 41 млн тонн. Это меньше, чем Украина экспортировала в прошлом маркетинговом году, но гораздо больше, чем вывезено по альтернативным путям без «коридора».

Еще больший урожай ожидает глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, если учитывать как зерновые, так и масличные. По его прогнозу, в этом году Украина соберет их 69 млн тонн.

Как остановка сделки повлияла на мировые рынки

До того, как окончательно стало ясно, что россия не будет продолжать действие соглашения, фьючерс на 1 бушель пшеницы стоил около $620. В конце июля его цена приблизилась к $760, но по состоянию на сегодняшний день снизилась до $680. То есть пшеница подорожала примерно на 6,5%.

Нынешнее подорожание значительно более скромное, чем весной прошлого года, в первые месяцы после начала полномасштабной войны. Тогда цена пшеницы достигала почти $1 100 за бушель.

Похожая ситуация и с ценой на кукурузу — с середины июля она подорожала на 6,6%.

Можно ли возобновить «коридор» без россии

Как только решение россии о выходе из коридора вступило в силу, Украина заявила, что соглашение остается. Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, теперь нужно обеспечить работу коридора без участия россии. С точки зрения украинских властей, гарантом безопасного прохождения судов могла бы выступить Турция, у которой действительно есть мощный флот.

Кроме того, для обеспечения работы коридора правительство Украины готово гарантировать материальную компенсацию владельцам и операторам кораблей, которые задействованы в «зерновом соглашении». На страхование их работы власти готовы направить 20 млрд грн.

В теории, корабли могли бы идти в украинские порты через территориальные воды Турции, Болгарии и Румынии, где россия не смогла бы их атаковать. В то же время, рф уже нанесла ряд ударов по украинской портовой инфраструктуре и, по всей видимости, такие атаки усилятся, если наше государство самостоятельно возобновит работу «коридора».

Кроме этого, Турция, на которую в этом сценарии возлагаются самые большие надежды, не проявила заинтересованность в его реализации. Поэтому реализация такого плана является маловероятной.

Может ли россия вернуться к соглашению

Ряд стран, которые сохраняют нейтральный статус в отношении российской военной агрессии, сейчас прилагают усилия для того, чтобы рф вернулась к «зерновому соглашению», поскольку они заинтересованы в более низких ценах на продовольствие.

Так, глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат во время саммита Африка-россия заявил, что перебои в поставках зерна должны немедленно прекратиться. «…«Зерновое соглашение» должно быть восстановлено для пользы всего человечества, особенно африканцев», — заявил он.

Попытки же путина умаслить африканских лидеров поставками незначительных объемов зерна в подарок, похоже, не принесли особого результата. «Мы хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то „дары“ для Африканского континента», — прокомментировал эту инициативу президент ЮАР Сирил Рамафоса во время визита в рф.

Возобновить зерновое соглашение призвал также Папа Римский. «Я обращаюсь к властям российской федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно транспортировалось безопасно», — сказал он.

Хотя и довольно мягко, но за продление зерновой сделки высказался Китай. «Мы надеемся, что Черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной», — говорится в заявлении МИД КНР.

Свое слово полноценно еще не сказала Турция, которая, с одной стороны, заинтересована в продлении соглашения, а с другой — имеет рычаги влияния на рф. Скорее всего, лидер страны Реджеп Эрдоган сохраняет основные аргументы для встречи с путиным, которая уже неоднократно анонсировалась на август, хотя все еще неизвестно, произойдет ли. Ожидается, что они могут созвониться 2 августа.

В свою очередь, Россия еще в апреле обнародовала список требований, которые должны выполнить страны запада для того, чтобы россия вернулась к соглашению:

переподключение россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок в россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским зерном; снятие запрета на доступ таким судам в порты;

возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

разблокирование зарубежных активов и счетов русских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Вполне возможно, что сочетание дипломатического давления и уступок в вопросах санкций позволит вернуть рф к соглашению.

В то же время, даже если россия вернется к соглашению, проблемы с экспортом украинской агропродукции могут остаться. Дело в том, что уже в последние месяцы россия ограничила количество судов, пропускаемых в наши порты. Как следствие, если в течение всего срока соглашения было 8 недель, когда Украина экспортировала через коридор более 1 млн тонн продукции, то в июне в некоторые недели отгружалось только около 100−200 тыс. тонн.

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Нельзя исключать, что россия пойдет на уступки, но максимально ограничит количество судов, которые будут заходить в наши порты, что сделает работу «зернового коридора» сугубо символической.

Железная дорога, автомобили и порты на Дунае

Еще один фактор, который мешает Украине наладить полноценный экспорт агропродукции, — запрет на ее продажу на территории 5 наших западных соседей — Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Ограничения действуют до 15 сентября, но эти страны уже высказались за их продление.

Ограничения касаются только поставок продукции в эти страны, транзит остается свободным. Несмотря на это, объемы экспорта в таких условиях существенно упали. По оценкам Марчука, до введения запрета Украина по железной дороге ежемесячно экспортировала 1 млн тонн агропродукции и еще 600−700 тыс. тонн — автомобилями. После запрета по железной дороге есть возможность реализовать около 600 тыс., а автомобилями — в пределах 200 тыс. тонн.

То есть дело не в том, что у Украины нет физической возможности вывезти необходимое количество, а в высокой себестоимости доставки продукции этим видом транспорта. Еще 21 июля Украина обратилась в Европейскую комиссию с просьбой компенсировать расходы на транспортировку агропродукции в дальние европейские порты, хотя предварительный ответ был отрицательным.

В то же время, Европа работает над другими программами по упрощению украинского экспорта. Комиссар EC по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что EC рассматривает несколько инициатив плана покрытия дополнительных транспортных расходов.

Одно из них — предложение Литвы по экспорту украинской продукции через 5 портов стран Балтии. По предварительным расчетам, они способны в год отгружать 25 млн тонн украинской агропродукции.

В целом, по словам Войцеховского, в ноябре прошлого года экспорт зерновых и масличных через западное направление достиг своего пика в 4 млн тонн в месяц. По его расчетам, придерживаясь такого темпа, Украина сможет вывезти через ЕС весь свой запланированный экспорт агропродукции.

Весомое значение имеют также переговоры с Хорватией. Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, с этой страной удалось договориться не только об использовании портов на Адриатическом море, но и на Дунае. Благодаря этому Украина сможет грузить зерно в своих дунайских портах и доставлять его по реке в Хорватию, откуда оно будет транспортироваться к морю.

Пока нет финансовых расчетов логистики к Балтийскому и Адриатическому морям, основным направлением отечественного экспорта становятся дунайские порты Рени и Измаил. По словам Марчука, до недавнего времени они отгружали 2,5 млн тонн агропродукции в месяц. По словам эксперта, этот объем вполне можно увеличить до 3,5 млн тонн.

Правда, проблемы здесь тоже существуют. Первая из них — трудности с загрузкой на Дунае крупных зерновозов. Чтобы добраться до Черного моря, судам нужно пройти через каналы, не предусмотренные для прохождения крупных грузовых судов. Поэтому Украина разработала проект «якорных стоянок».

«В наших дунайских портах большое судно загружается не полностью, затем оно выходит в более глубокие воды в районе Черного моря и на этот корабль догружается зерно с барж», — объясняет эту идею директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

Еще одна проблема — возможность российских атак по дунайским портам, ведь 24 июля порт Рени уже был поврежден из-за удара беспилотников. Но, похоже, мировые перевозчики все же готовы рискнуть.

31 июля, впервые после атаки на Рени, три корабля под флагами разных стран прошли через Черное море в порт в Измаиле — фактически, прорвав блокаду. При этом россияне не пытались их атаковать или остановить. Это дает надежду на то, что уже в ближайшее время отгрузка продукции на Дунае возобновится.

Если посчитать объемы продукции, которые сейчас способна экспортировать Украина через дунайские порты, по железной дороге и автотранспортом, выйдет около 3,3 млн тонн в месяц. То есть за год — почти 40 млн тонн. Это без потенциала использования портов Балтии и Хорватии, и без расширения использования портов на Дунае.

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Эти цифры близки к тем объемам продукции, которые может экспортировать Украина. Таким образом, «зерновой коридор» нужен нашему государству, прежде всего, не для того, чтобы хоть как-то вывезти зерно, а для получения более высокой прибыли благодаря лучшей логистике. Впрочем, это можно сделать и без такого соглашения, обеспечив разблокирование портов: задачу, которую можно решить благодаря международному праву, которое игнорирует россия, или военным путем, для чего нужна и военная защита портов, и поддержка союзниками усилий Украины на всех уровнях. Ведь зерно — не единственное, что Украина стремится экспортировать со своих портов: до войны 40% экспорта приходилось на «аграрку», еще 40% — на металлургию, 20% — на химпром и другие отрасли. По разным оценкам, это примерно $20 млрд, которые Украина могла бы получить от деблокады.