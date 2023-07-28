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28 июля 2023, 19:07 Читати українською

СБУ обыскала Сенс Банк и его топов в первый день национализации из-за того, что Фридман и Авен финансировали войну — Forbes

В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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Следственная группа, проводившая обыски в центральном офисе Сенс Банка в Киеве, пришла в банк почти одновременно с временной администрацией Фонда гарантирования вкладов.

Согласно тексту судебного постановления, правоохранители искали документы, а именно договоры, контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие доказательства, которые могли бы свидетельствовать об операциях банка в пользу российских компаний с орбиты эксвладельцев Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и партнеров.

Обыски также прошли в помещениях эксСЕО «Сенс» Аллы Комиссаренко, председателя наблюдательного совета Романа Шпека и старшей советницы банка Елены Коробковой, сообщили два собеседника Forbes, причастные к бывшему руководству учреждения. Они попросили не указывать свои фамилии и должности в этой статье из-за сенситивности темы и внимания к ней правоохранительных органов. Вручения подозрений или других процессуальных действий, кроме обысков, не было, уточняет один из собеседников.

Следствию удалось изъять документальные доказательства, утверждается в релизе Генпрокуратуры. «Чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства», — добавили в Офисе генпрокурора.

Финансирование войны

Это досудебное расследование еще с 20 апреля 2022 года ведет СБУ. Согласно судебному решению Фридман, Авен, Косогов, а также Алексей Кузьмичев и Герман Хан могли финансировать в особо крупных размерах войну России против Украины.

Следователи ссылаются на возможное сотрудничество компаний этих бизнесменов с российскими госструктурами, вовлеченными во вторжение. Их аргументы таковы:

  • Во-первых, речь идет об «Агроаспекте» магазине «Пятерочка» (опосредованно принадлежит люксембургской CTF, входящей в «Альфа-Групп», указано в постановлении), работающей с предприятием Минобороны Р Ф «Военторг».
  • Во-вторых, «Вымпел-коммуникации» (российский мобильный оператор «ВымпелКом») предоставляет услуги связи россиянам, воюющим в Украине и находящимся в оккупированном Крыму.
  • В-третьих, «Альфастрахование» имеет несколько контрактов с русскими воинскими частями и другими структурами, обеспечивающими армию.
  • В-четвертых, «Калуганефтепродукт», основателем которой является российский Альфа-Банк, регулярно побеждала в оборонных закупках на общую сумму 56,2 млн рублей.

При чем здесь украинский Сенс Банк? Он также принадлежит владельцам указанных компаний, отмечают следователи.

«Отдельные должностные лица банка осведомлены в противоправной деятельности Фридмана и его бизнес-партнеров», — говорится в материалах судебного определения.

В определении не указано, как именно россияне собирались переоформить банк на подконтрольных лиц и вывести активы за пределы Украины.

«Конечно, у банка есть счета, близкие к холдингу, но они заблокированы с весны 2022-го», — отмечает один из собеседников, близких к «Сенсу». Также 18-е постановление НБУ не оставляло никаких шансов на вывод средств, добавляет собеседник.

«Когда ты ждешь национализации с самого начала войны, нужно быть дураком, чтобы даже пытаться совершать какие-то подозрительные операции», — отмечает он.

В комментарии Forbes глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном выводе средств из Сенс Банка перед национализацией. «Мы были два дня в банке, и не анализировали подробно его портфель», — сказала она.

Расследование СБУ — не первый эпизод, когда украинские госструктуры подозревают попытки выведения средств из бывшего Альфа-Банка.

Напомним

«Минфин» писал, что бывшие российские собственники Сенс Банка планировали вывести из него активы и довести до банкротства.

«Для получения доступа к доходам банка бывшие владельцы планировали переоформить свою долю на подконтрольных лиц и уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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