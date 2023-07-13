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13 июля 2023, 9:03 Читати українською

Лучший отзыв июня: Как Сенс Банк заблокировал счет из-за «неудобной» валюты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В июне им стала клиентка Сенс Банка под ником WladimirSM. Она рассказала, как осуществила SWIFT-перевод швейцарских франков на счет в Сенс Банке и потеряла возможность пользоваться своими средствами. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков.

Послушаться советов банка и остаться без денег

Автор отзыва рассказала, что в октябре 2022 года направила международный перевод в швейцарских франках со своего счета на свой счет в Сенс Банке. Счет в Сенсе был в евро, но отправительница надеялась, что банк автоматически конвертирует по своему курсу франки в евро.

«Но вышло интереснее… После обращений в поддержку мне порекомендовали открыть виртуальный счет во франках, что и было сделано», — пишет WladimirSM .

По словам клиентки, 50 франков были засчитаны. Но пользоваться ими она не может: ни снять, ни перевести в гривну — ничего.

Решить проблему дистанционно не удалось, пришлось ехать в отделение.

«Окей, приехали в отделение — декабрь 2022 — написали заявление (надо обменять на межбанке). Уверяли, что все решат. Итогов нет до сих пор», — констатирует автор отзыва.

Недавно, по словам WladimirSM, банк начал снимать комиссию за обслуживание счета.

«Господа, за что я плачу комиссию, если я не могу пользоваться счетом??? Уже 10 франков банк себе экпроприировал», — возмущается клиентка.

Позиция банка: навстречу клиенту

В ответ на официальный запрос Минфина в банке подтвердили, что такой случай действительно имел место. В октябре 2022 года клиентка осуществила SWIFT-перевод 50 швейцарских франков на свой гривневый счет. Поскольку зачисление перевода возможно только в соответствующей валюте счета (доллар, евро и гривна), ей рекомендовали открыть текущий счет во франках через приложение Sense SuperApp, чтобы продать эти средства на Межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ).

«Для этого необходимо написать соответствующее заявление в отделении банка. Клиентка обратилась в отделение, где был оформлен запрос на продажу валюты, но валюта не была продана из-за технической ошибки. Сотрудники отделения пытались связаться с клиенткой, однако контактный номер неактивен до сих пор», — ответили в пресс-службе Сенс Банка.

Что касается комиссии, то в Сенс Банке сообщили, что она применена согласно тарифам текущего счета и составляет 5 у.е. на месяц. По счету более полугода не было совершено никаких сделок, поэтому банк списал средства.

«Банк не ограничивает клиента в пользовании счетом. Условия применения комиссии публичны и универсальны для всех клиентов банка. Списание комиссии корректно, но, учитывая ситуацию, банк согласовал компенсацию этой комиссии», — сообщила прес-служба банка.

Вопрос и с денежными средствами клиента решен: банком согласовано, что автору отзыва на гривневый счет будет засчитана сумма эквивалентная 50 франкам.

«Для совершения этой операции сотрудники банка пытаются связаться с клиенткой для урегулирования вопросов оформления необходимых документов», — отметили в пресс-службе.

Во избежание таких ситуаций в Сенсе подчеркивают, что банк сейчас работает только с наличными гривнами, долларом и евро. Итак, самый оптимальный вариант на сегодняшний день — это перечислять доллар США или евро на счет, открытый в соответствующей валюте (обменяв предварительно в стране отправителя их валюту (например, франки) на доллар или евро).

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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