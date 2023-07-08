Украина национализирует Сенс Банк на следующей неделе — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июля 2023, 11:05 Читати українською

Украина национализирует Сенс Банк на следующей неделе — Bloomberg

Украина планирует уже на следующей неделе национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные по этому вопросу источники.

Украина планирует уже на следующей неделе национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена.
Фото: sensebank.com.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, национализация Сенс Банка состоится в середине июля.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Он позволяет государству национализировать Сэнс Банк.

На этой неделе Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда компаний, большинство из которых связано с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.

Среди них — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Именно эти две компании — непосредственные акционеры украинского Сенс Банка.

Напомним

«Минфин» писал, что номинальный держатель акций Сенс Банка ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
bonv
bonv
8 июля 2023, 11:23
#
Будуть довготривалі суди.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июля 2023, 12:04
#
Bloomberg уже сообщал об этом
две недели назад и даже дату
озвучивал — 30.06.23

В прошлый раз не сложилось…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июля 2023, 12:13
#
Национализация Сенс-банка после внесения всех изменений в законодательство подразумевает выкуп акций у акционеров по номинальной стоимости.
Акционеры не согласны с выкупом по номиналу и угрожают отсудить компенсацию сверх номинальной стоимости акций.
P. S. Оказывается, что украинцам больше некуда девать бюджетные деньги, как выкупать Альфа-банк у Фридмана.
P. P. S. При ликвидации укрбанка никаких выплат акционерам от государства Украина обычно не «светит».
+
0
lenta19
lenta19
8 июля 2023, 12:28
#
Для того і здійснюється викуп по номіналу, щоб мінімізувати ризики програшу в суді акціонерам.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июля 2023, 12:38
#
При национализации актива,
его предыдущему владельцу
ничего не компенсируют.

«Национализация» Альфа (Сенс-банка) — это выкуп банка по номинальной стоимости у акционеров…

Во время войны ни один российский банк в Украине не стоит даже своего номинала акций, поэтому в закон «протащили» норму о выкупе акций по номиналу …
+
0
bonv
bonv
8 июля 2023, 12:40
#
Конфіскація і крапка!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июля 2023, 12:45
#
1. Конфискация
2. Докапитализация
3. Генерация убытков
+
0
Ranet
Ranet
8 июля 2023, 13:15
#
Последний пункт не по Фрейду, а по существу 😂
+
0
lenta19
lenta19
8 июля 2023, 13:25
#
Стаття 41 Конституції України. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июля 2023, 12:40
#
Lenta19

Некуда больше деньги
девать во время войны…
Граждане добавят на ВСУ,
а деньги бюджета пойдут
гражданину поссии в оплату
акций его банка…
+
0
lenta19
lenta19
8 июля 2023, 13:17
#
Колись в школі на уроці історії (90-ті рр.) вчитель розповідав, що націоналізація проведена більшовиками після 1917 р. — це повне фееее. І що насправді націоналізація передбачає виплату компенсації. Наскільки я розумію на наступному тижні запланована націоналізація, а не конфіскація. Більшовиків попрошу вийти. І не плюндрувати інвестиційний імідж України
+
0
Ranet
Ranet
8 июля 2023, 13:33
#
Санкции введены.
Простой вопрос, почему не разрешить продажу банка?
Простой ответ — у арахамий нет столько денег для покупки успешного бизнеса.
И зачем продавать какому то Онасису, если можно взять самому? Так не останавливайтесь, любимый лозунг пролетариата — кто не с нами, тот против нас! (евангелие от Марка).
Единство в многообразии? Не, не слышал 😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами