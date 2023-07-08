Украина национализирует Сенс Банк на следующей неделе — Bloomberg

Украина планирует уже на следующей неделе национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные по этому вопросу источники.

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По словам украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, национализация Сенс Банка состоится в середине июля.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Он позволяет государству национализировать Сэнс Банк.

На этой неделе Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда компаний, большинство из которых связано с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.

Среди них — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Именно эти две компании — непосредственные акционеры украинского Сенс Банка.

Напомним

«Минфин» писал, что номинальный держатель акций Сенс Банка ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.