Украина планирует уже на следующей неделе национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные по этому вопросу источники.
Украина национализирует Сенс Банк на следующей неделе — Bloomberg
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По словам украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, национализация Сенс Банка состоится в середине июля.
В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Он позволяет государству национализировать Сэнс Банк.
На этой неделе Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда компаний, большинство из которых связано с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.
Среди них — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Именно эти две компании — непосредственные акционеры украинского Сенс Банка.
Напомним
«Минфин» писал, что номинальный держатель акций Сенс Банка ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.
Комментарии - 12
две недели назад и даже дату
озвучивал — 30.06.23
В прошлый раз не сложилось…
Акционеры не согласны с выкупом по номиналу и угрожают отсудить компенсацию сверх номинальной стоимости акций.
P. S. Оказывается, что украинцам больше некуда девать бюджетные деньги, как выкупать Альфа-банк у Фридмана.
P. P. S. При ликвидации укрбанка никаких выплат акционерам от государства Украина обычно не «светит».
его предыдущему владельцу
ничего не компенсируют.
«Национализация» Альфа (Сенс-банка) — это выкуп банка по номинальной стоимости у акционеров…
Во время войны ни один российский банк в Украине не стоит даже своего номинала акций, поэтому в закон «протащили» норму о выкупе акций по номиналу …
2. Докапитализация
3. Генерация убытков
Некуда больше деньги
девать во время войны…
Граждане добавят на ВСУ,
а деньги бюджета пойдут
гражданину поссии в оплату
акций его банка…
Простой вопрос, почему не разрешить продажу банка?
Простой ответ — у арахамий нет столько денег для покупки успешного бизнеса.
И зачем продавать какому то Онасису, если можно взять самому? Так не останавливайтесь, любимый лозунг пролетариата — кто не с нами, тот против нас! (евангелие от Марка).
Единство в многообразии? Не, не слышал 😂