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6 июля 2023, 14:32 Читати українською

1 августа вступают в силу новые налоговые правила: кого проверит ГНС в 2024 году

1 августа вступает в силу закон, который вносит ряд изменений в Налоговый кодекс, в том числе по налоговым проверкам. Кому из плательщиков стоит готовиться к приходу ГНС в 2024 году — The Page рассказала налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. «Минфин» выбрал главное.

В Украине продлили мораторий на плановые проверки бизнеса налоговой после 1 августа, но не для всех.

Мораторий не для всех: кому повезло больше

Несмотря на возобновление проверок, налоговым органам все же запрещено проверять три категории субъектов:

  • плательщиков единого налога первой и второй групп; причем мораторий на проверки будет действовать до 1 августа 2024 года,
  • юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, официальным местонахождением которых является временно оккупированная территория, территория активных боевых действий или возможных боевых действий, — до момента завершения временной оккупации, прекращения активных боевых или возможности боевых действий, или же до государственной регистрации изменения местонахождение,
  • юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, объекты налогообложения или объекты, связанные с налогообложением, которых находятся на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или возможных боевых действий — в части проведения фактических проверок по местонахождению этих объектов — до момента завершения временной оккупации, прекращения активных боевых действий или возможности боевых действий.

Даты завершения временной оккупации, завершения боевых действий и даты прекращения возможности боевых действий определяются Кабинетом министров Украины, в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Однако, есть определенные исключения. В частности, мораторий не распространяется на проверки единоплательщиков первой и второй групп, если эти проверки связаны с прекращением предпринимательской деятельности, то есть если предприниматель решил «ликвидироваться».

Также мораторий не будет действовать в случае, если налогоплательщик с адресом регистрации на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий решит начать процедуру реорганизации или ликвидации, или же подаст на бюджетное возмещение НДС, или заявит значительное отрицательное значение этого налога. В таких случаях у налоговиков будет возможность провести внеплановую проверку.

Обратите внимание, что для налогоплательщиков, которых запрещено проверять, останавливается срок хранения документов и информации для проверок. Следовательно, со временем налоговые органы смогут проверить документы за эти годы.

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Под прицелом: кого налоговая точно проверит

В 2023—2024 годах плановые проверки коснутся исключительно следующих компаний или предпринимателей:

  1. которые осуществляют деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
  2. которые осуществляют деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
  3. которые предоставляют финансовые, платежные услуги;
  4. других плательщиков, у которых, на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, есть один из следующих рисков:
  • уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога по соответствующей отрасли;
  • уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога по соответствующей отрасли;
  • дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза;
  • общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, составляет 75 или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от предпринимательской деятельности, составляет 10 миллионов гривен и больше;
  • начисление и/или выплата налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Обратите внимание, что план-график проверок на 2024 год будет формироваться с учетом данных «положительной динамики» по результатам 9-месячного периода 2023 года, поэтому убедитесь, что отчетность по вашей компании выглядит хорошо, зарплаты у ваших работников высокие, и налога на прибыль вы уплатили не меньше, чем конкуренты. Информацию о том, есть ли ваша компания в плане проверок, можно найти на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Читайте также: Профильный комитет ВР только что поддержал новую редакцию законопроекта об отмене 2% налога для ФОП: что изменилось

«Налоговый аукцион»: кто проиграл, того проверят

Если внимательно присмотреться к критериям тех, кого будут проверять, можно сказать, что предприятия участвуют в налоговом аукционе: кто уплатит налогов меньше всех по своей отрасли — попадет в план проверок. Но как узнать, соответствует ли уровень зарплат или процент уплаты налогов среднему уровню по вашей отрасли?

Такая информация не может быть тайной, в кабинете налогоплательщика есть пункт, позволяющий проанализировать критерии налоговых рисков для вашей фирмы. Правда, на сегодняшний день данные там устаревшие, а проценты рисковости неизвестно откуда взялись.

Поэтому, общая рекомендация владельцам бизнеса — быть готовыми к возможной плановой налоговой проверке. Во всех смыслах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
6 июля 2023, 14:51
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Дайте возможность выехать всем категориям граждан из Украины, дальше чиновники делайте что хотите между собой, поднимайте себе зарплаты дальше до космических масштабов и становитесь героями галактики.
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