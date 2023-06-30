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30 июня 2023, 15:17 Читати українською

С 1 августа 2% налог для ФОП отменяется: парламент принял окончательное решение

Парламент поддержал в целом налоговый законопроект № 8401. Таким образом, с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог. Об этом заявил первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Парламент поддержал в целом налоговый законопроект № 8401.
Фото: pixabay.com

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Законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

  • плательщик 2% Единого налога для физических лиц-предпринимателей (ЕП) будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;
  • вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
  • автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
  • предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа 2023 года.

Законопроектом с 1 августа также частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Возвращается с 1 октября ответственность за нарушения в области применения РРО.

Но освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

Читайте также: Профильный комитет ВР только что поддержал новую редакцию законопроекта об отмене 2% налога для ФОП: что изменилось

Кроме того, законопроектом также предусмотрено:

  • «технический долг» (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
  • сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);
  • предоставить возможность ФОП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.

«Норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требуется утвержденного перечня КМУ», — отметил Железняк.

Он также добавил, что принятие данного законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
zevs1
zevs1
30 июня 2023, 15:31
#
Осталось только посмотреть как Зеленский выполнит собственные обещания.

https://youtu.be/WskFV8W0b88
Зеленський у березні 2022року обіцяв, що бізнесу буде легше, не буде драконівськіх перевірок та штрафів, буде дерегуляція, буде спрощена система 2%замисть ПДВ, буде звільнення ФОПів від ЕСВ та единого податку, тільки щоб бизнес працював.
Усе це — «на час военного стану та ще минимум на рік після его завершення «повідомив Президент.
+
+30
matroskin
matroskin
30 июня 2023, 16:44
#
Дивна країна: працюєш офіційно на підприємстві з тебе утримують 19,5% від реального доходу.
Якщо ти ФОП то 5% і від того що ти захотів показати. :(
+
+43
Rubi0
Rubi0
30 июня 2023, 16:51
#
Действительно удивительная, работаешь платишь налоги платишь, только депутаты и чиновники лечатся в Германии и Израиле в частных палатах, а ты в Украине записаться к профильному врачу не можеш месяцами, как так, удивительно правда?
+
0
Bitcoin
Bitcoin
30 июня 2023, 16:45
#
«Жити по-старому»
+
0
Bitcoin
Bitcoin
30 июня 2023, 17:06
#
Нужно тотально сокращать гос чиновников, а они налоги повышают. Реформаторы
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