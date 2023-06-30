Профильный комитет ВР только что поддержал новую редакцию законопроекта об отмене 2% налога для ФОП: что изменилось

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике сегодня, 30 июня, поддержал новую редакцию законопроекта № 8401 об отмене 2% налога для ФОП. Об этом сообщает первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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По его словам, новая редакция законопроекта содержит важное обновление текста по поводу проверок и регистраторов расчетных операций (РРО).

Проверки

В документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере:

производства и/или реализации подакцизной продукции;

организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);

денежных и платежных услуг.

РРО

ФОПы освобождаются от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

«Все остальное остается как было, и нормы вступают в силу с 1 августа, включая отмену 2% ФОП», — отметил Железняк.