Профильный комитет ВР только что поддержал новую редакцию законопроекта об отмене 2% налога для ФОП: что изменилось

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июня 2023, 11:28 Читати українською

Профильный комитет ВР только что поддержал новую редакцию законопроекта об отмене 2% налога для ФОП: что изменилось

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике сегодня, 30 июня, поддержал новую редакцию законопроекта № 8401 об отмене 2% налога для ФОП. Об этом сообщает первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике сегодня, 30 июня, поддержал новую редакцию законопроекта № 8401 об отмене 2% налога для ФОП.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, новая редакция законопроекта содержит важное обновление текста по поводу проверок и регистраторов расчетных операций (РРО).

Проверки

В документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере:

  • производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
  • денежных и платежных услуг.

РРО

ФОПы освобождаются от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

«Все остальное остается как было, и нормы вступают в силу с 1 августа, включая отмену 2% ФОП», — отметил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+45
zevs1
zevs1
30 июня 2023, 11:50
#
*** знают свое дело, всё у них идёт по плану, можно было вернуть с 2% на 5% остальное оставить как есть и не было бы такого позора для того же Зеленского.
+
+41
Bitcoin
Bitcoin
30 июня 2023, 12:10
#
Лживое государство. Было заявлено, что 2% остаётся до окончания военного положения. Жаль, что все остаётся по-старому. Тогда не обижайтесь на хитрых Граждан, которые вам не верят и не будут.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
30 июня 2023, 12:10
#
Корпорация «бюджетники» снова побеждает предпринимателей.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
30 июня 2023, 13:16
#
Другої нема, ярик *** х**ре. Глуши мотор!
+
0
Bitcoin
Bitcoin
30 июня 2023, 13:51
#
Игра в наперстки
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают mdr821, nadiakema, oriolik и 47 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами