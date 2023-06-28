С августа ФОПы останутся без льгот: спасут ли бюджет нарушенные обещания бизнесу

Верховная Рада готовится отменить ряд налоговых льгот, которые власти обещали сохранять до конца войны. Сколько благодаря изменениям планируют собрать налоги и почему могут усилить коррупцию, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Что Украина пообещала МВФ

Что нужно знать о самом «Меморандуме с МВФ», опубликованном в декабре 2022 года:

1. Текст документа сформирован украинской стороной — все, что там написано, является нашим видением ситуации и способами ее разрешения.

2. «Ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены изменений упрощенного режима налогообложения оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году» — цитата из меморандума. Напомним, что реальный ВВП Украины за 2022 год упал на 29,1%. Сравните цифры падения и ожидаемого эффекта.

3. В меморандуме неоднократно упоминается об обязательствах разработать дорожную карту реформирования налоговой системы, обязательства повысить прозрачность и стандарты корпоративного управления, оживление деятельности в районах, которые не находятся в зоне активных боевых действий.

4. Фискальным структурным реформам в меморандуме отведено в целом 16 пунктов из 43, впрочем, создается впечатление, что государство не спешит их выполнять. Все внимание сконцентрировано на пункте 15, который начинается со слов «Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений» — это именно тот пункт, где есть обязательство вернуть налоговое давление на довоенный уровень.

Итак, согласно вышеупомянутому 15 пункту Меморандума, в июле во втором чтении будет рассмотрен законопроект № 8401, которым с 1 августа отменяется большинство военных льгот, и фактически возвращается налоговая система в положение, которое действовало до 24 февраля 2022 года.

Есть ли необходимость в отмене льгот

Давайте честно: МВФ и до войны отрицательно относился к налоговым льготам, исключениям и послаблениям, как к тому, что разбалансирует бюджет. То есть делает расходы несоответствующими доходам. А во время войны это стало вопросом жизни и смерти. Но сравним цифры:

Из более чем $50 млрд, которые Украина получила от союзников с начала войны, МВФ предоставил $5,6 млрд. В следующие 4 года страны Большой семерки и ЕС обязались предоставить Украине $115 млрд, а новая программа МВФ рассчитана на $15,6 млрд на 5 лет. То есть доля МВФ не слишком оптимистична. Однако, сотрудничество с фондом остается главным показателем для кредиторов, особенно частных. А их деньги тоже нужны Украине.

Кроме того, средства, полученные от международных партнеров, не могут идти на финансирование украинской армии. Поэтому они закрывают потребность в финансировании социальных расходов, в частности, выплату пенсий. А поступающие из экономики налоги идут на армию.

Однако, даже здесь потребности превышают возможности. При ежемесячных налоговых доходах в 80 млрд грн, на войну тратится 130 млрд грн.

Значит, что-то решать все-таки нужно.

В пояснительной записке к законопроекту правительство называет дополнительные 10 млрд грн до конца года, как аргумент, чтобы отказаться от послаблений.

Считаем 130 — 80 = 50 — 10 = 40. Дыра в бюджете остается на 40 миллиардов грн. (Речь только о бюджетной дыре на финансирование армии, о «дырище» на все остальное сейчас просто помолчим).

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Кому готовиться к переменам

Очевидно, что предложенные изменения не покрывают бюджетный дефицит. А вот не будет ли он нарастать от окончательной потери доверия предпринимателей к правительству — вопрос далеко не риторический. Власти вновь нарушают собственные обещания. Ведь льготы должны действовать на протяжении всего военного положения и еще полгода после его завершения.

Что же предлагается для получения до конца года 10 млрд грн.

В первую очередь, отменяется льготный 2% налог. Плательщик будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% единого налога и указать, на какую систему налогообложения он хочет перейти. Без представления такого заявления, а также, если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, предприниматель будет автоматически переводиться на систему, на которой был ранее.

Во-вторых, возвращается основной пласт налоговых плановых проверок. В 2023—2024 гг. плановые проверки будут ограничиваться следующими исключительными условиями:

1. налогоплательщик осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с изготовлением/реализацией подакцизной продукции, или является субъектом игорного бизнеса, или финансовым учреждением;

2. налогоплательщик соответствует одному из следующих признаков риска:

уровень уплаты налога на прибыль или НДС ниже на 50 и более процентов уровня уплаты налога в среднем по соответствующей отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую в более чем 2 раза;

прочие операционные расходы превышают 30% общих затрат операционной деятельности;

общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более суммы общего дохода, задекларированного в такой декларации (при условии, что сумма общего годового дохода от предпринимательства составляет не менее 10 млн грн);

заработная плата, начисленная/выплаченная налоговым агентом, меньше средней в регионе в соответствующей отрасли.

И даже здесь уже заложена непрогнозируемость и субъективность — сама налоговая может устанавливать средние показатели для этих признаков риска. Определили. Опубликовали на сайте. Побежали проводить проверки.

Если вам еще непонятно, что этот закон это не о наполнении бюджета, а о закручивании гаек, то вот еще. Будущий закон предусматривает полноценный возврат финансовой ответственности за нарушения в сфере применения РРО, кроме тех случаев, когда предприниматели зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на прифронтовых территориях.

Все эти изменения, особенно касательно признаков риска, очень настораживают предпринимателей. Дело в том, что, благодаря упомянутому выше комитету, у нас уже есть налоговая система по уплате НДС и получению налоговых кредитов, которая не просто работает под ручным руководством, но и является основным источником жалоб бизнеса о «давлении», «шантаже», «взяточничестве», «вымогательстве» со стороны налоговой. Так произошло именно потому, что на протяжении всех этих лет налоговая так и не стала эффективным сервисом, а остается советским исполнительным органом по обеспечению поступлений в государственный бюджет. И именно это рождает вокруг себя страшную коррупцию.

При такой ситуации, предприниматели задают логические вопросы — не вводится ли такая система под соусом дальнейшего сотрудничества МВФ для того, чтобы давить и грабить еще и малый бизнес, который с трудом пережил 2022 год и только начал приходить в себя.

И как таковой подход сумеет исправить ситуацию? Законопроект никак не влияет на решение вопросов коррупции в самой Налоговой службе. Одна из проблем, которая беспокоит предпринимателей, заключается в непредсказуемости действий властей. По сути, действие законопроекта начинается с 1 августа. «Вишенка на торте» — то, что предприниматель должен был уже до 15 июня решить, на какой системе налогообложения ему работать. Остается непонятным, а почему изменения вводятся не с нового налогового года, как во всех европейских странах?

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Ответ очевиден — Правительство так и не смогло сформулировать целостную стратегию по налоговой политике. А о коммуникации с предпринимателями — нечего и вспоминать.

Вот, что уже точно гарантировано, — возврат налоговых проверок усиливает коррупционные риски, ведь именно проверки являются инструментом коррупции.