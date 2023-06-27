Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. На пенсии и соцвыплаты потратят 769 миллиардов

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Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд грн.

Доходы бюджета Пенсионного фонда определены в сумме 768,9 млрд грн. Из них:

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