Кабинет министров постановлением № 631 утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. На пенсии и соцвыплаты потратят 769 миллиардов
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Бюджет Пенсионного фонда
Бюджетом предусмотрены расходы на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд грн.
Доходы бюджета Пенсионного фонда определены в сумме 768,9 млрд грн. Из них:
- 451,1 млрд грн — собственные доходы
- 27,7 млрд грн — средства общеобязательного государственного социального страхования
- 249 млрд грн — средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию
- 37,9 млрд грн — средства госбюджета на выплату жилищных субсидий и льгот.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1