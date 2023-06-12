В налоговой заработает искусственный интеллект: что изменится и кто за это заплатит

7 июня 2023 г. на экономическом форуме «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины», организованном Украинским Советом Бизнеса, были представлены направления диджитализации (цифровизации) Государственной налоговой службы. В общем они касаются big data и безопасности данных; коммуникации и сервисов; комплаенса и администрирования. Подробнее о запланированных изменениях «Минфину» рассказал Дмитрий Алексеенко, вице-президент ICC Ukraine.

Зачем ДПС переходить на цифровые технологии

Уже несколько лет в Украине идет дискуссия о необходимости автоматизации ключевых процессов налогового администрирования, прежде всего для борьбы с коррупционными практиками и упрощения процесса подачи отчетности для налогоплательщиков. Первые шаги уже были сделаны. В частности, электронный кабинет Государственной налоговой службы разрешил предпринимателям подавать отчеты онлайн с помощью цифровой электронной подписи.

Также появилась возможность подачи отчетности через «Дію» для ФОП 1—3 группы, не имеющих наемных работников и не являющихся плательщиками НДС. Но в Украине до сих пор отсутствует интегрированная система, которая позволяла бы гражданам и бизнесу не только максимально просто платить налоги, но и иметь возможность проверить, каким образом они начислены, по какому алгоритму налоговая назначает проверки и есть ли основания для наложения штрафов.

По данным ГНС, 97,4% юридических лиц и 94,8% физических лиц представляют отчетность в электронном виде. Без учета чеков PPO/ПРРО плательщиками в органы ГНС с начала 2023 г. было отправлено впечатляющие 193 млн документов. Это, безусловно, требует развития мощной и защищенной IT-инфраструктуры.

Конфиденциальность и безопасность данных должна быть ключевой: сбор большого количества данных, лежащих в основе налоговой информации, может создать ситуацию «старшего брата», поскольку существует угроза потенциального соединения личной информации о моделях расходов, местонахождении и отношениях личности.

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Кто заплатит за диджилизацию

Одной из ключевых новаций является запуск автоматизированной системы управления рисками (АСУР), которая позволит налогоплательщикам получить доступ к собственному профилю с перечнями и степенями рисков (красный, желтый, зеленый). При реализации это значительно повысит прозрачность работы налоговой и улучшит налоговую культуру в целом. Но важно понимать, каким образом будет происходить процесс формирования профилей и индикаторов рисков, каким образом будет работать алгоритм их определения, и самое главное — будет ли «человеческий фактор» со стороны налоговиков.

Среди проектов цифровой трансформации сразу несколько амбициозных задач, некоторые из которых уже реализовано, в частности услугу e-Предприниматель, е-Резидент и ІКС «Административное и судебное обжалование» (направленное на ускорение выполнения судебных решений по жалобам налогоплательщиков). Также для крупных налогоплательщиков запланировано внедрение регулирования на основе риск-ориентированного подхода и использование современных методик аудита (аудиторский файл SAF-T UA).

Разъяснения и просчеты нуждаются в инициативе по электронной системе обращения алкогольных напитков и табачных изделий (е-акциз). Как это повлияет на стоимость продукции, в частности из-за необходимости переоборудования линий для производства алкогольных напитков? Что будет с импортным алкоголем? Готов ли бизнес в условиях войны тратить деньги на его администрирование, в частности, логистический контроль и сканеры для торговых точек? И главное, если алкогольная и табачная продукция существенно подорожает, не приведет ли это к обратному результату — увеличению контрафакта?

В контексте диджитализации следует также упомянуть шаги ГНС по решению проблемы блокирования налоговых накладных. С 8 июля 2023 г. вступит в силу постановление Кабинета Министров от 02 июня 2023 г. № 574 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165», которое предусматривает автоматическую регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки в случае вывода плательщика из перечня рисковых, а также при принятии решения об учете таблицы данных плательщика при условии выполнения определенных условий. Это должно уменьшить процент остановленных налоговых накладных, которые, по сути, являлись инструментом давления на бизнес и замораживания его средств. По данным бизнес-омбудсмена Романа Ващука, по состоянию на апрель 2023 г. около 20% плательщиков НДС сталкивались с блокировкой налоговых накладных.

Будущее налоговой службы будет базироваться на огромном количестве данных, требующих обработки, анализа и безопасного хранения. Ключевые решения, в частности, относительно налоговых рисков, будут приниматься алгоритмами (в том числе искусственным интеллектом), что значительно усилит прозрачность работы службы и исключит «человеческий фактор». Автоматизация отчетов позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Все эти новации, несомненно, совершат революцию в налоговом администрировании и значительно упростят жизнь бизнеса и граждан.

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