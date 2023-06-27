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27 июня 2023, 16:43 Читати українською

С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине

Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%. Об этом участники рынка договорились на совещании 26 июня, пишет Forbes.

Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%.
Фото: freepik.com

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Как изменится размер комиссии

Ставка interchange 0,9% означает возврат рынка к условиям меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, принятому банками, НБУ и международными платежными системами в мае 2021 года.

Документ предусматривал снижение interchange с 1 июля 2022 года до уровня «не выше 1%», а с 1 июля 2023 года — до уровня «не выше 0,9%».

После повышения interchange до 0,9% может возрасти и комиссия за эквайринг. Это может повлиять на розничные цены, говорит гендиректор Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Ритейл предлагает оставить ставку interchange на уровне 0,7% к концу войны. Нацбанк также поддерживает сохранение действующих ставок ставки до конца войны, потому что это «выдерживает баланс интересов бизнеса и банков», говорится в письменном комментарии пресс-службы.

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В то же время банки ожидают, что в случае неизменного interchange в 0,7% им придется вводить комиссии за обслуживание карт — 400−3000 грн в год (за счет доходов от этих комиссий банки покрывают расходы на обслуживание и обновление сетей терминалов). Такие расчеты приведены в протоколе по результатам совещания 26 июня.

Решение о повышении interchange вступит в силу с 1 июля, однако может быть откорректировано после консультаций с НБУ, Минэкономики и профильным комитетом Верховной Рады. Представители платежных систем и крупнейших банков предлагают провести соответствующую встречу после 3 июля, говорится в протоколе.

Напомним

До полномасштабной войны ритейл платил за эквайринг в POS-терминалах 1,8−2%.

С начала полномасштабной войны в Украине действуют льготные тарифы. За прошедший год комиссия interchange несколько раз регулировалась независимо от ставок, прописанных в меморандуме.

В марте 2022 года платежные системы и банки вообще убрали платежи за эквайринг и interchange. В июне того же года interchange возобновили до уровня «не выше 0,3%», а в сентябре — до уровня «не выше 0,7%».

В декабре платежные системы Visa и Mastercard ненадолго повысили interchange до 1%, но Минэкономики попросило не менять ставку на период блекаутов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 июня 2023, 17:13
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Зачем публиковать страшилки о возможных абонплатах в пределах 400−3000 грн в год,
если проще на те же 0,2% уменьшить кешбек владельцам БПК.
Был 0,7% кешбек — станет 0,5%,
либо вообще обнулят кешбек —
всего-то делов…
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