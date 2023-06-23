Главное за неделю: Ukraine Recovery Conference, 11-й пакет санкций ЕС против России и изношенные доллары и евро

Фондовый рынок Турции в прошлом году вырос на невероятные 200%, а средняя цена на недвижимость — на 160,6%. Однако такой рост происходит на фоне не менее безумного падения местной валюты, которая с 2018 года потеряла 80% своей стоимости, и рост потребительских цен — плюс 64% по результатам прошлого года. Можно ли на этом заработать и как, разбирался «Минфин».

Ukraine Recovery Conference: 5 ключевых побед, которые Украина везет с собой из Лондона

В Лондоне завершила работу международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference. Глава Минэкономики Юлия Свириденко назвала 5 ключевых побед, которые одержала Украина.

Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Что он предполагает

Сегодня, 23 июня, вступил в силу новый, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел Эстонии заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия.

В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год: где живут наиболее рассеянные клиенты

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс. карт в день, подавляющее большинство из них (80%) — карты самого Приватбанка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Крупные банки рассказали, когда начнут повышать доходность валютных депозитов

Большие банки продолжают изменять депозитные предложения для частных клиентов. В первую очередь, это касается гривневых вкладов, доходность по которым продолжает расти. Как долго будет сохраняться этот тренд у финучреждений с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Должникам за коммунальные услуги запретят покупать авто — правительственный законопроект

7 июня 2023 г. в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства», которым предлагают запретить покупать авто должникам за услуги ЖКХ.

«Минфин» начал формировать свой консервативный портфель: рассказываем о первой акции

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели, правда, из-за ограничений пока виртуальные. Спасибо всем читателям, которые проголосовали за сумму стартовой инвестиции. Благодаря вашим голосам мы начнем с $1 тыс. Первая акция в наш консервативный портфель уже приобретена. Рассказываем, что «купили» и как цена на новый актив уже успела измениться через неделю.

ВВП не досчитается 0,2%: НБУ просчитал для Минфина экономические последствия разрушения Каховской ГЭС

Согласно первой оценке Нацбанка, из-за разрушения Каховской ГЭС отрицательный вклад в изменение реального ВВП Украины составит 0,2%. Об этом говорится в официальном ответе НБУ по запросу «Минфина».

«Некрасивые» доллары: кто зарабатывает на их обмене и что делать гражданам

Власти, похоже, всерьез взялись за обменники и банки, не желающие принимать «нехорошие» доллары. Вчера вечером НБУ объявил о введении санкций для тех, кто будет отказывать в обмене нормальных (несношенных/поврежденных) купюр и приеме на инкассо старых банкнот. Регулятор посоветовал гражданам активно сдавать нарушителей и ввел для них серьезные штрафы. Почему вокруг этой темы возник такой ажиотаж и как могут развиваться события дальше, расскажет «Минфин».

Изношенные доллары и евро: НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ в обмене валюты

С целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации.

НБУ разрешил резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов

С 21 июня 2023 г. НБУ даст возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

В НБУ рассказали, какие поврежденные доллары и евро должны банки принимать на инкассо

Нацбанк постановил, какую поврежденную валюту должны принимать банки и небанковские учреждения на инкассо.

До конца года официальный курс 36,6 грн/$ останется неизменным — прогноз Райффайзен Банк Украина

На основе анализа макроэкономической ситуации в Украине валютный прогноз Райффайзен Банка предусматривает сохранение текущего официального курса гривны к доллару или так называемый стабилизационный сценарий развития событий. Об этом на брифинге сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 31,4 миллиарда

На аукционе 20 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 31,40 млрд грн (в эквиваленте). Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

Зеленский подписал закон о возобновлении крупной приватизации во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении крупной приватизации. Аукционы по продаже крупных государственных активов на период военного положения были заблокированы соответствующим законом в июне 2022 года. Рада разблокировала крупную приватизацию 30 мая.

BlackRock и JPMorgan работают над фондом восстановления Украины

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock и американский финансовый холдинг JPMorgan Chase помогают украинскому правительству создать банк реконструкции, чтобы направлять государственный стартовый капитал на возобновляемые проекты, которые могут привлечь сотни миллиардов долларов частных инвестиций.

Автокредитование: как изменились ставки, сроки и условия выдачи ссуд

В Украине растут продажи иномарок и разворачиваются автокредитные программы банков. В этом сегменте доминирует лишь 4 банков и несколько финкомпаний, а автолюбителям приходится больше платить по займам и делать выросшие первоначальные взносы. Но потом финансисты ожидают заметного расширения рынка и улучшения кредитных условий. «Минфин» разбирался, как в Украине изменилось кредитование машин.