Главное за неделю: отсрочка отмены налога 2%, легализация криптовалют и ставки НБУ, ЭЦБ и ФРС

Арест счетов за уже уплаченные долги, трудности с приобретением ОВГЗ, «глюки» программ в личных кабинетах, за которые в прямом смысле приходится платить пользователю, — далеко не полный список проблем, о которых рассказали клиенты банков — наши читатели. На чем теряли свои деньги и доверие к финучреждениям авторы таких жалоб, и кто остается народным любимцем среди банков, читайте в очередном «Народном рейтинге».

Приватбанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах: названа дата

Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня. Эти операции были приостановлены с конца мая.

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.

НБУ разрешил резидентам переводить за границу средства для погашения кредитов и ссуд

Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.

ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Минэкономики сообщило, сколько отсрочок от военной службы выдано в разных отраслях экономики

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина». Это вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс. отсрочках от военной службы, выданных персоналу финучреждений.

ФРС сохранила ставку по-прежнему на уровне 5−5,25%

ФРС США по итогам двухдневного заседания 13−14 июня сохранила базовую ставку в диапазоне 5−5,25% годовых. Федеральная резервная система сделала паузу после агрессивной серии повышений ключевой ставки с 1980-х годов.

Банкиры назвали лучшее время для открытия гривневого депозита: потом будет дешевле

Монетарный комитет НБУ решил оставить учетную ставку. От этого будет зависеть и уровень депозитных ставок в банках. Сколько платят сейчас частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня.

Лучший отзыв мая: как клиент monobank сделал перевод в евро между своими счетами с двойной конвертацией

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае. Им стал пользователь под ником евгений н, который рассказал, сколько и как можно потерять на переводе евро в monobank. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия зерновой сделки будет продолжать препятствовать работе зернового коридора. При этом продолжает значительно определять экономическую и финансовую стабильность не только нашего АПК, но и экономики в целом. «Минфин» задал Национальному банку пять ключевых вопросов о влиянии ситуации с функционированием зернового коридора на финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.

В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно