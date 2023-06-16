Народный рейтинг в мае: Как банки блокируют счета за уже оплаченные долги
Главное за неделю: отсрочка отмены налога 2%, легализация криптовалют и ставки НБУ, ЭЦБ и ФРС
Арест счетов за уже уплаченные долги, трудности с приобретением ОВГЗ, «глюки» программ в личных кабинетах, за которые в прямом смысле приходится платить пользователю, — далеко не полный список проблем, о которых рассказали клиенты банков — наши читатели. На чем теряли свои деньги и доверие к финучреждениям авторы таких жалоб, и кто остается народным любимцем среди банков, читайте в очередном «Народном рейтинге».
Приватбанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах: названа дата
Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня. Эти операции были приостановлены с конца мая.
Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.
НБУ разрешил резидентам переводить за границу средства для погашения кредитов и ссуд
Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.
ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Минэкономики сообщило, сколько отсрочок от военной службы выдано в разных отраслях экономики
Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина». Это вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс. отсрочках от военной службы, выданных персоналу финучреждений.
ФРС сохранила ставку по-прежнему на уровне 5−5,25%
ФРС США по итогам двухдневного заседания 13−14 июня сохранила базовую ставку в диапазоне 5−5,25% годовых. Федеральная резервная система сделала паузу после агрессивной серии повышений ключевой ставки с 1980-х годов.
Банкиры назвали лучшее время для открытия гривневого депозита: потом будет дешевле
Монетарный комитет НБУ решил оставить учетную ставку. От этого будет зависеть и уровень депозитных ставок в банках. Сколько платят сейчас частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня.
Лучший отзыв мая: как клиент monobank сделал перевод в евро между своими счетами с двойной конвертацией
Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае. Им стал пользователь под ником евгений н, который рассказал, сколько и как можно потерять на переводе евро в monobank. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.
Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса
Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»
В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия зерновой сделки будет продолжать препятствовать работе зернового коридора. При этом продолжает значительно определять экономическую и финансовую стабильность не только нашего АПК, но и экономики в целом. «Минфин» задал Национальному банку пять ключевых вопросов о влиянии ситуации с функционированием зернового коридора на финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.
В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто
Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.
НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно
Национальный банк обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно. Об этом говорится в письме регулятора № 50−0007/40722 от 9 июня 2023 года.
Стало известно, почему отсрочили отмену льготного налога 2% для ФОП
Поскольку в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП.
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