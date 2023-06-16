Главное за неделю: отсрочка отмены налога 2%, легализация криптовалют и ставки НБУ, ЭЦБ и ФРС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: отсрочка отмены налога 2%, легализация криптовалют и ставки НБУ, ЭЦБ и ФРС

Народный рейтинг в мае: Как банки блокируют счета за уже оплаченные долги

Арест счетов за уже уплаченные долги, трудности с приобретением ОВГЗ, «глюки» программ в личных кабинетах, за которые в прямом смысле приходится платить пользователю, — далеко не полный список проблем, о которых рассказали клиенты банков — наши читатели. На чем теряли свои деньги и доверие к финучреждениям авторы таких жалоб, и кто остается народным любимцем среди банков, читайте в очередном «Народном рейтинге».

Приватбанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах: названа дата

Приватбанк возобновит возможность осуществления валютных операций посредством терминала самообслуживания с 22 июня. Эти операции были приостановлены с конца мая.

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Закон вступает в силу через день после опубликования, то есть уже на этой неделе.

НБУ разрешил резидентам переводить за границу средства для погашения кредитов и ссуд

Национальный банк с 16 июня 2023 года разрешает резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.

ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Минэкономики сообщило, сколько отсрочок от военной службы выдано в разных отраслях экономики

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина». Это вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс. отсрочках от военной службы, выданных персоналу финучреждений.

ФРС сохранила ставку по-прежнему на уровне 5−5,25%

ФРС США по итогам двухдневного заседания 13−14 июня сохранила базовую ставку в диапазоне 5−5,25% годовых. Федеральная резервная система сделала паузу после агрессивной серии повышений ключевой ставки с 1980-х годов.

Банкиры назвали лучшее время для открытия гривневого депозита: потом будет дешевле

Монетарный комитет НБУ решил оставить учетную ставку. От этого будет зависеть и уровень депозитных ставок в банках. Сколько платят сейчас частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня.

Лучший отзыв мая: как клиент monobank сделал перевод в евро между своими счетами с двойной конвертацией

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае. Им стал пользователь под ником евгений н, который рассказал, сколько и как можно потерять на переводе евро в monobank. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Гетманцев анонсировал возобновление налоговых проверок и отмену льгот для бизнеса

Проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия зерновой сделки будет продолжать препятствовать работе зернового коридора. При этом продолжает значительно определять экономическую и финансовую стабильность не только нашего АПК, но и экономики в целом. «Минфин» задал Национальному банку пять ключевых вопросов о влиянии ситуации с функционированием зернового коридора на финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.

В Украине должникам будут блокировать депозиты и запретят продавать авто

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект № 9363, которым предусмотрена возможность забирать у должников депозиты в счет долга. Также попавшие в Реестр должников не смогут покупать транспортные средства.

НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно

Национальный банк обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно. Об этом говорится в письме регулятора № 50−0007/40722 от 9 июня 2023 года.

Стало известно, почему отсрочили отмену льготного налога 2% для ФОП

Поскольку в июне заседаний Верховной Рады больше не планируется — физически не будет возможности принять законопроект об отмене льготного налога 2% для ФОП.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами