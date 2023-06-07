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7 июня 2023, 12:49 Читати українською

Отмена льготного 2% налога для ФОП: Что ждет налогоплательщиков

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОП — ставку единого налога 2%. Об этом пишет ain.ua.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОП — ставку единого налога 2%.
Фото: delo.ua

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Что изменилось

Если в июне законопроект проголосуют во втором чтении, его подпишет президент, то с 1 июля 2023 г. для ФОП и юридических лиц отменяют возможность быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода.

Проект закона предусматривает еще несколько изменений: он возвращает проведение документальных проверок, возобновляет штрафы за неправильно или несвоевременно уплаченное ЕСВ, за неправильное использование РРО/ПРРО.

Но в тексте до первого чтения пока нет нормы о возобновлении долга для ФОП платить ЕСВ (правда, она может явиться ко второму чтению). Так что пока штрафы по ЕСВ будут касаться только ФОП с наемными работниками, а не тех, кто платит ЕСВ за себя.

Что это значит для ФОП, которые были на 2%

Все находящиеся на этой ставке (2%) ФП с 1 июля автоматически будут переведены на систему налогообложения, на которой они находились до перехода на специальную ставку, уточняет старший юрист сервиса для предпринимателей «Таксер» Юрий Крюков. По его словам, есть несколько часто задаваемых вопросов, которые беспокоят ФОПов по возвращению с 2%, в частности, это:

  • Как считать лимит доходов.
  • Возврат на предыдущую ставку или группу.

По словам юриста, у специальной ставки единого налога (2%) лимита дохода нет. Но сможет ли ФОП вернуться на 5% третьей группы с 2%, если он превысил лимит доходов для этой группы?

«Налоговая непоследовательна в этом вопросе. Они очень долго считали, что доходы, полученные на специальной ставке 2%, должны влиять на лимит дохода после перехода на другую ставку единого. Однако сейчас есть такая консультация, которая настраивает на позитивный лад», — говорит юрист.

Что касается возвращения на предыдущую группу:

  • Для ФОП, которые были на 5% на момент перехода на 2%, вопросов не должно быть (особенно, если не было превышения лимитов. С 1 июля такие ФОП будут уже на ставке 5%, и при отчетности доходы по ставке 2% в декларацию не будут идти, считает юрист.
  • Но для ФОП, которые зарегистрировались после введения ставки 2% и сразу подали на нее заявление: их могут перевести на общую систему (они ведь не работали на упрощенной).
  • Тем ФОП, которые были на упрощенной системе и хотят сменить группу, следует знать, что в таких случаях налоговая часто отказывает, требуя сначала перевестись на общую систему.

Подобные наблюдения озвучивает и бухгалтер Татьяна Черненок, автор Telegram-канала «Твой бухгалтер»: по ее словам, новеньких ФОП 3 группы на 2% (регистрировавшихся после 01.04.22 и кто со дня регистрации выбрал 2%) будут переводить не на 5 %, а на общую систему.

Горячая линия ГНС дает на обращение именно такой ответ. Также, по опыту бухгалтера, новые ФОП, которые пытаются сейчас подавать заявления о переходе с 2% на 5%, получают отказы.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 13:21
#
Возвращаете налоги с 1июля значит война закончилась, отменяйте военное положение

Снимаете запрет на проверки значит снимайте запрет на выезд для всех граждан

Только не надо прикрываться «требованиями МВФ «они не выдвигали условий по возврату довоенной фискальной политики это уже известно.
+
0
mytnyk
mytnyk
7 июня 2023, 13:30
#
У вас странные причинно-следственные связи…
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 13:39
#
Ваше мнение важно для нас, оставайтесь на линии.
+
0
Tido oss
Tido oss
7 июня 2023, 13:58
#
95 квартал?
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 14:27
#
Сейчас вся страна 95 квартал
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