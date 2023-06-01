Приватбанк перестал принимать доллар и евро в своих терминалах

С 29 мая Приватбанк остановил прием доллара и евро в своих терминалах.

«В настоящее время отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка», — сообщили «Минфину в пресс-службе Приватбанка.

До сих пор Приват был единственным банком, который предоставлял клиентам свою услугу. В банке не пояснили, намерены ли возобновить эту услугу позднее, как и причин, по которым перестали ее предоставлять.

Однако, как пояснили «Минфину» специалисты, проблема заключается в том, что клиенты часто закачивали в терминал ветхие купюры.

«Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина — ветхие купюры. Увы, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем, и закрыли этот сервис», — объяснил проблему член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.