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1 июня 2023, 19:18 Читати українською

Приватбанк перестал принимать доллар и евро в своих терминалах

С 29 мая Приватбанк остановил прием доллара и евро в своих терминалах.

С 29 мая Приватбанк остановил прием доллара и евро в своих терминалах.

«В настоящее время отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка», — сообщили «Минфину в пресс-службе Приватбанка.

До сих пор Приват был единственным банком, который предоставлял клиентам свою услугу. В банке не пояснили, намерены ли возобновить эту услугу позднее, как и причин, по которым перестали ее предоставлять.

Однако, как пояснили «Минфину» специалисты, проблема заключается в том, что клиенты часто закачивали в терминал ветхие купюры.

«Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина — ветхие купюры. Увы, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем, и закрыли этот сервис», — объяснил проблему член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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AAAA2000
AAAA2000
1 июня 2023, 19:27
#
Причина одна… точніше дві.
Перша — не хоче проводити безкоштовний обмін купюр.
Друга — хоче проводити його з комісією.
Сам Приват ВИДАЄ старі та зношені, які потім САМ ЖЕ ПРИЙМАЄ З КОМІСІЄЮ.
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0
AAAA2000
AAAA2000
1 июня 2023, 19:29
#
Ноу хау від блянківського сектору — поділ долара на старий (білий) «дешевий» і «трендовий» дорогий (синій). В якій країні ще таке можливе???
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