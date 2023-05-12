Когда Запад устанет финансировать Украину

В информационном поле распространяются тезисы, что страны Запада теряют желание и возможности помогать Украине. Соответствует ли это действительности, и как дорого Украина обходится союзникам, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Сколько США тратят на Украину

От создателей «Запад нас сливает» и «Это все игры Запада, Путин не нападет»: «Экономика Запада не выдерживает войны, это очень дорого, и Запад скоро заставит Украину пойти на компромисс с Путиным, используя зависимость Украины от западной помощи».

Что здесь правда? — Сильная зависимость. Действительно, мы не продержались бы без западной помощи. И военной, что очевидно, потому что мы воюем западным оружием. И финансовой — что не так бросается в глаза. Но вся макроэкономическая стабильность в государстве держится на финансовой помощи Запада. Вся социалка в стране — это половина бюджета — финансируется коллективным Западом. Поэтому мы действительно критически зависим от Запада.

Но есть второй момент. О том, что помощь Украине — очень дорогое удовольствие. И здесь начинается самое интересное. США в этом году, например, в виде грантов предоставит Украине $13 млрд. Надорвутся ли США из-за этого? Тем более, мы же слышали, что в США скоро будет достигнут потолок долга. А значит, им, может, не хватает денег на Украину.

Так вот. У США есть дефицит бюджета. В 2023 году он прогнозировался на уровне $1,4 трлн. По факту, получится больше. Он составит $1,6 трлн. Это не весь бюджет США, а только его дефицит. А теперь сравните эти цифры с помощью Украине. Даже если мы присоединим сюда и военную помощь. Все вместе за год составляет $50 млрд, из которых большая доля идет на заказы американскому бизнесу. Сравните эти цифры. $1,6 трлн и $50 млрд.

И потому никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости, просто быть не может. Более того, пример сбивания «Кинжала» показывает, что вклад в помощь Украине очень выгоден для США. Позволяя с минимальными затратами как продвигать интересы своего военного бизнеса, так и наносить удары по своему стратегическому противнику.

Держится ли экономика Европы

А что там с Европой, экономика которой страдает? А выглядит так, что все уже перестали страдать. Путин проиграл энергетическую войну. Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже $400, опустившись к уровню лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям. И Россия уже не может влиять на экономику ЕС. А это значит, что новых потерь просто физически нет.

Путин потерял рынок ЕС и почти обнулил свой экспорт. Экспорт газа из России в этом году составит 50 млрд кубометров по всем направлениям, что рекордно низко с конца 70-х годов 20 века. Европа же получила энергетическую независимость от России и вернулась к предыдущему уровню цен на энергоносители. Так что боль уже позади. Какой смысл тогда сейчас менять направление движения?

Нечего пугаться и из-за этого заставлять Украину сдаться. И многие просто живут в парадигме прошлого года, игнорируя изменения.

Экономика играет на стороне Украины. В том числе, истощение экономики России. Которая в 10 раз меньше совокупной экономики стран G7. И экономика России наращивает рекордный дефицит бюджета, который она не может покрывать заимствованиями, в отличие от США. И истощается. В отличие от экономики ЕС или США.

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Это именно Россия не может позволить себе по экономическим причинам продолжать войну, а не коллективный Запад. И это для России каждый новый день войны — это экономическая боль. И потому российская пропаганда как всегда зеркалит и рассказывает об экономических проблемах ЕС. Просто пытаясь заставить всех в это поверить, чтобы поскорее получить компромиссный мир и освободить свою экономику от бремени войны. Но не нужно путать реальность и пропаганду. Не нужно делать подарки российским пропагандистам.