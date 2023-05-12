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12 мая 2023, 8:40 Читати українською

Когда Запад устанет финансировать Украину

В информационном поле распространяются тезисы, что страны Запада теряют желание и возможности помогать Украине. Соответствует ли это действительности, и как дорого Украина обходится союзникам, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В информационном поле распространяются тезисы, что страны Запада теряют желание и возможности помогать Украине.

Сколько США тратят на Украину

От создателей «Запад нас сливает» и «Это все игры Запада, Путин не нападет»: «Экономика Запада не выдерживает войны, это очень дорого, и Запад скоро заставит Украину пойти на компромисс с Путиным, используя зависимость Украины от западной помощи».

Что здесь правда? — Сильная зависимость. Действительно, мы не продержались бы без западной помощи. И военной, что очевидно, потому что мы воюем западным оружием. И финансовой — что не так бросается в глаза. Но вся макроэкономическая стабильность в государстве держится на финансовой помощи Запада. Вся социалка в стране — это половина бюджета — финансируется коллективным Западом. Поэтому мы действительно критически зависим от Запада.

Но есть второй момент. О том, что помощь Украине — очень дорогое удовольствие. И здесь начинается самое интересное. США в этом году, например, в виде грантов предоставит Украине $13 млрд. Надорвутся ли США из-за этого? Тем более, мы же слышали, что в США скоро будет достигнут потолок долга. А значит, им, может, не хватает денег на Украину.

Так вот. У США есть дефицит бюджета. В 2023 году он прогнозировался на уровне $1,4 трлн. По факту, получится больше. Он составит $1,6 трлн. Это не весь бюджет США, а только его дефицит. А теперь сравните эти цифры с помощью Украине. Даже если мы присоединим сюда и военную помощь. Все вместе за год составляет $50 млрд, из которых большая доля идет на заказы американскому бизнесу. Сравните эти цифры. $1,6 трлн и $50 млрд.

И потому никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости, просто быть не может. Более того, пример сбивания «Кинжала» показывает, что вклад в помощь Украине очень выгоден для США. Позволяя с минимальными затратами как продвигать интересы своего военного бизнеса, так и наносить удары по своему стратегическому противнику.

Держится ли экономика Европы

А что там с Европой, экономика которой страдает? А выглядит так, что все уже перестали страдать. Путин проиграл энергетическую войну. Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже $400, опустившись к уровню лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям. И Россия уже не может влиять на экономику ЕС. А это значит, что новых потерь просто физически нет.

Путин потерял рынок ЕС и почти обнулил свой экспорт. Экспорт газа из России в этом году составит 50 млрд кубометров по всем направлениям, что рекордно низко с конца 70-х годов 20 века. Европа же получила энергетическую независимость от России и вернулась к предыдущему уровню цен на энергоносители. Так что боль уже позади. Какой смысл тогда сейчас менять направление движения?

Нечего пугаться и из-за этого заставлять Украину сдаться. И многие просто живут в парадигме прошлого года, игнорируя изменения.

Экономика играет на стороне Украины. В том числе, истощение экономики России. Которая в 10 раз меньше совокупной экономики стран G7. И экономика России наращивает рекордный дефицит бюджета, который она не может покрывать заимствованиями, в отличие от США. И истощается. В отличие от экономики ЕС или США.

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Это именно Россия не может позволить себе по экономическим причинам продолжать войну, а не коллективный Запад. И это для России каждый новый день войны — это экономическая боль. И потому российская пропаганда как всегда зеркалит и рассказывает об экономических проблемах ЕС. Просто пытаясь заставить всех в это поверить, чтобы поскорее получить компромиссный мир и освободить свою экономику от бремени войны. Но не нужно путать реальность и пропаганду. Не нужно делать подарки российским пропагандистам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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bonv
bonv
12 мая 2023, 9:53
#
Прес-секретар президента Р Ф Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з бюджетом, дефіцит якого до кінця квітня досяг 3,4 трлн рублів, або $ 44 млрд, «абсолютно контрольована».
«У нас насправді досить хороші макроекономічні показники», — сказав він після того, як Мінфін відзвітував про падіння податкових зборів на 22% і дворазове обвалення надходжень від нафти і газу.
Пєсков стверджує, що у РФ «є необхідний запас міцності за різними параметрами», і додав, що про це неодноразово говорили і чиновники Мінфіну, і сам Путін.
За 4 місяці 2022 року Уряд Р Ф витратив у 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків. При доходах в 7,8 трлн рублів витрати досягли 11,2 трлн.
За квітень дефіцит бюджету перевищив 1 трлн рублів, а спад нафтогазових доходів прискорився до 64% після 43−46% в січні-березні. Яка армія — така і економіка…
+
+60
Игорь УА
Игорь УА
12 мая 2023, 10:00
#
Боже храни Америку — арсенал демократии!
Забыли написать что США получают еще и профит в виде замещения своей добычей кацапских поставок энергоносителей в Европу.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
12 мая 2023, 11:03
#
Ласкаво просимо у цинічний світ. З чого Ви взяли що хтось крім самих українців має переживати за майбутнє України. Особливо враховуючи що переважна більшість української еліти абсолютно не переживала за свою країну поки не запахло смаленим.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
12 мая 2023, 11:09
#
Та я вообще без претензий. Наоборот, хорошо что США получают какие то профиты от этой войны, значит поддержка будет не ослабевать. Ну, а чем больше они потратят денег сейчас, тем сложнее им будет дать заднюю и отказаться от Украины в будущем.
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0
gorobezus
gorobezus
12 мая 2023, 11:31
#
А то что у них банков с активами на 800 ярдов банкрутнулось с начала года ничего? И хз сколько в очереди. А потолок госдолга? Я не сомневаюсь что его подымут, но все же. Что респы попросят за поднятие? Плюс ко всему не очень приятная демография, ведущая к росту расходов на социалку и терки с Китаем, способные привести к кризису на фоне которого наш — прогулка по летнему парку. У них сейчас каждый цент на счету.
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0
bonv
bonv
12 мая 2023, 11:34
#
До Німеччини раніше запланованого терміну прибули американські танки Abrams. На них будуть навчатися українські військові. Про це повідомляє видання Sky News. Зазначається, що техніка прибула до порту Бремерхафена. Після цього 31 танк попрямує на військову базу Графенвер. дістануться до бази на початку наступного тижня. Вже за два-три тижні розпочнеться навчання військових ЗСУ, кажуть американські чиновники. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив підкомітету Сенату з питань оборони з асигнувань, що США перемістили «декілька танків на театр бойових дій», щоб українці могли розпочати навчання на них. За його словами, до моменту завершення навчання, що триватиме близько 10 тижнів, танки Abrams, які будуються для українських сил, будуть готові. Зазначається, що прибуття Abrams до Графенверу у Баварії на пару тижнів випереджає графік, який був запланований під час зустрічі військових лідерів у Німеччині минулого місяця.
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neverice
neverice
12 мая 2023, 12:17
#
Можна ще додати, що оборонний бюджет США під $800 млрд на рік. Тому, допомога Україні — то для них копійки, фактично.
І за ці відносно невеликі гроші вони отримують по перше — рекламу своєї зброї і замовлення на десятиліття вперед. По друге — зміцнили НАТО та розбудили від летаргічного сну союзників (що має значення на фоні загроз Тайваню).
Європа, аналогічно, попри витрати здобула багато стратегічних бонусів — Фінляндія та Швеція в НАТО. Також пройшла надзвичайно болючу відмову від російського газу, що було б неможливо у звичайний час (а це треба було робити, бо типу дешевий газ робив ЄС залежним від росії все сильніше і її вплив ставав все більш відчутним).
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