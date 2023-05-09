ФРС и ЕЦБ сказали свое слово по процентным ставкам: почему золото продолжает расти

Начало мая не принесло долгожданного покоя на финансовые рынки. Политическая, военная и экономическая напряженность в мире только усилилась, что отразилось и на рынке драгметаллов. Как будут вести себя котировки на желтый металл в ближайшие 3 месяца, расскажет «Минфин».

3 и 4 мая рынки ожидаемо пережили валютные ралли по паре евро/доллар в преддверии, а затем и во время оглашения решений ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам.

Времени между оглашениями их решений с соответствующими комментариями чиновников снова практически не было. И большинство инвесторов, которые работают на всех сегментах финансового рынка, в этот момент были вынуждены проводить свои операции по покупке/продаже различных активов в основном «на интуиции».

Рынок лихорадило. Чего стоили, например, колебания пары евро/доллар в преддверии и после оглашения Федрезервом и ЕЦБ своих майских решений по ставкам.

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График пары евро/доллар в начале мая 2023 года:

Наличие эмоциональной составляющей в такие периоды приводит к еще большим колебаниям как на фондовом и валютном рынке, так и на рынке драгметаллов. Ведь в такие моменты консервативные инвесторы предпочитают не рисковать, и часто уходят в «защитный актив» — а именно, в золото. А основная часть спекулянтов, дожидаясь, по их мнению, пика ценников на этот драгметалл, затем быстро закрывает свои позиции, играя на нервах большинства сторонников вложений в золото.

Вот что происходило с ценами на благородный металл перед и после оглашения решений регуляторов по ставкам.

График цены на золото в период с начала мая 2023 года:

Стоит учесть, что выбор рынка между «страхом» и «жадностью» обычно зависит именно от психологического настроя крупнейших игроков. Зато мелкие инвесторы подвержены большему риску, ведь их действия и открытия/закрытия отдельных позиций в золоте не делают «погоду на рынке», и не формируют общий тренд.

А вот всего 20−30 крупнейших игроков и фондов, которые делают ситуативные ставки «за» или «против» золота, способны своими операциями практически направлять тренд по этому металлу в нужную им сторону. Мелким же игрокам приходится только угадывать и подстраиваться под тренд, чтобы заработать.

Что будет с ценами на золото до осени

После объявления ожидаемых новостей от регуляторов по ставкам котировки золота должны быстро пойти вниз. Но этого не происходит. Наоборот, ценники на желтый металл отреагировали относительно сдержано и даже периодически росли. Хотя, казалось бы, раз подобные действия Федрезерва и ЕЦБ уже были заложены в котировки золота на ближайшее время, то дальнейшего их роста не должно происходить.

Почему же золото продолжает расти? Все дело в смещении акцентов. Хотя экономика продолжает играть существенную роль в ценообразовании по золоту, политический и психологический факторы все больше влияют на выбор крупнейших инвесторов, которые делают погоду на рынке драгметаллов.

В настоящий момент только рынок нефти (и частично другого сырья) все еще отражает текущее состояние мировой экономики. Но и тут есть свои неэкономические нюансы — например, нефтяные санкции против России.

График стоимости нефти Brent:

Усиление фактора политического, экономического и военного мирового кризиса поддерживает цены на золото на высоком уровне. И будет их удерживать на подобном уровне до хотя бы частичного разрешения человечеством тех глобальных вызовов, с которыми оно столкнулось за последние 3 года, — от пандемии и войны в Украине до экологии, «зеленой энергетики» и глобального потепления.

Именно фактор глобальной неопределенности уже привел к тому, что в 2022 году объем закупленного центробанками золота вырос на 152% — до 1136 тонн. И в 2023 году этот рекорд, скорее всего, будет побит. Ведь еще в феврале-марте этого года традиционный ежегодный опрос 83 центробанков мира с общими активами в $7 трлн показал, что более 2/3 респондентов уверены в дальнейшем росте запасов в течение этого года.

Очень показательными были мотивы такого прогноза руководства центробанков:

инвестиции в золото рассматриваются как эффективный способ защиты от инфляции (70% опрошенных);

геополитическая неопределенность, прежде всего, связанная с войной России против Украины, только усиливается и нет достаточного понимания, какими будут ее последствия для резервных валют (более 40% респондентов, хотя в 2022 году таких было только 23%);

около 1/3 представителей центробанков заявили, что они уже изменили или изменят структуру активов в ближайшее время в пользу увеличения объемов вложений в золото. В том числе, из-за обострения американо-китайских и европейско-китайских отношений, а также войны в Украине.

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Такие настроения большинства ведущих банковских регуляторов мира на фоне сохранения значительной геополитической напряженности — гарантия сохранения высоких цен на золото, как минимум, до осени 2023 года.

Хотя определенная коррекция котировок и будет происходить за счет ситуативных факторов. В том числе, и из-за возможного замораживания процентных ставок Федрезерва осенью этого года или даже их незначительного снижения при удачной борьбе с инфляцией в США.

Но даже такой сценарий не будет сильно отражаться на общем тренде сохранения тренда «дорогого золота». Поэтому, даже в ситуации небольшого снижения котировок желтого металла, паниковать я бы не советовал.

Стратегия инвестирования в золото с горизонтом вложений на 3−5 лет остается актуальной, что хорошо иллюстрирует следующий график движения цен по золоту за последние годы:

Владельцам физического золота в Украине я бы посоветовал набраться терпения и выдержки, даже в моменты ситуативных коррекций стоимости золота в $30−100 на унции.

По крайней мере, до осени этого года, когда станет более-менее понятной ситуация, и главное — успешность борьбы Федрезерва и ЕЦБ с инфляцией посредством высоких процентных ставок. А также, что актуально уже не только для нас, но и для всего мира, — перспективы войны в Украине.

И только потом уже принимать дальнейшие решения по покупке или продаже золота. Мой прогнозный коридор по стоимости золота до начала осени этого года находится в пределах от $1870 до $2140 за унцию. Это очень даже неплохо для тех, кто покупал его еще не так давно по $1640-$1730 в октябре-ноябре 2022 года.