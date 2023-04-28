Переход на газ собственной добычи и 20 новых АЭС: как изменяет энергетику Украина

Для восстановления промышленности Украины нужны дешевые газ и электроэнергия. И то, и другое потенциально у нас есть. Но чтобы удешевить их добычу, необходимы иностранные инвестиции. Сколько не хватает Украине и есть ли сейчас шанс привлечь иностранный капитал, рассказал секретарь Общественного совета Министерства финансов Дмитрий Алексеенко. «Минфин» выбрал главное.

На пути к новой энергетической стратегии

В течение недели появились три, на первый взгляд, не связанные между собой новости, но объединяет их одно, они свидетельствуют о начале формирования новой энергетической стратегии Украины. В хронологическом порядке эти новости выглядят так:

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом» и канадская компания CAMECO подписали двусторонние контракты по расширению текущего сотрудничества между компаниями в сфере ядерного топлива. В рамках первого соглашения CAMECO на протяжении 2024−2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности «Энергоатома» в гексафториде природного урана (UF6), снабжая его и услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. По второму договору «Энергоатом» будет продавать Канаде весь уран, добываемый в Украине отечественным ВостГОК. Конверсию украинского урана обеспечит CAMECO. Украина договорилась с американской компанией Holtec International о строительстве до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, реализации первого пилотного проекта и выходе на минимальную регулируемую мощность реактора и подключении к сети до марта 2029 года. Руководство НАК «Нафтогаз Украины» провело переговоры с американскими нефтяными компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron по поводу проектов, которые помогут Украине нарастить добычу природного газа. «Нафтогаз» надеется на то, что вскоре подпишет контракт с Halliburton и сможет увеличить добычу до 13,5 млрд кубометров в этом году, это на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году.

Эти три новости касаются двух системообразующих отраслей украинской экономики, от которых зависит будущее развитие страны.

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Залежи природного газа: хватит всем

Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по разведанным объемам залежей природного газа. По состоянию на конец 2020 года у Украины было 1,1 трлн выявленных кубометров запасов газа (Норвегия — 1,4 трлн). При этом в 2022 году Украина добыла около 18,5 млрд куб. м природного газа. По сравнению с прошлым годом добыча газа сократилась на 6% — с 19,8 до 18,5 млрд куб.

В общей сложности, за все годы независимости в среднем добывалось около 20 млрд куб м. в год. Это значительно ниже имеющегося потенциала и едва покрывает потребности населения, поэтому для нужд промышленности Украина все годы вынуждена была покупать газ у РФ попадая в газовую «кабалу» с разрушительными экономическими и политическими последствиями.

Имеющиеся в стране сейчас технологии и ресурсы не позволяют наращивать добычу газа, в то же время у Украины одна из самых развитых и всеобъемлющих газотранспортных инфраструктур среди всех стран мира как с точки зрения внутренних поставок, так и по экспортным мощностям.

На сегодняшний день Компания, А О «Укртрансгаз» эксплуатирует 11 ПХГ и имеет на балансе еще 1 ПХГ на временно неподконтрольной территории (Луганская область). Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м. Таким образом, Украина может добавить почти треть к существующим сегодня почти 100 млрд кубометров газовых хранилищ во всех странах ЕС, вместе взятых.

В перспективе при дальнейшем использовании уже разведанных источников углеводородов, а также при освоении еще неразведанных, Украина может полностью закрывать свои потребности в газе. А учитывая прогнозы по росту зависимости стран ЕС от импортного газа (к 2030 году его доля может вырасти до 90%), Украина может стать одним из полноценных поставщиков энергоносителей для европейских государств. Для этого необходимы иностранные инвестиции минимум $3,5 млрд в ближайшие годы.

Наличие газа собственной добычи — это ключевое условие восстановления промышленного производства, химической, металлургической, пищевой и других отраслей. Без дешевого газа собственной добычи восстановление этих отраслей невозможно, их продукция будет просто не конкурентоспособной на рынке. Именно поэтому привлечение международных газодобывающих компаний и увеличение собственной добычи газа критически важны для восстановления и развития экономики Украины.

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Энергия независимости

Вместе с газодобывающей другой ключевой для функционирования и развития экономики является атомная энергетика.

К 2022 г. атомные электростанции обеспечивали 51% электроэнергии Украины, именно благодаря их работе мы смогли пережить энергетический геноцид, устроенный нам россиянами. При этом это самый дешевый вид электрической энергии, себестоимость выработки атомной энергии в 3−5 раз дешевле себестоимости энергии, произведенной из угля или газа (до 2022 г. себестоимость одного КВт атомной энергии составляла менее 1 грн).

Развитие атомной генерации и увеличение ее мощности — это ключевое условие для наличия света в наших домах, без «дешевой» электроэнергии восстановление промышленности невозможно.

Главное не упустить шанс

Исходя из новостей на этой неделе, мы видим, что наши международные партнеры хорошо понимают перспективы развития этих отраслей, их важность для Украины и намерены инвестировать в них даже во время войны. Главная задача нашего правительства максимально воспользоваться этими возможностями, способствовать привлечению иностранного капитала, создать все условия для взаимовыгодного сотрудничества и разработать долгосрочную стратегию энергетического и экономического развития.

К сожалению, в нашей истории уже были моменты, когда мы упускали шансы обрести энергетическую независимость, этот шанс может быть последним, потерять его мы не имеем права.