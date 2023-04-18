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18 апреля 2023, 16:00 Читати українською

Министр энергетики рассказал, сколько газа сейчас находится в подземных хранилищах

За прошлый отопительный сезон потребление газа значительно снизилось, но Украина уже начинает готовиться к следующему и накапливает необходимые объемы в подземных хранилищах. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге, сообщает Укринформ.

За прошлый отопительный сезон потребление газа значительно снизилось, но Украина уже начинает готовиться к следующему и накапливает необходимые объемы в подземных хранилищах.
Фото: epravda.com.ua

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«Потребление газа существенно упало. Если раньше нам нужно было около 18−19 млрд кубометров перед началом отопительного сезона, то в этот сезон мы входили, имея чуть больше 14 млрд кубометров. Но важно, что мы полностью рассчитывали на отечественный ресурс и отказались от экспорта. Это позволило нам спокойно пройти этот сезон», — сказал Галущенко.

Газ в хранилищах

По его словам, на сегодняшний день в подземных хранилищах более 9 млрд кубометров с учетом технологического газа. Это означает, что Украина может спокойно накапливать необходимые объемы до следующего отопительного сезона.

«Мы рассчитываем иметь дополнительно газ для возможного производства электроэнергии, потому что были ситуации, когда мы не могли физически из-за разрушения железных путей поставлять уголь на определенные станции», — добавил Галущенко.

В Нафтогазе также заявили о начале закачки газа в подземные хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону.

За прошедший сезон, с 7 октября 2022 года, из украинских подземных хранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд кубометров газа.

У Нафтогаза есть цель увеличить собственную добычу природного газа на 1 млрд кубометров в 2023 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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