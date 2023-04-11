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11 апреля 2023, 11:17 Читати українською

НБУ готовится ограничить проценты по микрокредитам

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки. Об этом «Минфину» сообщили в одной из МФО .

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения.

«Ведутся разговоры о том, что НБУ хочет сделать фиксированную ставку на рынке кредитования, снизив ее», — рассказал СЕО компании MyCredit Владислав Билан.

По запросу «Минфина» НБУ подтвердил, что прорабатывает варианты снижения стоимости микрокредитов, но пока не назвал конкретного решения этой проблемы.

«Национальный банк Украины рассматривает разные подходы к совершенствованию функционирования рынка потребительского кредитования. В рамках этого разрабатывается внесение на рассмотрение парламента изменений в Закон Украины „О потребительском кредитовании“. Цель этих изменений — удешевить микрокредиты для населения и привести деятельность микрофинансовых компаний к стандарту ответственного кредитования потребителей», — прокомментировали в пресс-службе НБУ.

Более подробную информацию, как отметили в Нацбанке, можно будет получить после официального представления законопроекта в профильный комитет Верховной Рады.

МФО напряглись

На рынке очень надеются, что это решение будет обдуманным и взвешенным. Финансовые компании обращают внимание, что в отличие от банков, предоставляющих кредиты по депозитам, они финансируют клиентов за счет собственных средств на свой страх и риск. Поэтому жесткое ограничение процентной ставки может быть роковым для многих небанковских учреждений.

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Напомним

Ранее в НБУ признавали, что кредиты в финансовых организациях очень дорогие. Однако ограничивать процентные ставки по тем или иным кредитам для населения не собирались .

Свою позицию объясняли тем, что во-первых, в законодательстве отсутствуют нормы об ограничениях. Не предусмотрена такая возможность и в полномочиях НБУ.

Во-вторых, это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, предоставляющие потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+11
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 апреля 2023, 11:49
#
Якщо об обмежили максимальну річну відсоткову ставку по мікрозаймам наприклад у три облікових ставки НБУ — ринок би лише виграв.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
11 апреля 2023, 12:42
#
Ой, та не надо хейтить мфо. хоть я сам и ярый их противник. но они реально часто людей выручают. у банков сейчас реальная годовая ставка 1,5 учётные ставки. при этом банки хитрые твари. они дают кредит, например, на 30000 грн. если человек его не платит, то раскачивают в 3 раза. отчитываются об убытках. получают рефинанс, а потом передают в исполнительную службу на взыскание. и там есть и свои нотариусы, и частные исполнители. могу даже фамилии назвать. плюс депозиты, плюс всякие прочие плюхи от фин рынка. при этом банк даст кредит только если у тебя можно что-то отобрать) банки дают зонтик, когда у тебя солнечная погода, и отбирают его, когда у тебя гроза. а МФО раздают всем подряд из оборотных средств.
+
+30
bonv
bonv
11 апреля 2023, 12:18
#
Тисячі процентів з немудрих прикриють? Не вірю!:)
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 апреля 2023, 12:27
#
Это для верунов во всяких гадалок и «война закончится летом». По плану мировых катал никто ничего заканчивать не собирается до 2030 года. 🛫❌Самолеты над Украиной не будут летать до 2029 года. По крайней мере, такой прогноз дает Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль). 🗣️ «Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)», — говорится в документе.
+
+15
bonv
bonv
11 апреля 2023, 12:29
#
Гумор:)
Чужа кишеня завжди повніша, чужа робота завжди легша, чужі проблеми завжди простіші…
І тільки чужі діти завжди гірші.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
+15
matroskin
matroskin
11 апреля 2023, 12:47
#
Насмешили, та там кроме ставки, и так куча комиссий, страховок, штрафов и т. п. В гос.привате реклама «авто в кредит 1−3%», подошел к знакомой спрашиваю, что реально, ответ от 37%, хотя сами % действительно 3%.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 апреля 2023, 13:05
#
Пока сбу тягают религиозных тёток на допросы,рыжа мавпа стахановскими темпами вывозит лом в европу. https://incident.obozrevatel.com/crime/pri-poluchenii-sertifikatov-euro-1-dlya-vyivoza-metalloloma-v-es-eksporteryi-ispolzuyut-nedostovernyie-dannyie-smi/amp.htm
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