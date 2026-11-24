Международный валютный фонд рекомендует Украине постепенно повышать тарифы на электроэнергию и газ для населения в течение 2027−2029 годов. По одному из сценариев стоимость электроэнергии может вырасти с нынешних 4,32 грн до 9,67 грн за кВтч, а газа — с 7,96 грн до 22 грн за кубометр. В то же время, украинское правительство отмечает, что эти расчеты являются рекомендациями, а не принятым решением о повышении тарифов. Об этом идет речь в материале РБК-Украина со ссылкой на технический отчет МВФ от 30 октября 2026 года.

МВФ представил два сценария постепенного пересмотра тарифов в течение трех лет.

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Как могут измениться тарифы

МВФ представил два сценария постепенного пересмотра тарифов в течение трех лет.

Первый сценарий предполагает более существенное повышение стоимости энергоносителей. Электроэнергия может подорожать примерно в 2,2 раза, а газ — в 2,8 раза.

Второй сценарий умереннее: электроэнергия может вырасти в цене примерно на 41%, а газ — более чем вдвое.

Оба варианта предполагают постепенное сокращение государственного субсидирования и отход от механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), с помощью которого для населения удерживают тарифы ниже экономически обоснованного уровня.

Почему МВФ настаивает на пересмотре цен

По расчетам Фонда, в течение 2024−2026 годов расходы государственного сектора на поддержку заниженных тарифов и связанные механизмы составляли около 3,7% ВВП ежегодно.

Наибольшую часть этих расходов обеспечивают:

1,8% ВВП — субсидирование электроэнергии;

— субсидирование электроэнергии; 1,4% ВВП — поддержка тарифов на газ;

— поддержка тарифов на газ; 0,3% ВВП — теплоснабжение;

— теплоснабжение; 0,2% ВВП — поддержка производства электроэнергии из возобновляемых источников.

По мнению экспертов МВФ, действующий тариф на электроэнергию покрывает всего 41% затрат на ее производство и доставку, а на газ — 49%.

Разницу компенсируют преимущественно государственные энергетические компании, в частности, «Энергоатом» и «Нафтогаз».

Поэтому сокращаются средства, которые предприятия могли бы направлять на восстановление поврежденной инфраструктуры и модернизацию оборудования.

По оценке МВФ, полная реализация первого сценария может обеспечить экономию государственному сектору на уровне 3,2% ВВП, второго — 1,5% ВВП.

Ответившие в правительстве

Министерство энергетики подчеркнуло, что предложенные МВФ сценарии не являются обязательствами Украины и не предусматривают немедленного исполнения.

В ведомстве заявили, что мораторий на повышение тарифов продолжает действовать, а изменение подходов к ценообразованию возможно только после завершения военного положения.

Кроме того, правительство считает, что пересмотру тарифов предшествует создание эффективной системы адресной социальной поддержки.

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что вопросы обсуждали в ходе переговоров с миссией МВФ. По его словам, представители Фонда понимают сложное материальное положение значительной части украинцев.

В то же время пока конкретное решение о повышении тарифов не принято.

Как могут вырасти платежки

Если расчеты МВФ реализуют, расходы домохозяйств на коммунальные услуги могут существенно увеличиться.

Например, для семьи, которая ежемесячно потребляет 200 кВтч электроэнергии, стоимость такого объема по разным сценариям будет составлять:

По более радикальному сценарию ежемесячные расходы на электроэнергию возрастут на 1 070 грн, или на 12 840 грн в год при неизменном потреблении.

Для домохозяйства, использующего 100 кубометров газа в месяц, плата только за газ может возрасти с 796 грн. до 2 200 грн. по сценарию, А или до 1 720 грн. по сценарию Б. Стоимость доставки газа в эти расчеты не включена.

Это условные примеры по конечным тарифам предлагаемых сценариев. Фактические платежи будут зависеть от потребления, возможных льгот и субсидий.

Что будет с субсидиями

МВФ рекомендует совмещать пересмотр тарифов с усилением адресной помощи малоимущим домохозяйствам.

Однако, как отмечают опрошенные РБК-Украина эксперты, введение такой системы усложняет масштабная миграция населения, неофициальные доходы и отсутствие полной информации о материальном состоянии семей.

Отдельной проблемой есть необходимость оценивать не доходы отдельного человека, а финансовое положение всего домохозяйства.

При таких обстоятельствах повышение тарифов без предварительного усовершенствования системы субсидий может увеличить задолженность населения за коммунальные услуги.

Какие тарифы действуют сейчас

Как ранее писал Минфин, Кабинет Министров продлил действие механизма ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года.

Для большинства бытовых потребителей тариф остается на уровне 4,32 грн за кВтч. Для отдельных домохозяйств с электроотоплением сохраняется льготная цена 2,64 грн за кВтч в пределах определенных условий.

На газовом рынке базовый тариф «Нефтегаза» для населения составляет 7,96 грн за кубометр. По данным Минфина, цены других поставщиков отличаются.

В то же время, «Минфин» ранее обращал внимание, что резкое повышение тарифов может создать дополнительное инфляционное давление и увеличить расходы домохозяйств, доходы которых не успевают за ростом цен.

Дальнейший пересмотр тарифной политики будет зависеть от продолжительности военного положения, финансового положения государственных энергокомпаний и готовности системы социальной защиты. Пока цифры 9,67 грн за электроэнергию и 22 грн за газ остаются расчетными сценариями МВФ, а не решением украинских властей.