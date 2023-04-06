НБУ назвал главные факты об оверсайте инфраструктуры финансового рынка в 2022 году

Национальный банк отчитался о своей деятельности с оверсайта за 2022 год и опубликовал очередной отчет по оверсайту инфраструктуры финансового рынка. Документ содержит общую информацию о результатах оверсайта в Украине в 2022 году, в частности по мониторингу платежной инфраструктуры, анализу показателей ее деятельности и динамики в военный год, оценке важных субъектов инфраструктуры финансового рынка на соответствие международным стандартам оверсайта, общим результатам оценки и выработанных рекомендаций, развития оверсайта в Украине и т. д.

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Основные факты из отчета.

Платежные системы

На конец 2022 года в Украине было зарегистрировано 54 платежных системы, из которых:

2 — государственные платежные системы (СЭП и НПС «Простир»);

36 — созданы резидентами (15 — банками, 21 — небанковскими учреждениями);

16 — созданы нерезидентами.

Общее количество участников платежных систем (кроме СЭП) — 132 финансовых учреждения.

Важные участники платежного рынка

По результатам мониторинга платежной инфраструктуры Национальный банк определил важнейших участников платежного рынка. Единственной системно важной системой в Украине остается СЭП НБУ.

Важными платежными системами признаны:

Впервые признаны важные участники платежных систем, а именно: АО КБ «Приватбанк», ООО «Контрактовый дом» и ООО «Универсальные платежные решения».

«Целью такого распределения является установление повышенных требований к объектам оверсайта, которые занимают значительную долю на платежном рынке Украины», — говорится в сообщении.

СЭП НБУ

В течение 2022 года, несмотря на войну и ракетный террор, СЭП продолжала свою работу, обеспечивая более 98% межбанковских платежей в государстве.

В 2022 году состоялась комплексная оценка СЭП на соответствие международным стандартам оверсайта. По результатам оценки выработаны рекомендации, направленные на усовершенствование системы и ее приближение к международным стандартам. Такую оценку по рекомендации МФВ и по примеру ведущих центральных банков регулятор осуществляет каждые два года.

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Сумма совершенных операций в Украине

По сумме совершенных операций в Украине на первом месте — платежи, совершенные в СЭП (107,0 трлн. грн., или 95,7% всех платежей и переводов в пределах Украины).

В пятерку крупнейших участников СЭП (по сумме платежей) в 2022 году вошли:

Количество совершенных операций

По количеству совершенных операций в Украине на первом месте карточные платежные системы — 5,1 млрд шт., или 88,2% от общего количества операций в платежных системах.

В течение 2022 года безналичные платежи с использованием платежных карт росли. Так, количество таких платежей выросло на 4,1% до 5 194,4 млн шт. (92,8% от общего количества сделок с платежными картами), а сумма — на 56,9% до 3 443,9 млрд грн (68,1% от общей суммы сделок с платежными картами).

Развитие НПС «Простир»

По данным НБУ, развитие НПС «Простир» на протяжении 2022 года было направлено на поддержку участников системы, внедрение новых сервисов для держателей карт, а также на расширение инфраструктуры приема карт.

В частности, за 2022 год было обеспечено прием карт НПС «Простир» в 100% торговых платежных терминалов и в 94% банкоматов в Украине.

Также в течение 2022 года была реализована возможность снятия наличных с карт НПС «Простір» через платежные терминалы на кассах торговцев, в частности супермаркетов, аптек, АЗК, которые предоставляют такую услугу.

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Закон «О платежных услугах»

«Значительным событием в направлении развития оверсайта в 2022 году стало введение в действие Закона Украины „О платежных услугах“, направленного на модернизацию и инновационное развитие платежного рынка», — отметил регулятор.

Этим законом, в частности, функция оверсайта наряду с платежными системами распространена на платежные инструменты и схемы, расширен перечень объектов оверсайта и полномочия Национального банка.