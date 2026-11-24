Криптовалютный пользователь сообщил о потере более $610 000 из кошельков Trezor Safe 7 и Exodus, которыми он пользовался на одном iPhone 17 Pro Max. По данным блокчейн-аналитиков Onchain Lens, денежные средства были выведены со счетов в сетях TRON и Solana, а также из программного кошелька Exodus.

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Как сообщает Onchain Lens, наибольшая часть потерь пришлась на кошелек в сети TRON — около $580 000 в USDT. В частности, 21 ноября с него была осуществлена транзакция на 49 999 USDT. Еще примерно $23 400 у USDC было выведено из кошелька в сети Solana, а из Exodus исчезло около $9 500.

Владелец утверждает, что не согласовал эти предания. По его словам, аппаратный Trezor Safe 7 он использовал около двух месяцев, устройство было приобретено в запечатанном виде, а seed-фразу при настройке записал на бумаге и никогда не хранил в цифровом формате. Доступ к устройству посторонние лица, по его утверждению, не имели.

Оба кошелька использовались на одном iPhone 17 Pro Max с iOS 27.2.1. Trezor подключался к смартфону через Bluetooth с помощью Trezor Suite.

Транзакции использовали полномочия владельца кошелька

Анализ транзакций вызывает дополнительные вопросы механизма кражи. По данным Onchain Lens, исследованные переводы не являлись типичной схемой похищения средств из-за предварительно предоставленных разрешений посторонним смартконтрактам.

На TRON при переводе USDT использовалось стандартное право владельца счета, а в исследованной транзакции Solana кошелек потерпевшего выступал авторизатором, подписчиком и плательщиком комиссии. Отдельного делегата, который мог бы самостоятельно распоряжаться денежными средствами, аналитики не обнаружили.

Это не значит, что владелец лично подтвердил транзакции: блокчейн фиксирует использованные криптографические полномочия, но сам по себе не устанавливает, кто физически инициировал операцию.

Часть средств отследили по адресу, связанному с Bybit

Onchain Lens также исследовала движение похищенных активов. По ее данным, адрес, связанный со злоумышленником, перед переводом средств у Solana получил около 0,76 SOL из Binance. После этого часть похищенных USDC переместили по адресу, который аналитики связывают с Bybit.

Владелец сообщил, что обратился в Bybit по поводу этой транзакции. В то же время движение средств в адрес, связанный с биржей, не означает, что биржа причастна к краже.

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Мог ли быть причиной взлом смартфона?

Пока конкретного механизма компрометации не установлено. Среди возможных версий — утечка ключей или recovery-данных, несанкционированное подписание транзакций или проблема с устройством или программным обеспечением.

Однако сам факт использования одного смартфона для аппаратного и программного кошельков не доказывает, что именно iPhone стал причиной воровства. Аппаратный кошелек Trezor предназначен для хранения приватных ключей в защищенной среде, а телефон используется для взаимодействия с ним.

Смартфон потерпевшего работал на iOS 27.2.1, выпущенном Apple 9 ноября. Обновление содержало исправление, в том числе проблемы с Bluetooth. В то же время Onchain Lens не установила связи между этой уязвимостью и похищением криптовалюты.

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