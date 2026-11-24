За девять месяцев 2026 года украинцы осуществили 981,8 млн карточных оплат товаров и услуг в интернете на общую сумму 669,7 млрд грн. Средний онлайн-платеж составил 682 грн, что почти в 1,7 раза больше, чем при расчетах через платежные терминалы. В то же время для интернет-магазинов все большее значение приобретают удобство оформления заказов, скорость оплаты и доверие покупателей. Об этом идет речь в аналитическом материале платежного сервиса WayForPay, подготовленном на основе статистики НБУ и исследований потребительских привычек.

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Сколько украинцы тратят онлайн

По данным Национального банка, в течение января-сентября 2026 года карточками украинских эмитентов совершили 7,24 млрд безналичных операций на общую сумму 4,02 трлн грн.

Их доля среди всех операций с платежными картами составила 96,1% по количеству и 67,1% по сумме.

На оплату товаров и услуг в интернете пришлось 13,6% от количества и 16,7% от общей суммы безналичных карточных операций.

Как отмечают аналитики WayForPay, больший средний онлайн-платеж не означает, что интернет-магазины автоматически получают более высокие чеки. В физических и онлайн-магазинах покупатели оплачивают разные категории товаров и услуг.

В то же время, цифровые платежи продолжают расти. За девять месяцев количество оплат через терминалы в Украине увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а их общая сумма — на 25,6%.

Почему покупатели отказываются от заказов

По результатам исследования MasterIndex 2026, проведенного компанией InMind по заказу Mastercard, 23% опрошенных украинцев совершают онлайн-покупки по меньшей мере раз в неделю.

В то же время доля тех, кто оплачивает заказ наличными при получении, сократилась с 43% в 2023 году до 29% в 2026-м.

Несмотря на распространение безналичных платежей, покупатели не всегда завершают оформление заказов.

По данным исследовательской компании Baymard Institute, среди причин отказа от онлайн-покупок опрошенные потребители в США называли:

19% — недоверие к сайту безопасности платежных данных.

— недоверие к сайту безопасности платежных данных. 17% — слишком долгий или сложный процесс оформления заказа.

— слишком долгий или сложный процесс оформления заказа. 9% — недостаточный выбор способов оплаты.

В WayForPay подчеркивают, что эти показатели нельзя напрямую переносить на украинский рынок. Однако они демонстрируют проблемы, которые могут приводить к потере покупателей.

В частности, клиенты могут отказаться от заказа из-за необходимости обязательной регистрации, сложных форм, непонятных условий доставки или неожиданных дополнительных платежей.

Как интернет-магазинам не терять клиентов

Одной из возможностей упростить оплату является использование цифровых кошельков.

По статистике НБУ, 64% оплат через торговые терминалы украинцы производили с помощью смартфонов и других NFC-устройств. На них пришлось 66,2% от общей суммы таких операций.

По мнению экспертов WayForPay, привычка оплачивать покупки смартфоном формирует аналогичные ожидания от онлайн-магазинов.

В частности, интеграция Apple Pay и Google Pay позволяет покупателям подтверждать платежи без ручного ввода номера карты, срока ее действия и CVV-кода.

Однако удобство зависит не только от платежной системы. Если перед оплатой покупатель должен пройти несколько сложных этапов регистрации или заполнить множество полей, даже быстрый способ расчета может не помочь завершить покупку.

WayForPay рекомендует интернет-магазинам проверять весь путь клиента — от выбора товара до подтверждения платежа.

Особое внимание требует прозрачность конечной цены, условия доставки и возврата, возможность выбрать способ оплаты и понятный порядок действий в случае отклонения транзакции.

Рынок цифровых платежей растет

Как ранее писал «Минфин», за девять месяцев 2026 года количество безналичных операций с платежными картами увеличилось на 7,5% в годовом исчислении, а их общая сумма — на 16,6%.

Наибольший объем безналичных расчетов пришелся на торговые и сервисные сети — 5,5 млрд сделок на 2,15 трлн грн. В то же время, переводы между карточками обеспечили почти четверть общей суммы безналичных транзакций.

Вместе с ростом количества платежей расширяется и инфраструктура их приемки. По данным Нацбанка, к концу сентября количество активных POS-терминалов достигло 587,8 тыс., увеличившись на 5,2% с начала года. Количество торговых и сервисных точек, принимающих платежные карты, выросло на 18,4% — до 727,2 тыс.

Для интернет-магазинов дальнейший рост цифровых платежей означает ужесточение конкуренции не только по цене и ассортименту, но и по качеству оформления покупки.

Предпринимателям все более целесообразно отслеживать долю завершенных заказов, успешность платежей и количество повторных попыток оплаты. Это позволяет выявлять этапы, на которых магазин теряет потенциальных клиентов и оценивать эффективность изменений в платежном процессе.