Во вторник, 24 ноября, средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

Средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 10 копеек в продаже

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,99−45,63 грн. Евро покупают за 49,27 грн, а продают за 50,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,45−45,66 грн, евро — 49,85−50,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,23−45,26 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,33−49,35 грн.

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