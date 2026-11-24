Во вторник, 24 ноября, средний курс доллара прибавил 9 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Курс евро потерял 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.
Доллар пошел вверх, евро дешевеет: как изменился курс валют 24 ноября
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,99−45,63 грн. Евро покупают за 49,27 грн, а продают за 50,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,45−45,66 грн, евро — 49,85−50,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,23−45,26 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,33−49,35 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии