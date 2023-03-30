На спасение банков уже направили свыше $400 млрд: сделает ли это доллар слабее

На спасение финучреждений и поддержку их вкладчиков Федрезерв уже направил колоссальную сумму, а СМИ запестрили заголовками о том, что Штаты снова массово печатают доллары. Что происходит на самом деле, расскажет «Минфин».

Почему снова понадобилось спасать банки

Падение нескольких крупных американских банков и вынужденное слияние швейцарского UBS с почти обанкротившимся Credit Suisse порядком напугали не только клиентов этих и других финучреждений, но и регуляторов — ФРС, Национальный банк Швейцарии и ЕЦБ.

Ведь еще до начала этого кризиса в банках в США и Европе на фоне высокой инфляции начался отток средств вкладчиков. Отчасти это объяснялось скачком цен на товары первой необходимости, но главной причиной все же было появление более доходных небанковских инструментов для вложений инвесторов, привязанных к растущим процентным ставкам регуляторов. Федрезерв и ЕЦБ постоянно повышали свои процентные ставки. А вот банки не спешили увеличивать доходность вкладов, сохраняя их на околонулевых значениях. Это ускоряло бегство вкладчиков из банков.

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Банкиров же хотя и настораживала такая тенденция, они не уделили ей должного внимания, результатом чего стало банкротство банков, еще недавно считавшихся сверхнадежными.

Но американские и европейские чиновники не страдают «короткой» памятью и явно не намерены допускать очередной мировой финансовый кризис. Для тушения пожара в Швейцарии в рамках сделки по поглощению Credit Suisse местный центробанк предоставил UBS кредитную линию в размере 100 млрд швейцарских франков, еще до 9 млрд франков это финучреждение получит для покрытия возможных убытков от правительства.

Аналогичные программы спасения уже представил американский Федрезерв, тем более, что, как сообщил (вряд ли случайно) The Wall Street Journal, проблемы сейчас испытывают почти две сотни региональных американских банков и что не все из них смогут пережить этот год.

Только за последнее время баланс ФРС вырос более, чем на $400 млрд. Средства пошли именно банкам: как на покрытие обязательств обанкротившихся финучреждений, так и тем, кому на фоне паники, понадобилась дополнительная ликвидность.

БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В США (USD МЛН.)

Но стоит ли говорить о новой массированной необеспеченной накачке деньгами, как это было в периодом пандемии, когда политика «количественного смягчения» американского регулятора привела к стремительному росту баланса Федрезерва? И, соответственно о том, что нерешенная проблема инфляции теперь только усугубится со всеми вытекающими последствиями. Для рядовых граждан — это, прежде всего, дальнейшее обесценивание сбережений, рос цен на товары и подорожание кредитов.

Почему не стоит пугаться новой раздачи долларов

Разберем, почему нынешнююситуацию нельзя назвать банальным печатаньем денег. Ранее, во времена политики «количественного смягчения», большинство средств вливалось в систему через выкуп ценных бумаг на рынке. Сейчас, когда Федрезерв свернул эту программу, «назад» ему удалось пока продать ЦБ (читай — откачать с рынка) только на сумму порядка $ 600 млрд. То есть, процесс сворачивания баланса ФРС шел постепенно и без особого давления на рынок.

В теперешней же ситуации, средства, предоставляемые банкам, по большому счету, все возвратные. Причем, в относительно краткосрочной перспективе.

Рассмотрим подробнее. Из вышеуказанных вливаний сейчас в систему:

около $110 млрд — краткосрочные кредиты банкам под залог. Причем, речь идет о сроке до 1 года в основном под потребности конкретных платежеспособных работающих банков. Как правило, финучреждения стараются закрыть такие кредиты максимально быстро, чтобы не быть в условно «черном списке» регулятора и не отпугивать клиентов.

$53 млрд — новая программа ФРС, которая временно предоставляет банкам средства. С возвратом предоставленных в ее рамках средств Федрезерв подстрахуется за счет дополнительного очень жесткого контроля за своими подопечными. И, в случае необходимости, будет принимать жесткие меры, вплоть до введения «контролеров» в руководство банков и изъятия активов для погашения задолженности.

Напомню, что это не Украина, где все помнят невозвратные рефинансы Нацбанка. В США с этим строго. В случае махинаций или невозврата таких средств Федрезерву менеджмент банков рискует угодить за решетку на очень долгий срок. Поэтому эти средства будут возвращены руководством банков в первую очередь.

$180 млрд — прочие кредиты, которые в основном пошли Федеральной корпорации по страхованию депозитов на возмещение вкладов проблемных банков. Эта сумма потенциально будет существенно влиять на рынок, поскольку вкладчики получат их «живыми» деньгами и не факт, что на фоне текущих проблем станут снова вкладывать их в банки.

Но тут стоит учесть, что значительная часть компаний и граждан, получивших возмещение, ведут бизнес, имеют постоянные расходы, для финансирования которых нужны оборотные средства. И не как в Украине, часто наличными, а именно легальные и именно безналичные на счетах в банках. Поэтому эти ресурсы поддержат экономику США и устранят риски потери работы и доходов для сотен тысяч людей и тысяч компаний.

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$60 млрд— средства, предоставленные иностранным центральным банкам, в основном на покрытие долларовых обязательств в Европе. В действительности, это сумма будет явно больше, так как банкам в еврозоне необходимо больше долларовой ликвидности для покрытия своих резко выросших обязательств. Но это не станет глобальной угрозой для доллара в будущем, поскольку эти средства предоставляются в виде СВОП-линий. Они будут ежедневными и координироваться между ФРС, Банком Канады, Банком Англии, ЕЦБ и Национальным банком Швейцарии. СВОП — это обмен одной валюты на другую на отдельных условиях по курсу, объемам и срокам таких операций.

То есть, впследствии центробанки должны будут произвести обратный обмен своих валют на доллар и «вернуть» долларовые средства Федрезерву. Кроме этого, для повышения эффективности своп-линий операции будут проводиться не еженедельно, а ежедневно, то есть это инструмент очень оперативного регулирования.

Такие операции по факту, уже проводятся с 20 марта и продлятся, как минимум, до конца апреля. Механизм применения именно СВОПов является компромиссным вариантом улучшения ситуации в банковской системе США и Европы, который не несет негативных глобальных последствий для системы, как это происходило в период «количественного смягчения». Ключевым в этом механизме является то, что речь идет именно о «возвратных» средствах.

Почему ФРС все-таки придется выбирать: спасать банки или подбросить топлива инфляции

Хотя, учитывая серьезность ситуации (я не исключаю увеличения числа банковских банкротств) в банковской системе и общие экономические последствия агрессивного повышения ставок регуляторами, скорее всего, уже к лету процесс поднятия ставок завершится и в США, и в ЕС.

Поэтому эффект выхода на рынок долларовой ликвидности в виде СВОпов ФРС с ведущими центробанками будет краткосрочным и не сильно отразится на показателях инфляции в США и странах Европы.

Главной проблемой будет $180 млрд по статье — «прочие кредиты», которые в основном пошли Федеральной корпорации по страхованию депозитов на возмещение вкладов проблемных банков. Но в итоге, по моим прогнозам за 2−3 года, за счет реализации активов банков-неудачников — эти средства также будут постепенно возвращены Федрезерву Федеральной корпорацией по страхованию депозитов.

Это в обозримой перспективе сократит баланс ФРС, что подстрахует доллар на рынке. Главное сейчас регуляторам США и Европы на фоне надвигающейся экономической рецессии не перегнуть палку в части дальнейшего повышения процентных ставок и не принести в жертву борьбы с инфляцией новые банки.

В ситуации — борьба с инфляцией выше цели в 2% или потеря мировой банковской системой десятков банков — надо явно выбирать спасение банков. Напомню, в 2008 году кризис привел к банкротству как минимум 25 банков, в 2009 году — 140, а общие потери от финансового кризиса, по оценкам МВФ, на конец ноября 2008 года уже превышали $1,4 трлн. Эта цифра за счет эффекта накопления убытков затем выросла в разы.

Поэтому надо делать выводы и гасить пожар уже сейчас. Иначе Федрезерв и ЕЦБ получат и рецессию, и банкопад, а как следствие — снова дополнительные инфляционные проблемы и экономические потери ВВП мирового масштаба. Похоже, финансовые чиновники США и Евросоюза это уже поняли. Конечно, полностью мягкой просадки явно не будет, но у регуляторов пока еще есть шанс пройти этот непростой период с минимальными потерями.