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20 марта 2023, 8:11 Читати українською

Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе сделки Credit Suisse был оценен в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах, сообщает Tagblatt со ссылкой на пресс-конференцию президента страны Ален Берсе.

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии.
Фото: depositphotos

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«Федеральный совет приветствует приобретение UBS Credit Suisse. Приобретение имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия», — сказал Берсе.

Он отметил, что у Credit Suisse (CS) была хорошая капитализация, однако «клиенты и инвесторы потеряли доверие» к банку. В итоге власти решили предоставить обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).

Условия сделки

В заявлении UBS сказано, что сделка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию CS, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

UBS и Credit Suisse являются в Швейцарии системно значимыми банками. Оба имеют более чем 150-летнюю историю: UBS был основан в 1862 году, Credit Suisse — в 1856-м.

Министр финансов Карин Келлер-Зуттер сообщила, что правительство страны создало нужную правовую основу для предоставления помощи CS, предоставив Национальному банку страны (SNB) дополнительные гарантии по умолчанию по ссудам с ликвидностью.

Кроме того, власти выделили UBS $9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые понесет банк в рамках сделки.

«Дефолт системно значимого банка имел бы непредсказуемые последствия как в Швейцарии, так и за рубежом. Именно здесь Швейцария должна была взять на себя ответственность, выходящую за рамки ее границ», — подчеркнула Келлер-Зуттер.

Что произошло с банком

15 марта у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).

17 марта The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что UBS и CS на выходных начнут переговоры о слиянии. Их организовали SNB и финансовый госрегулятор Finma.

По данным газеты, изначально покупатель предлагал за проблемный банк $1 млрд (0,25 швейцарского франка за акцию при том, что акции Credit Suisse на торгах в пятницу стоили 1,86 швейцарского франка). Затем собеседники издания сообщили, что UBS увеличил предложение до $2 млрд. Рыночная стоимость Credit Suisse на 17 марта составляла $8 млрд. Предложенная покупателем сумма, уточняла FT, не включала дополнительные средства от Нацбанка.

Bloomberg писал, что в случае провала сделки с UBS власти Швейцарии рассматривали возможность полностью или частично национализировать CS.

Глава Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что на ситуацию с банком повлияло и то, что ранее в марте обанкротился американский Silicon Valley Bank, и потеря доверия стала слишком большой. Также обанкротились еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
gorobezus
gorobezus
20 марта 2023, 8:28
#
Это теперь называется «купили»
+
0
yarg
yarg
20 марта 2023, 9:06
#
Спасли от банкротства.
забрали по цене правекса +укрсоцбанка.
и это крупнейший швейцарский банк.
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0
bonv
bonv
20 марта 2023, 9:42
#
Оперативно:)
+
0
bonv
bonv
20 марта 2023, 9:44
#
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/166782/
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