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20 березня 2023, 9:52 Читать на русском

ФРС США приєдналася до рішення п'яти центробанків щодо надання ліквідності банкам

ФРС США заявила, що приєдналася до Банку Канади, Банку Англії, Банку Японії, ЄЦБ і Нацбанку Швейцарії у скоординованих діях щодо розширення надання ліквідності за допомогою постійних угод про своп-лінії в доларах США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву ФРС.

ФРС США заявила, що приєдналася до Банку Канади, Банку Англії, Банку Японії, ЄЦБ і Нацбанку Швейцарії у скоординованих діях щодо розширення надання ліквідності за допомогою постійних угод про своп-лінії в доларах США.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Щоб підвищити ефективність своп-ліній у наданні фінансування в доларах США, центральні банки, які нині пропонують операції в доларах США, погодилися збільшити частоту операцій із семиденним терміном погашення з щотижневої до щоденної», — йдеться у заяві ФРС, опублікованій разом з оголошеннями з інших п'яти центральних банків.

Операції розпочнуться в понеділок, 20 березня і продовжуватимуться принаймні до кінця квітня, повідомила ФРС.

Мережа своп-ліній між центральними банками являє собою набір доступних постійних коштів і є важливим резервом ліквідності для ослаблення напруженості на світових ринках фінансування, тим самим допомагаючи пом'якшити наслідки такої напруженості для надання кредитів домашнім господарствам та підприємствам, наголошується в повідомленні ФРС.

Одночасна публікація оголошень про скоординовані дії сигналізує про глибину стурбованості центробанків нещодавні потрясіння у фінансовій системі по обидва боки Атлантики, пише агентство.

Це крок центробанків послідував за угодою, укладеною за посередництвом швейцарської влади, — про злиття UBS зі швейцарським банком Credit Suisse.

Нагадаємо

У США регулятор Каліфорнії закрив Silicon Valley Bank 10 березня після різкого відтоку вкладів. Це стало катастрофою найбільшого банку США з фінансової кризи 2008 року.

Крім SVB, на початку березня в США збанкрутував банк Silvergate, який The Verge назвав «наріжним каменем» для сфери криптовалют, а влада закрила також нью-йоркський Signature Bank.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 12:04
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Ну что Вывод…мани мани на карне… У.е…
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