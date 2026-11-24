Как сегодня работает небанковское кредитование, почему украинцы выбирают такие сервисы и как изменился рынок?

Об этом в эфире «Общественного радио» рассказал Евгений Резуев, CEO «Укр Кредит Финанс» (CreditKasa).

Почему клиенты возвращаются

По словам Евгения Резуева, небанковское кредитование работает в условиях высокой конкуренции. Привлечение нового клиента может стоить компании около 3 000 грн., тогда как средняя сумма первого кредита составляет примерно 3 000−3 500 грн. Конечно, это не похоже на бизнес-модель, потому чтобы рынок работал — важно не только привлечь клиента, но и создать сервис, которым он захочет воспользоваться повторно. Среди ключевых факторов — удобство, быстрота взаимодействия и качественный клиентский сервис.

Если возникли финансовые трудности

Отдельно в эфире говорили о клиентах, которые не могут выполнить свои обязательства в срок.

В CreditKasa можно сообщить о сложной финансовой ситуации и предоставить подтверждающие документы. По словам Евгения Резуева, в 60−70% таких обращений компания может предоставить небольшие кредитные каникулы. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Рынок стал более регулируемым

Изменились и подходы к работе с просроченной задолженностью. Сегодня коммуникация с клиентами регулируется Национальным банком, разговоры записываются, а правила взаимодействия четко определены.

Небанковское кредитование продолжает изменяться вместе с потребностями клиентов и рынка. Для финансовых компаний все важнее не только скорость и доступность услуг, но и качество сервиса, понятная коммуникация и готовность находить решения в сложных ситуациях.

Больше о том, как сегодня работает рынок, изменяющийся в поведении клиентов и как финансовые компании адаптируются к новым условиям, — в полной беседе Евгения Резуева на «Общественном радио»: