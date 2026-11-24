Национальный банк Украины реорганизовал подразделения, отвечающие за контроль банков и небанковского финансового сектора. Регулятор ликвидировал отдельный Департамент инспектирования, а его функции распределил между департаментами, непосредственно осуществляющими надзор за соответствующими участниками рынка.

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Цель изменений — сделать банковский надзор, контроль за небанковскими финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг более эффективными. В частности НБУ хочет объединить планирование дистанционного контроля и проверок на местах, чтобы быстрее выявлять нарушения и реагировать на риски.

Ранее Департамент инспектирования был отдельным структурным подразделением в вертикали «Пруденционный надзор», руководимой заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником. Теперь его полномочия передали двум департаментам.

Кто теперь будет проверять банки и небанковские учреждения

Департамент интегрированного надзора за банками получает функции планирования, организации и проведения инспекционных проверок банков, их обособленных подразделений, а также небанковских поставщиков платежных и ограниченных платежных услуг.

Его полномочия также будут охватывать участников банковских групп и небанковских финансовых групп, ответственными лицами которых являются небанковские поставщики платежных услуг.

Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг будет отвечать за инспекционные проверки небанковских финансовых учреждений, компаний и других участников соответствующих рынков. К его компетенции будут также принадлежать лица, не имеющие статуса финансового учреждения, но получившие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании и участники небанковских финансовых групп.

Таким образом, оба департамента расширят свои полномочия: к уже имеющемуся безвыездному надзору прибавится организация и проведение выездных проверок.

Почему НБУ объединяет дистанционный надзор и инспекции

Дистанционное наблюдение и проверки на местах дают регулятору разную информацию. При безвыездном контроле НБУ анализирует отчетность учреждений, финансовые показатели, соблюдение нормативов и другие данные. Инспекционная проверка позволяет глубже изучить работу компании, проверить документы, внутренние процедуры и фактическое выполнение требований.

Когда эти функции разделены между различными подразделениями, необходимо передавать информацию, согласовывать планы и координировать действия. Это может увеличивать время между обнаружением риска и проведением проверки.

После реорганизации департаменты, постоянно анализирующие деятельность банков и небанковских учреждений, будут самостоятельно планировать как дистанционные надзорные мероприятия, так и инспекции. Это должно обеспечить непрерывность контроля: если анализ отчетности выявит проблему, регулятор сможет учесть при планировании проверки и углубить исследование.

Такой подход называется риск-ориентированным наблюдением. Его суть состоит в том, что интенсивность и характер контроля зависят от уровня рисков конкретного учреждения, а не только от формального графика проверок.

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Какое направление регулирования усилится

В первую очередь, усиливается именно пруденциальный надзор — контроль за финансовой устойчивостью учреждений, соблюдением обязательных нормативов, управлением рисками и способностью выполнять обязательства перед клиентами.

В то же время, реорганизация охватывает не только банки. Важным направлением является небанковский финансовый сектор: финансовые компании, коллекторские компании, поставщики платежных услуг и другие участники рынка.

Для НБУ это означает возможность применять более целостный подход к контролю разных типов финансовых учреждений. В частности, регулятор сможет лучше учитывать взаимосвязи между участниками финансовых групп, а также риски, возникающие на пересечении банковских и платежных услуг.

Для рынка это не означает автоматического увеличения количества проверок или введения новых нормативных требований. Речь идет прежде всего об изменении организации работы самого регулятора: инспекции должны быть более тесно связаны с текущим анализом деятельности учреждений, а реакция на выявленные нарушения — более быстрой и адресной.

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