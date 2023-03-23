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23 марта 2023, 10:39 Читати українською

Для айтишных ФОПов легализовали электронные деньги: что с этим не так

Законодатель приравнял электронные деньги в расчетах с ФОП-IT к обычным. Что это значит и какие риски, ЭП рассказал Сергей Брояков, советник налоговой и бухгалтерской практики компании Bona Lex. «Минфин» выбрал главное.

Законодатель приравнял электронные деньги в расчетах с ФЛП-ИТ к обычным.

Общепринятым безопасным способом получения вознаграждения для ФОП IT-работников в Украине считается расчет через классические банковские счета.

Использование Wise и Payoneer ассоциировалось с рисками, связанными с утратой права использования упрощенной системы налогообложения и доначислением налогов (18% НДФЛ и 1,5% военный сбор).

Однако принятие закона № 2888, который вступит в силу 1 апреля, может стать Game Changer в сфере расчетов за услуги, предоставляемые ФОПами.

Электронные деньги — не деньги

Ранее главной проблемой использования платежных систем, функционирующих по системе электронных денег, для расчетов с ФОП-IT были положения Налогового кодекса Украины (НКУ) о «денежной форме расчетов» и толковании этого понятия Нацбанком.

Так, в пункте 291.6 статьи 291 НКУ отмечалось, что плательщики единого налога первой — третьей групп должны производить расчеты за товары, работы и услуги исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной).

Нацбанк в своих разъяснениях отмечал, что «электронные деньги» — не «денежная форма расчетов». В письме НБУ говорилось, что согласно законам Украины электронные деньги «не являются валютными ценностями и денежными средствами».

Таким образом, ФОП-IT, регистрировавшие бизнес-аккаунты в платежных системах, функционирующих по системе электронных денег, рисковали «слететь» с упрощенной системы налогообложения (подпункт 4 пункта 298.2.3 статьи 298 НКУ).

Правовые коллизии

Нормотворческие процессы по легализации расчетов через системы электронных денег для упрощенцев начались в 2022 году после вступления в силу закона «О платежных услугах». Согласно ему, денежные средства включают в себя электронные и цифровые деньги и они существуют только в безналичной форме.

Итак, законодатель приравнял электронные деньги к денежным средствам. Соответственно, расчеты через системы электронных денег были приравнены к денежной форме расчетов. Однако изменения не были внесены в Налоговый кодекс Украины, что и в дальнейшем приводило к определенной степени правовой неопределенности.

Соответственно, применение ФОП-IT для целей расчетов платежных систем, функционирующих на основе обращения электронных денег, оставалось не лишенным определенной степени потенциальных рисков для таких налогоплательщиков.

Легализация электронных денег

Закон № 2888 принят, однако еще не вступил в силу в аспекте изменений в налоговое законодательство, это произойдет 1 апреля 2023 года. Однако уже ясно, какую редакцию будут иметь положения пункта 291.6 статьи 291 НКУ.

«Плательщики единого налога первой — третьей групп должны производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег)».

Таким образом, законодатель легализовал использование ФОП-IT, являющихся плательщиками единого налога, для целей расчетов с заказчиками платежных систем, использующих систему электронных денег.

Эта революционная норма может значительно изменить пропорции на рынке платежных услуг не в пользу банков. Однако все ли так выверено, как может показаться?

Остался один нюанс

Нельзя сказать, что открытие бизнес-аккаунтов в учреждениях электронных денег полностью лишено рисков для ФОП-IT. Пункт 16 постановления НБУ содержит общую норму: «Расчеты по внешнеэкономическим операциям осуществляются исключительно через счета в банках».

То есть регулятор говорит, что расчеты за услуги, предоставленные в рамках ВЭД-договоров, должны производиться только через классические банковские счета.

Если о пункте 23 постановления еще можно сказать, что он касается только случаев, где действуют правила о «предельные сроки расчетов» (не применимо к предоставлению IT-услуг), то в контексте пункта 16 это однозначно общая норма.

Рисковость этих положений подзаконного регулирования НБУ обуславливается еще и тем, что контрольный орган уже ссылался на них в ИПК от 21 января 2022 г. № 100/ИНК/99−00−04−03−03−06 и в письме ГНС от 4 июля 2022 года. № 5064/Г/99−00−24−03−03−09, где есть ссылка на постановление НБУ № 5 от 2 января 2019 года.

Следовательно, открытие ФОП-IT, предоставляющих услуги иностранным заказчикам, бизнес-аккаунтов в учреждениях электронных денег не лишено рисков, потому что подзаконное регулирование еще не приведено в соответствие с законодательными новациями.

Следует отметить, что, исходя из заключительных и переходных положений закона № 2888, НБУ «рекомендовали» (точная законодательная формулировка) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Будем за этим пристально смотреть. Если подзаконное регулирование будет приведено в соответствие с положениями закона № 2888, то банки получат серьезных конкурентов в части поставщиков платежных услуг для ФОП-IT.

Источник: Минфин
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