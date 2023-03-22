3 мифа о послевоенной экономике Украины: почему победа не гарантирует процветание

Публичные личности часто распространяют идеи об огромных экономических перспективах Украины после победы в войне. Но действительно ли эта позиция обоснована, и к чему на самом деле стоит готовиться нашему государству, в колонке для NV рассказал сооснователь инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp Алексей Тимофеев.

Инвестиции придут

Нет, не придут. Инвестиции — это сделки. Это вложение в конкретные проекты в конкретном месте. Чтобы они пришли в ожидаемых масштабах, в Украине должны быть сотни и тысячи отдельных проектов. Соответствующих требованиям западных инвесторов относительно рисков и готовности. Сколько их сейчас? — Ноль. Кто их готовит? Спрошу проще — вы, лично, в своем бизнесе их готовите? А кто тогда это будет?

Украина инвестиционно привлекательная

Нет, не привлекательная. Это не врожденное качество, ее такой нужно сделать. Откройте любое исследование об инвестиционной привлекательности развивающихся стран — об их плюсах и минусах. Все они будут о рисках, барьерах и программах стимулирования.

В Украине риски и барьеры зашкаливают — 127 место в мире в индексе экономической свободы в 2021 году, а программы стимулирования уступают странам-конкурентам. В какую сторону на это еще повлияла война, как вы считаете?

Барьеры нужно сносить — это гигиена, а чтобы компенсировать риски — программы стимулирования должны быть на голову выше, чем у конкурентов. Они должны быть беспрецедентными, потому что пропасть, в которой оказалась страна, беспрецедентна. Способны ли такие программы сгенерировать текущие экономические власти? А им нужны иностранные инвестиции? — Это ключевой вопрос. Раньше всех устраивала локальная песочница, на дерибан хватало.

Вступление в ЕС — это главное, остальное — прибавится

Нет, не прибавится. Скажу предельно просто: если нормативы ЕС сейчас применить к украинскому производственному бизнесу, 90% от него остановится в первый же день. Экологические, в частности. Для локальных игроков вступление в ЕС — это испытание на прочность и готовность конкурировать.

Более того, все предыдущие годы отнюдь не отсутствие Украины в ЕС было главным фактором, который сдерживал инвестиции. Главным фактором являлась конкурентная отсталость на инвестиционном рынке. И она никуда не делась и сама не денется. Плюс в ЕС полно стран, которые значительных инвестиций не получают.

Да, все говорят о программе восстановления разрушенной инфраструктуры, жилья и других капитальных объектов. Это самая очевидная потребность. Она даст толчок строительной отрасли на несколько лет. А дальше? А другие отрасли? А регионы, которые, к счастью, не пострадали?

И еще — ни какие западные партнеры нашу работу вместо нас не сделают. Инфантильная установка, что прорывной экономический рост нашей страны входит в чьи-то внешние приоритеты, и нас вперед потянут волоком — это идиотизм. Да, все ресурсы сейчас — извне. Но внешние рычаги без внутренней политики не сработают. Сильно ли мы «прорвались» за 30 лет? И беспокоила бы лично вас судьба экономики размером менее 1% от США или ЕС, и 0,1% от мировой? После стабилизации ситуации содержание и тон разговоров о наших проблемах существенно изменятся. Запад — это прагматизм.

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Практический вывод: чем сложнее ситуация, в которой ты оказался, тем более радикальным и решительным должен быть стратегический ответ. Война катастрофически усугубила и без того слабые инвестиционные позиции Украины. Если вопросы инвестиционной стратегии сейчас на опережение не войдут в повестку дня, как равноправные, — экономическое будущее нам очень не понравится. Вот это — точный прогноз.