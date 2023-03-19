UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse — Bloomberg

Крупнейший швейцарский банк UBS ведет переговоры о полной или частичной покупке Credit Suisse, но рассчитывает на поддержку государства из-за потенциальных рисков, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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Поглощение Credit Suisse

По их словам, UBS обсуждает сценарии, при которых правительство Швейцарии возьмет на себя определенные юридические издержки и потенциальные убытки. О том, что возможная сделка может предусматривать предоставление определенных гарантий со стороны правительства, также рассказали источники Reuters.

Представители UBS и Credit Suisse отказались от комментариев, пишет Bloomberg. Пресс-секретарь Минфина Швейцарии заявила, что правительство «не комментирует слухи».

Швейцарские власти оказывают давление на UBS, подталкивая его к поглощению конкурента, утверждают собеседники Reuters. По словам одного из источников FT, 17 марта швейцарские регуляторы заявили коллегам из США и Великобритании, что слияние — это «план А», призванный предотвратить утрату доверия инвесторов к Credit Suisse.

Другой собеседник газеты отметил, что, помимо поглощения всего Credit Suisse, банки обсуждают и другие варианты, пытаясь оценить возможные нормативные ограничения, а UBS также оценивает потенциальные риски сделки для его бизнеса: в 2022 году UBS заработал $7,6 млрд прибыли, тогда как Credit Suisse получил убыток в размере $7,9 млрд.

Переговоры, которые организовали Национальный банк Швейцарии (SNB) и финансовый госрегулятор Finma, проходят в выходные. Источник Bloomberg добавил, что их цель — объявить о сделке не позднее вечера воскресенья, 19 марта. FT со ссылкой на источник отмечает, что Ц Б Швейцарии настаивает на принятии окончательного решения до открытия торгов в понедельник, 20 марта.

Слияние двух швейцарских банков приведет к созданию одного из крупнейших глобальных системно значимых финансовых институтов в Европе: активы UBS составляют $1,1 трлн, Credit Suisse — $575 млрд, отмечает FT. Сделка может оказаться «слишком громоздкой» для осуществления, пишет FT. Ранее газета писала, что среди других рассматриваемых вариантов — разделение Credit Suisse и продажа его активов новым инвесторам.

Напомним

По итогам 2022 года банке отчитался о крупнейшем годовом убытке со времен мирового финансового кризиса, предупредив, что ожидает дальнейших «существенных» потерь в текущем году.

14 марта банк также признал «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации. Крупнейший акционер швейцарского банка — Saudi National Bank — в свою очередь заявил, что не готов вливать в банк новый капитал в случае необходимости.

После этого акции Credit Suisse обвалились на треть до рекордно низкого уровня. Credit Suisse сообщил о планах занять у швейцарского ЦБ $54 млрд «для упреждающего укрепления своей ликвидности».