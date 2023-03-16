Крах SVB: все пострадавшие компании ЕС и США, и те, кто успел вывести деньги

Из-за банкротства одного из крупнейших банков США многие бизнесы — и не только американские — потеряли деньги. Что известно о пострадавших и как на ситуацию будут реагировать ФРС и ЕЦБ, в колонке для Investing рассказал финансовый аналитик Исмаэль де Ла Круз. «Минфин» выбрал главное.

Краха SVB можно было избежать

Некоторых это может удивить, но проблема банкротства банков не является чем-то странным или уникальным. Напротив, это происходит гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд.

Например, в период с 2011 по 2020 годы в месяц в среднем банкротилось по два банка. Но то, что мы переживаем, имеет некоторые особенности, в частности:

Размер компании. После краха Washington Mutual в 2008 году, это второе и третье по величине банкротство в истории США.

Время, прошедшее с момента последнего банкротства в октябре 2020 года (Almena State Bank).

Хуже всего то, что краха SVB можно было избежать. В конце 2020 года банк получил внутренний отчет с конкретной рекомендацией: покупать краткосрочные облигации. Цель состояла в том, чтобы свести к минимуму риск больших убытков в случае агрессивного роста процентных ставок.

Но руководство банка проигнорировало рекомендацию, сославшись на издержки, и продолжило инвестировать в другие активы, что принесло через год хорошую прибыль.

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ФРС обещала не бросать пострадавших

Вот список американских и европейских компаний, у которых были деньги в SVB:

США:

Roblox (NYSE:RBLX),

Roku (NASDAQ:ROKU),

AcuityAds Holdings (NASDAQ:ATY),

AppLovin (NASDAQ:APP),

Astra Space (NASDAQ:ASTR),

Cohu (NASDAQ:COHU),

Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB),

Lantronix (NASDAQ:LTRX),

Alkami Technology (NASDAQ:ALKT),

Circle SpA (BIT:CIRC),

BlockFi,

LendingClub (NYSE:LC),

Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR),

Sunrun (NASDAQ:RUN),

Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA),

Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC).

Европа:

Trustpilot Group (LON:TRST),

Diaceutics (LON:DXRX),

Dianomi (LON:DNM),

Glantus Holdings (LON:GLAN),

Zealand Pharma (CSE:ZELA),

Pharming Group (AS:PHAR),

Kinnevik (ST:KINVb),

RWS Group (LON:RWS),

PCI-PAL (LON:PCIPP),

Yourgene Health (LON:YGEN),

Windward (LON:WNWD),

Technoprobe SpA (BIT:TPRO),

Alecta: The Swedish Pension Fund.

Хорошей новостью для этих компаний является то, что 12 марта регулирующие органы США изложили стратегию обеспечения безопасности вкладчиков Silicon Valley Bank или Signature Bank (NASDAQ:SBNY).

Кроме того, Федеральная резервная система обнародовала планы по так называемой Программе срочного финансирования банков. Она направлена на защиту финансовых учреждений, пострадавших от волатильности рынка в результате краха SVB.

Хотя меры должны гарантировать финансовую стабильность для этих компаний, риски остаются, поскольку поток финансирования новых проектов, похоже, иссяк.

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Кто успел вывести свои деньги перед крахом банка

Израильские банки оперативно отреагировали на кризис, вызванный коллапсом Silicon Valley Bank, и оказали помощь компаниям высоких технологий, которые держали там депозиты и открыли кредитную линию. «ЛеумиТек» (подразделение банка «Леуми») сообщило, что расширит рамки финансирования компаний хай-тека, которые лишились доступа к своим кредитным линиям.

«ЛеумиТек» занимается финансированием предприятий хай-тека. 11 марта оттуда поступило сообщение, что в последние дни сотрудники смогли оказать помощь своим клиентам и перевели в Израиль около миллиарда долларов, которые хранились в обанкротившемся банке. «ЛеумиТек» также сообщает, что расширит рамки финансирования и кредитования компаний хай-тека и поддержку развивающихся компаний и стартапов, которые лишились доступа к кредитным линиям и ликвидным активам из-за краха Silicon Valley Bank.

Майкл Берри не стесняется в выражениях

SVB понес нереализованные убытки в размере около $16 млрд по своим облигациям, когда наступил 2022 год, когда Федеральная резервная система начала резко повышать процентные ставки.

Майкл Берри, основатель Scion Capital LLC, который предсказал кризис 2008-го, очень хорошо описал в своем твиттере причины, которые на самом деле привели к банкротству банка. «Гордыня и жадность — общие темы, люди идут на глупый риск и терпят неудачу, и именно тогда политики печатают деньги, чтобы исправить ситуацию».

Позже он удалил этот твит. Теперь инвесторы ожидают, что ФРС замедлит повышение ставок. Они не исключают, что на следующем заседании ставки не будут повышаться.

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Как поступит ФРС

Федеральная резервная система: вчерашние данные по инфляции показали, что цены снизились до 6% в феврале, что на четыре десятых ниже показателя января. Месячная инфляция также потеряла некоторую динамику, упав до диапазона 0,4%, в то время, как базовая инфляция установилась на уровне 5,5% г/г, что на десятую часть ниже последнего ориентира.

Фьючерсы на федеральные фонды сейчас колеблются между возможностью повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ФРС 22 марта и возможностью того, что дальнейшего ужесточения не будет, по крайней мере, на данный момент.

Инвесторы теперь оценивают возможность того, что ставки могут достичь пика на уровне 4,9% (повышение на 15 б.п.). До SVB прогнозировалось, что ставки достигнут пика на уровне 5,5%.