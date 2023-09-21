Банки адаптируются к новой учетной ставке: как они планируют менять доходность по вкладам

На прошлой неделе Нацбанк снизил учетную ставку до 20% годовых. Как это изменение отразится на ставках по депозитам, как уже реагируют банки и сколько сейчас платят по депозитам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Кроме снижения учетной ставки, НБУ также снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и сертификатам «овернайт». К тому же, с 11 сентября НБУ вновь повысил нормативы обязательного резервирования по срочным средствам и вкладам физлиц и бизнеса. А с 18 сентября — подкорректировал требования по остаткам срочных депозитов физлиц.

Ставки по депозитным сертификатам снизили до уровня ключевой ставки — до 20% годовых Сертификаты «овернайт» — до 16% годовых Доля остатков срочных депозитов физических лиц, которая учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты, снижена вполовину — с 70% до 35% Нормативы же обязательного резервирования по срочным средствам и вкладам физлиц и бизнеса НБУ повысил. Цена вопроса, как уже писал «Минфин», — 50 млрд грн.

Банки, говорит член правления Укрэксимбанка Михаил Медко, ориентируются на ставку по депозитным сертификатам и доходности других активных операций банка (в частности — кредитования). По его словам, на ценообразование влияют другие факторы, такие как норматив обязательного резервирования. «Чем он ниже, тем большую ставку банки могут предложить клиентам. Если НБУ будет уменьшать ставки по депозитным сертификатам и одновременно уменьшать нормы резервирования, это позволит банкам снижать свои ставки медленнее или даже оставить их на существующем уровне», — говорит банкир.

«Банкам придется напрячься, чтобы выполнить новые нормативы резервирования, и им придется периодически привлекать для этого дополнительные средства граждан. При этом прибыльность этих операций для банков сократится, так как схема „привлекли деньги на вклады — вложили в депсертификаты Нацбанка“ будет приносить меньше доходов. И при этом не всегда банки будут рисковать и вкладывать короткие вклады населения в более длинные ОВГЗ. Риск ликвидности никто не отменял», — говорит финансовый эксперт Алексей Козырев.

Кто будет снижать ставки «взвешенно» и «постепенно»

«Все эти решения [регулятора], конечно, будут влиять на размер процентных ставок, которые будут предлагать банки по вкладам физических лиц. <...> Банки будут реагировать постепенно и по факту соответствующих изменений. Но однозначно, что процентные ставки будут в целом снижаться. Однако снижение процентных ставок вероятнее всего не будет осуществляться прямопропорционально снижению ключевой ставки», — говорит Михаил Медко.

Он добавляет, что «наверное банк скорректирует ставки по привлечению средств физических лиц в сторону снижения. Но изменение процентных ставок будет осуществлено взвешенно, чтобы прежде сохранить те объемы, и ту динамику привлечения срочных вкладов, которые банк имеет сейчас».

При предыдущем снижении учетной ставки на 3% в среднем ставки по рынку снизились на 0,5−1%, говорит Катерина Мелеш, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр. По ее мнению, примерно в таком же постепенном режиме и медленном темпе банки будут снижать депозитные ставки и сейчас.

О снижении ставок говорит и Сергей Козлов, член правления Агропросперис Банка, подчеркивая, что в банке будут проводить этот процесс «постепенно и значительно более медленным темпом со снижением на 0,5−1,5% для удобства наших клиентов».

Семен Бабаев, заместитель председателя правления Правэкс Банка и руководитель главного управления розничного бизнеса банка, говорит, что стратегией банка по гривневым вкладам будет постепенное снижение процентных ставок.

Кредобанк также будет постепенно снижать ставки в гривне, учитывая все факторы и тенденции рынка. «В первую очередь, это касается вкладов на короткие сроки и депозитов для массового сегмента клиентов», — уточнил «Минфину» Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Снижать ставки планирует и Приватбанк. «В настоящее время банк рассматривает возможность и целесообразность постепенного понижения процентных ставок по вкладам, — говорит член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко и предполагает, что «процентные ставки по вкладам [по рынку] могут снизиться к концу года на 2−4% годовых».

В еще одном государственном финучреждении — Укргазбанке — «в ближайшей перспективе существенного уменьшения ставок по депозитным вкладам» не планируют. Однако в банке добавили, что «в то же время, предполагая дальнейший общий тренд по снижению размера депозитных ставок по вкладам до конца года, максимальный размер ставок по депозитам может быть пересмотрен».

Какую доходность прогнозируют банкиры

«Если говорить о корректировании депозитных ставок, то ситуация будет зависеть и от решений НБУ, и от ситуации в каждом банке отдельно — банки будут менять ставки, в зависимости от потребности в ликвидности и необходимости сбалансировать активы и пассивы <...> В случае дальнейшего уменьшения средней ставки на рынке банк будет реагировать, в соответствии с ситуацией», — уточняет директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

«Рынок по гривневым вкладам также возьмет курс на снижение процентных ставок, однако, некоторые банки могут реагировать снижением мгновенно, другие — могут принимать решение о снижении ставок в течение недель или даже месяцев. В среднем, уже к концу сентября рынок может отреагировать снижением процентных ставок на 1−2 п.п и на 3−5 п.п — до конца года», — считает Семен Бабаев.

«Трудно [уровень депозитных ставок до конца года] спрогнозировать. Но ввиду прямой зависимости от учетной ставки, ставки на депозиты, которые будут предлагать банки, также будут снижаться при снижении учетной ставки. Возможно, до уровня 12−13% годовых, но это также будет зависеть и от ситуации на рынке и потребности банков в привлечении дополнительных средств», — полагает Александр Супрунович.

«Учитывая размер процентных ставок, которые сейчас предлагают банки-лидеры по вкладным операциям, считаем, что ставки в целом не существенно изменятся. По разным срокам диапазон процентных ставок будет в коридоре 13−16% годовых до конца года», — предполагает Михаил Медко.

По словам директора департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергея Савки, то, какие ставки сможет предложить рынок до конца года, зависит не только от уровня учетной ставки, но и от дизайна монетарной политики в целом.

«Некоторые изменения НБУ принял еще в четверг во время пересмотра учетной ставки. В частности, уменьшен вес первой составляющей расчета лимита вложений в трехмесячные депозитные сертификаты. Следовательно, больший вес получила составляющая, отвечающая за динамику прироста портфеля срочных вкладов. А общий объем таких депозитов потерял половину своего веса.

Какими будут дальнейшие шаги регулятора по изменению дизайна монетарной политики — сказать невозможно. Уверен, что и сам регулятор не сможет ответить на этот вопрос. Если предположить, что он останется таким, как сегодня, то есть высокие нормы резервирования по средствам по требованию и доступу банков к трехмесячным депсертификатам по учетной ставке, при уменьшении последней до 18% годовых, максимальная доходность трехмесячных гривневых депозитов не будет превышать 15−16% годовых", — полагает Савка.

Сергей Козлов отмечает, что еще несколько месяцев назад разница между учетной ставкой и средними рыночными ставками по гривневым вкладам составляла свыше 10%, а в некоторых случаях — 12% и более. Действия регулятора, по его словам, привели к тому, что за 2023 год разница между учетной ставкой и средней процентной ставкой по вкладам на рынке снизилась фактически в три раза.

«Соответственно, учетная ставка и средние депозитные ставки начинают двигаться синхронно, но с разным темпом, учитывая разницу между ними, возникшую еще в начале широкомасштабной войны в 2022 году. После последующего снижения учетной ставки, по нашим ожиданиям, рыночные процентные ставки придут в определенное равновесие, если не будет других вызовов. Для вкладчиков это будет выглядеть все же, как снижение, но ожидаем, что умеренное: на 1−2% от сегодняшнего уровня», — считает банкир.

Чего еще ждать вкладчикам

«НБУ не просто снизил процентную ставку, а в том числе скорректировал дизайн монетарной политики. Именно это, прежде всего, заставит нас и другие банки дополнительно конкурировать за клиентов-физлиц. Думаем, что ставки будут иметь тренд на понижение, но вложение в срочные депозиты в национальной валюте останется выгодным для населения», — поясняет Катерина Мелеш.

«Значительным фактором может стать сближение ставок крупнейших банков и банков среднего размера. Это существенно усилит конкуренцию на рынке и будет способствовать интенсификации запуска различных бонусных программ. Выиграет, конечно, вкладчик», — считает Сергей Савка.

О бонусных программах говорят и другие банки, с которыми пообщался «Минфин».

Правэкс будет использовать бонусные ставки за размещение депозитов в мобильном приложении, за лонгацию вкладов и определенную сумму вклада и т. п. Акции и системы лояльности по срочным вкладам планирует использовать банк Кредит Днепр.

Агропросперис даст клиентам люфт по времени для оформления депозитов по «старым», более высоким ставкам, а также работает над тем, чтобы улучшить сервисы для клиентов. Банк назвал удаленную идентификацию, дистанционное открытие карт и развитие премиального обслуживания среди направлений, которые он будет усиливать для привлечения вкладчиков. По такому же пути идет Юнекс. В банке убеждены, что не менее уровня ставок для вкладчиков важны такие возможности, как бесплатно и комфортно завести средства на депозит в банке, управлять ими и вывести при необходимости.

Все происходящее означает для вкладчиков несколько ключевых моментов:

банки будут снижать ставки,

при этом попытаются балансировать и удерживать ставки на более или менее привлекательном уровне,

в большей степени небольшие банки, в меньшей — крупные, но делать это будут все финансовые учреждения,

снижать ставки они будут постепенно.

Пока же, по мнению Сергея Савки, сложно сказать, как именно будет развиваться ситуация — в ближайшие недели рынок будет занят тем, что будет адаптироваться к новой учетной ставке.

Как небольшие банки меняли ставки в этот раз

Банк Украинский капитал снизил ставки в гривне по всем срочным вкладам. Доходность вкладов на 6, 9 и 12 мес. уменьшилась на 1 п.п. Больше всего «пострадали» проценты по вкладам на 3 мес.: их сократили на 2,5 п.п. После всех изменений банк платит по вкладам на 3 мес. 15,5%, по остальным — на уровне 16,5% годовых.

Банк Юнекс также в этот раз уменьшал доходность всех гривневых срочных вкладов. Ставки по ним потеряли по 1 п.п., наибольшая доходность осталась по вкладам на 3 мес. — 18% годовых, наименьшая — на 6 и 9 мес. (14,75% годовых).

РВС Банк снизил ставку по гривневым вкладам на 3 мес. на 3,7 п.п., на 6 мес. — на 2,9 п.п., и на год — на 1,95 п.п. После корректировок банк платит по этим вкладам 13%, 14% и 14,5% годовых, соответственно.

Банк также вносил изменения в уровень депозитных ставок в долларе и евро. В обеих валютах банк снизил ставки по вкладам на 6 и 12 мес., но при этом — увеличил по вкладам на 3 мес. Наибольшая доходность в долларе и евро остается по вкладам на 12 мес. (по 2,5% годовых).

Единственным банком, который в этот раз не вносил изменений в ставки в гривне и евро, однако снижал ставки в долларе, стал Агропросперис. Банк уменьшил доходность долларовых вкладов на 3 мес. на 1,2 п.п. — до 0,3% годовых.

По итогам изменений за две недели, Агропросперис предлагает наибольшую доходность по гривневым вкладам на 9 мес. — 18% годовых. По вкладам на 6 мес. больше всего платит Пиреус — 18% годовых.

Наибольшее число небольших банков продолжает максимально удерживать на высоком уровне ставки по гривневым вкладам на 3 мес. Больше всего по ним платит Радабанк (20,5% годовых). Среди банков, которые также предлагают хорошую доходность по этим срочным вкладам:

Асвио банк — 19% годовых,

— 19% годовых, Банк инвестиций и сбережений — 18%,

— 18%, Глобус — 18%,

— 18%, Клиринговый Дом — 18%,

— 18%, Пиреус — 18%,

— 18%, Юнекс банк — 18%.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2023−18.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2023−18.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2023−18.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.