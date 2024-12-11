У річному вимірі (до листопада 2023 року) споживча інфляція прискорилась до 11,2% (із 9,7% - у жовтні). Це максимум річної інфляції за останні 16 місяців. Прискорення зростання споживчих цін та податкові зміни суттєво зменшують і без того скромну прибутковість банківських депозитів. Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладеннях у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Інфляція та податки вганяють депозити в «мінус»: де шукати привабливі ставки
За даними Держстату, за листопад споживчі ціни зросли на 1,9%. НБУ поки що офіційно не переглядав свій інфляційний прогноз, згідно якого споживчі ціни, за результатами 2024 року, мають зрости на 9,7%. Однак керівництво регулятора вже говорить, що реальна картина буде іншою.
«Ймовірно, інфляція буде трохи вищою (за прогноз), ймовірно, вищою за 10%, наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і очікуємо на досягнення мети (5%) у 2026 році», — повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у дискусії, організованій Центром економічної стратегії.
При цьому вже з 1 грудня з депозитних доходів банки утримуватимуть військовий збір за ставкою 5% замість 1,5%, відтак, рівень податкового навантаження на цей вид доходів зросте з 19,5% до 23%.
Навіть за рівня прогнозованої НБУ річної інфляції на гривневих депозитах їх власники нестимуть збитки, підрахувала Ніна Южаніна, членкиня Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики.
«Станом на 2 грудня 2024 року середня ставка за найпоширенішим видом депозиту — строковим на 1 рік — 12,12%. Для прикладу: якщо розмістити на депозит 100 тис. гривень строком на 1 рік, то нараховані відсотки (доходи) становитимуть 12 120 грн.
У перерахунку на нинішній рівень інфляції 9,7% — 10 944 грн. Профіт після оподаткування — 8 427 грн.
Тобто за рік 100 тис. грн знеціняться до 90,3 тис. грн, плюс профіт від депозиту 8 427 грн, отримаємо 98 727 грн умовної вартості. Тому викликає сумнів твердження щодо зростання коштів на гривневих депозитах", — пише вона у своєму телеграм-каналі.
Щоправда, в Нацбанку очікують на сповільнення інфляції у 2025 році до 7%, а на рівень 5% планують вийти вже за результатами 2026 року. Крім того, регулятор може підвищити привабливість гривневих депозитів, якщо знову почне підвищувати ключову ставку. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 12 грудня.
Крім того, якщо подивитись на дохідність, яку пропонують малі банки, то є шанс уникнути потрапляння у «мінус». За ставки 14,55% при таких умовах можна вийти «у нуль». Якщо взяти вклад у 100 тис. грн під 15,75% річних на 12 місяців, то реальна ефективна ставка, за умов підвищеного оподаткування та поточної інфляції, становитиме +0,83%.
Як банки змінювали дохідність депозитів
Із учасників депозитного огляду вибув Комінвестбанк: минулого тижня банк було визнано неплатоспроможним і запроваджено тимчасову адміністрацію.
«Зважаючи на те, що банк визнано неплатоспроможним, після набрання чинності норми про повне відшкодування вкладів фізичним особам, усі вкладники отримають свої кошти у повному обсязі - у розмірі суми вкладу та відсотків, нарахованих станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку», — заявив Фонд гарантування вкладів. Фонд також повідомив, що шукає покупця на банк.
Таким чином, на фінансовому ринку залишається 61 банк, а серед малих банків-учасників депозитного огляду — 17 фінустанов.
Із них за останні два тижні два банки зменшили ставки у гривні, один — збільшив.
Асвіо банк знизив відсотки за гривневими вкладами на 3, 6 і 12 місяців на 0,5 в.п. Найбільше тепер банк платить за вкладами на пів року (15,75% річних), 15,6% та 15,5% річних, відповідно, заробляють його приватні вкладники на 3-місячних та річних вкладах.
Банк також порізав дохідність вкладів у доларі на пів року на 0,25 в.п. — до 2,25% річних, на рік — на 0,45 в.п. — до 2,55% річних.
Бізбанк відмінусував 0,55 в.п. від дохідності гривневих вкладів на 3 місяці, та 0,45 в.п. — від дохідності піврічних депозитів. Після змін ставка за ними становить 14,45% та 14,55% річних відповідно.
Кредитвестбанк до ставок гривневих депозитів на всі строки додав по 1 в.п. Виключення — вклади на 3 місяці, ставку яких збільшено на 0,5 в.п. Тепер банк платить за депозитами на 3 і 6 місяців 16% річних, на 9 і 12 місяців — 15,5% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|15,75%
|-
|15,25%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|15,50%
|0,50%
|-
|-
|15,75%
|0,50%
|15,60%
|0,50%
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|16,00%
|0,50%
|-
|Агропросперіс
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,05%
|-
|15,75%
|-
|6,00%
|-
|Бізбанк
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,55%
|0,45%
|14,45%
|0,55%
|-
|-
|Полікомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|РВС Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|5,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|14,35%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|0,45%
|-
|-
|2,25%
|0,25%
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
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