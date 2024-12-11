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11 грудня 2024, 15:21

Інфляція та податки вганяють депозити в «мінус»: де шукати привабливі ставки

У річному вимірі (до листопада 2023 року) споживча інфляція прискорилась до 11,2% (із 9,7% - у жовтні). Це максимум річної інфляції за останні 16 місяців. Прискорення зростання споживчих цін та податкові зміни суттєво зменшують і без того скромну прибутковість банківських депозитів. Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладеннях у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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За даними Держстату, за листопад споживчі ціни зросли на 1,9%. НБУ поки що офіційно не переглядав свій інфляційний прогноз, згідно якого споживчі ціни, за результатами 2024 року, мають зрости на 9,7%. Однак керівництво регулятора вже говорить, що реальна картина буде іншою.

«Ймовірно, інфляція буде трохи вищою (за прогноз), ймовірно, вищою за 10%, наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і очікуємо на досягнення мети (5%) у 2026 році», — повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у дискусії, організованій Центром економічної стратегії.

При цьому вже з 1 грудня з депозитних доходів банки утримуватимуть військовий збір за ставкою 5% замість 1,5%, відтак, рівень податкового навантаження на цей вид доходів зросте з 19,5% до 23%.

Навіть за рівня прогнозованої НБУ річної інфляції на гривневих депозитах їх власники нестимуть збитки, підрахувала Ніна Южаніна, членкиня Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики.

«Станом на 2 грудня 2024 року середня ставка за найпоширенішим видом депозиту — строковим на 1 рік — 12,12%. Для прикладу: якщо розмістити на депозит 100 тис. гривень строком на 1 рік, то нараховані відсотки (доходи) становитимуть 12 120 грн.
У перерахунку на нинішній рівень інфляції 9,7% — 10 944 грн. Профіт після оподаткування — 8 427 грн.

Тобто за рік 100 тис. грн знеціняться до 90,3 тис. грн, плюс профіт від депозиту 8 427 грн, отримаємо 98 727 грн умовної вартості. Тому викликає сумнів твердження щодо зростання коштів на гривневих депозитах", — пише вона у своєму телеграм-каналі.

Щоправда, в Нацбанку очікують на сповільнення інфляції у 2025 році до 7%, а на рівень 5% планують вийти вже за результатами 2026 року. Крім того, регулятор може підвищити привабливість гривневих депозитів, якщо знову почне підвищувати ключову ставку. Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 12 грудня.

Крім того, якщо подивитись на дохідність, яку пропонують малі банки, то є шанс уникнути потрапляння у «мінус». За ставки 14,55% при таких умовах можна вийти «у нуль». Якщо взяти вклад у 100 тис. грн під 15,75% річних на 12 місяців, то реальна ефективна ставка, за умов підвищеного оподаткування та поточної інфляції, становитиме +0,83%.

Як банки змінювали дохідність депозитів

Із учасників депозитного огляду вибув Комінвестбанк: минулого тижня банк було визнано неплатоспроможним і запроваджено тимчасову адміністрацію.

«Зважаючи на те, що банк визнано неплатоспроможним, після набрання чинності норми про повне відшкодування вкладів фізичним особам, усі вкладники отримають свої кошти у повному обсязі - у розмірі суми вкладу та відсотків, нарахованих станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку», — заявив Фонд гарантування вкладів. Фонд також повідомив, що шукає покупця на банк.

Таким чином, на фінансовому ринку залишається 61 банк, а серед малих банків-учасників депозитного огляду — 17 фінустанов.

Із них за останні два тижні два банки зменшили ставки у гривні, один — збільшив.

Асвіо банк знизив відсотки за гривневими вкладами на 3, 6 і 12 місяців на 0,5 в.п. Найбільше тепер банк платить за вкладами на пів року (15,75% річних), 15,6% та 15,5% річних, відповідно, заробляють його приватні вкладники на 3-місячних та річних вкладах.

Банк також порізав дохідність вкладів у доларі на пів року на 0,25 в.п. — до 2,25% річних, на рік — на 0,45 в.п. — до 2,55% річних.

Бізбанк відмінусував 0,55 в.п. від дохідності гривневих вкладів на 3 місяці, та 0,45 в.п. — від дохідності піврічних депозитів. Після змін ставка за ними становить 14,45% та 14,55% річних відповідно.

Кредитвестбанк до ставок гривневих депозитів на всі строки додав по 1 в.п. Виключення — вклади на 3 місяці, ставку яких збільшено на 0,5 в.п. Тепер банк платить за депозитами на 3 і 6 місяців 16% річних, на 9 і 12 місяців — 15,5% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 15,75% - 15,25% - 15,20% - 15,00% - 0,01% -
Асвіо банк 15,50% 0,50% - - 15,75% 0,50% 15,60% 0,50% - -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,50% - 15,00% - - -
Кредитвест Банк 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% 16,00% 1,00% 16,00% 0,50% -
Агропросперіс 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бізбанк 14,55% - 14,55% - 14,55% 0,45% 14,45% 0,55% - -
Полікомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% -
РВС Банк 12,00% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 14,35% - 15,30% - - -
Індустріалбанк - - 11,75% - 11,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Асвіо банк 2,55% 0,45% - - 2,25% 0,25% 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2024−09.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
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