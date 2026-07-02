Що буде з депозитними ставками в липні і де шукати високу дохідність

Великі банки продовжують поступово коригувати свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів залежно від власних потреб у ліквідності. У результаті на ринку склалася унікальна ситуація, коли, приміром, дохідність за найпопулярнішими 3-місячними вкладами у цієї групи фінустанов коливається від 2,5% до 17,17% річних. Це створює широкий вибір для вкладників. На які умови розміщення своїх гривневих заощаджень вони можуть розраховувати у липні, розповість «Мінфін».

Топ-3 банки із найбільшими вкладами фізосіб

Обсяги коштів населення в банківській системі встановлюють нові рекорди. На кінець травня загальна сума коштів приватних клієнтів сягнула 1,68 трлн грн, що на 40 млрд грн, або на 2,4%, більше, ніж місяцем раніше. Про це з посиланням на свіжу статистику НБУ пише Delo.ua.

Топ-3 українських банків, на рахунках яких зосереджено найбільшу суму вкладів українців, виглядають так:

ПриватБанк — 24,2 млн приватних вкладників тримали еквівалент 648,2 млрд грн разом із вкладами у ВКВ;

— 24,2 млн приватних вкладників тримали еквівалент 648,2 млрд грн разом із вкладами у ВКВ; Ощадбанк — 12,3 млн українців зберігали тут еквівалент 247,5 млрд грн;

— 12,3 млн українців зберігали тут еквівалент 247,5 млрд грн; Універсал Банк (monobank) — 10,5 млн клієнтів-фізосіб зберігали еквівалент 148,1 млрд грн.

Опитані «Мінфіном» фінансисти прогнозують збереження цього тренду й у липні.

«За відсутності суттєвих макроекономічних потрясінь очікуємо, що у липні депозитний портфель фізичних осіб демонструватиме позитивну, хоча й більш стриману динаміку. Причина — сезонний фактор та традиційне збільшення споживчих витрат населення.

Основними чинниками зростання залишатимуться збереження довіри населення до банківської системи, відносно стабільна макроекономічна ситуація, привабливі процентні ставки за гривневими депозитами, прагнення клієнтів захистити свої заощадження від інфляційних ризиків та зростання номінальних доходів населення", — розповів «Мінфіну» Сергій Новошицький, директор з роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Чи потрібні банкам «нові» гроші і як вони за них змагаються

Зважаючи на статистику, банківська система не відчуває браку коштів, що підтверджують і самі банкіри. За словами Ірини Стрепетової, начальниці управління депозитних продуктів Сенс Банку, загалом банківська система має достатній запас ліквідності, тому гострої потреби в масовому залученні ресурсів немає.

«Водночас окремі банки активно конкурують за вкладників, особливо середні та невеликі установи», — уточнює вона.

Ще одну групу банків, зацікавлених в активному залученні коштів населення, назвав «Мінфіну» Сергій Кравченко, керівник Управління продуктів накопичення ПУМБ.

«Найбільше у залученні депозитів зацікавлені банки, які активно розвивають кредитування, адже саме депозитна база є одним із ключових джерел ресурсів для фінансування кредитних програм.

До таких банків належить і ПУМБ. Конкуренція на ринку залишається високою, особливо за клієнтів із великими обсягами заощаджень. Основними інструментами боротьби поки що залишаються процентні ставки та спеціальні пропозиції для окремих категорій вкладників", — говорить він.

Погоджується з колегою й Сергій Новошицький із банку «Південний»: «Якщо банк активно нарощує кредитний портфель або має потребу в додатковій ліквідності, конкуренція за вкладників посилюється. У таких випадках банки можуть пропонувати привабливіші процентні ставки, спеціальні акційні пропозиції або додаткові переваги для клієнтів».

Ірина Стрепетова із Сенс Банку вважає, що основна боротьба за клієнта переміститься в площину акційних пропозицій: додаткових бонусів до ставки, спеціальних умов для нових вкладників, програм лояльності та інших заохочувальних механік.

«Саме такі інструменти допоможуть банкам привертати увагу клієнтів без суттєвого підвищення вартості ресурсів», — наголошує Ірина Стрепетова.

А от Сергій Кравченко з ПУМБ переконаний, що «говорити про повне вичерпання потенціалу для підвищення ставок поки що зарано».

«Частина банків і сьогодні пропонує дохідність на рівні або навіть нижче середньоринкової, тому простір для перегляду ставок ще існує. Ймовірно, активізація конкуренції відбудеться вже восени, зокрема з огляду на очікування щодо подальших рішень НБУ з облікової ставки», — додає він.

Скільки можна буде заробити на гривневих депозитах у липні

Опитані «Мінфіном» банкіри не очікують різких змін дохідності депозитів у найближчій перспективі.

«Упродовж липня депозитний ринок, найімовірніше, залишатиметься в режимі спокійної стабільності. Тобто стане логічним «віддзеркаленням» поточних обставин.

З одного боку, банки не матимуть підстав для різкого перегляду ставок, а з іншого — вкладники, зважаючи на високі ставки дохідності, матимуть ширший вибір, обираючи депозит залежно від власних потреб і обставин.

Після досить насиченого червня фінансовий сектор входить у липень без ознак цінової чи курсової паніки, а отже гривневі депозити й надалі залишатимуться одним із найзрозуміліших інструментів для збереження та примноження коштів", — переконаний Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

На користь таких прогнозів свідчать відносно стабільна макроекономічна ситуація та рівень облікової ставки НБУ, який залишається незмінним на рівні 15% річних від початку року.

«У липні суттєвих змін на депозитному ринку не очікується, проте окремі банки продовжать точково коригувати ставки за пріоритетними строками. Найбільш привабливі умови традиційно пропонуватимуться за вкладами на 6—12 місяців, оскільки саме такі строки дозволяють банкам формувати більш прогнозовану ресурсну базу в умовах збереження відносно жорсткої монетарної політики», — прогнозує Сергій Новошицький із банку «Південний».

Ірина Стрепетова із Сенс Банку також вважає, що найпривабливіші ставки, як і раніше, будуть доступні за вкладами на найпопулярніші строки — 3, 6 та 12 місяців.

«Середні ставки за гривневими вкладами, як і в червні, перебуватимуть переважно в межах 13—14,5% річних, тоді як найпривабливіші пропозиції окремих банків можуть сягати 17,5% річних.

Упродовж липня боротьба за вкладника триватиме, хоч і без ознак системності: частина банків поводитиметься більш активно, пропонуючи додаткові відсоткові надбавки до базових ставок орієнтовно 0,5—1 в.п. Тож найближчий місяць стане вдалим періодом для неквапливого й уважного вибору депозитної програми, що відповідатиме потребам клієнта", — резюмує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

КомінБанк знизив на 0,2 в.п. дохідність гривневих вкладів строком на 9 місяців. Тепер банк пропонує за ними 16,3% річних.

Банк «Південний» порадував своїх приватних клієнтів підвищенням ставки за 3-місячними депозитами у національній валюті одразу на 1,25 в.п. Тепер власники таких депозитів можуть заробити 16% річних.

Банк також підвищив ставку за 3-місячними депозитами у доларах США та євро на 0,55 в.п. — до 2% річних.

Правекс Банк, навпаки, знизив дохідність гривневих депозитів строком на 3 місяці — на 0,5 в.п., до 13,5% річних.

КомінБанк збільшив дохідність усієї лінійки строкових депозитів у доларах США для фізосіб. Ставки за вкладами на 12 і 6 місяців зросли на 0,2 в.п. — до 1,7% і 1,3% річних відповідно. Дохідність депозитів на 9 місяців збільшилася на 0,4 в.п. — до 1,5% річних, а на 3 місяці — на 0,15 в.п., до 0,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут