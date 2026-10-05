Курс валют на 5-9 жовтня: хто розгойдає євро на світовому ринку та як на це відповість НБУ

Початок місяця та кварталу вже позаду, тож робота українського бізнесу та держструктур, попри обстріли росії, входить до звичайного ділового ритму. Щоправда, із поправками на зміну логістики через дронові та ракетні атаки, а також з огляду на економічні реалії останніх важких тижнів.

Рішення уряду заморозити непріоритетні витрати призведе до скорочення обсягів фінансування всіх проєктів, не пов'язаних із соціальними витратами та обороною. Це означає, що попит на валюту із боку окремих компаній-імпортерів, які не задіяні в проєктах ВПК, знизиться.

Водночас на високому рівні збережеться попит на валюту із боку державних компаній, які забезпечують потреби ЗСУ, а також приватних виробників озброєнь, дронів, роботизованих комплексів та іншої продукції оборонного призначення.

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До кінця першої декади жовтня додатковим чинником стане попит на валюту для закупівлі енергоносіїв напередодні опалювального сезону з боку державних структур — насамперед НАК «Нафтогаз України». Підвищений попит також збережеться із боку енергетичних компаній та підприємств критичної інфраструктури, яким необхідно відновлювати пошкоджене російськими обстрілами обладнання до настання холодів.

В результаті я прогнозую збільшення щоденного попиту на валюту на $15−45 млн. Основними чинниками стануть наближення опалювального сезону та необхідність відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів об'єктів цивільної, комерційної та критичної інфраструктури.

Порти для аграріїв щодо логістики залишаються практично закритими: через серйозні проблеми в галузі з обойми головних постачальників валюти на ринок випали металурги. У результаті покривати зростаючий попит на ВКВ доведеться Нацбанку. За моїми розрахунками, із 5 до 9 жовтня НБУ для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити не менше ніж $1,15 млрд-1,46 млрд.

Причому тут ключовим для Нацбанку буде не лише підтримка курсу нацвалюти на міжбанку, а й забезпечення оплати критично важливих для держави проєктів. Зростання обсягів валюти, яку щотижня доведеться витрачати НБУ із резервів на міжбанку у вигляді інтервенцій із продажу долара, стане однією з головних особливостей четвертого кварталу 2026 року.

За моїми прогнозами, у жовтні-грудні цього року щомісячні обсяги таких інтервенцій Нацбанку можуть досягти рівнів $5,8 млрд-7 млрд. Насамперед за рахунок зростання попиту на валюту із боку клієнтів-імпортерів енергоносіїв та зростаючих потреб оборони.

Крім того, цього тижня через високі ціни на нафту на світових ринках одними з головних покупців валюти на міжбанку залишаться імпортери бензину, дизпального та ПММ. Війна на Близькому Сході продовжується і ціни на нафту, за моїми прогнозами, залишаться в межах $91−110 за барель.

Будуть активними в купівлі валюти й ритейлери, які починають поступово пристосовуватися до обстрілів складів і торговельних центрів, що почастішали, і, щоб не втратити клієнтів, закуповують частіше, але дрібнішими партіями. У результаті попит на валюту з їхнього боку також поступово зростатиме, а серед продавців валюти на міжбанку цього тижня головними будуть сам НБУ, частково аграрії та суб'єкти господарювання ІТ-сфери.

Водночас формуватиме курсовий тренд на міжбанку за доларом, а опосередковано і за євро, тактика виходів на ринок Нацбанку з інтервенціями, їхні обсяги та цінники. При цьому наближення засідань американського та європейського регуляторів щодо відсоткових ставок (вони відбудуться наприкінці жовтня) вже зараз серйозно розгойдує пару євро/долар.

Динаміка пари євро/долар

Це також додасть роботи Нацбанку щодо згладжування коливань євро щодо гривні на торгах через політику «гнучкого курсоутворення». У моменти різкого просідання євро на зовнішніх майданчиках НБУ підіграватиме зростанню курсу долара на торгах, щоб через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро особливо не просідав в Україні.

І, навпаки, у разі різкого зростання євро щодо долара на світових ринках, НБУ гратиме на просідання котирувань долара на міжбанку, щоб євровалюта особливо не зростала в ціні в Україні. Фактично Нацбанк працює вже не лише у прив'язці гривні до курсу долара, а з бівалютним кошиком. А основним завданням регулятора стає мінімізація коливань обох валют щодо гривні на нашому ринку.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 5 до 9 жовтня 2026 року: коридор від 1,119 до 1,148 долара за євро з піковою волатильністю на світових ринках 6−7 жовтня — перед і відразу після опублікування протоколів вересневого засідання ФРС США (FOMC Minutes) із деталями рішення щодо підвищення відсоткових ставок.

На підставі цієї інформації багато світових інвесторів робитимуть свої прогнози щодо подальших дій Федрезерва щодо формування монетарної політики наприкінці жовтня. А це безпосередньо вплине на поведінку пари євро/долар у світі та, як наслідок, на курс євро щодо гривні в Україні.

У всі дні цього робочого тижня я чекаю на щоденні коливання пари євро/долар у межах 0,2−0,5 цента на євро, тобто для України це від 9 до 22,5 копійок на євро. А ось 6−7 жовтня ці коливання потенційно можуть зрости і до 1 центу, тобто до 45 копійок на євро на нашому ринку. Але з огляду на політику «гнучкого курсоутворення», яку зараз проводить Нацбанк, ці пікові стрибки курсу євровалюти щодо гривні, найімовірніше, у ці два дні не перевищать 24−35 копійок.

Крім того, варто врахувати, що наступного понеділка, 12 жовтня, у США відзначають День Колумба і американські банки не працюватимуть. Тому українським банкам цього дня доведеться працювати за доларом ТОМом (розрахунки в гривні поточною датою, постачання валюти — наступного робочого дня). Це традиційно знизить активність наших учасників валютного ринку наступного понеділка, тому цієї п'ятниці, 9 жовтня, вони активно проводитимуть свої операції з американської валюти або перенесуть свої операції на вівторок, 13 жовтня.

Традиційно, я хотів би виділити особливості українського валютного ринку, які здатні істотно впливати на динаміку торгів із 5 до 9 жовтня:

Статистика торгів значною мірою залежатиме від ситуативних завдань найбільших учасників ринку — провідних агрокомпаній, державних структур, IT-компаній та імпортерів енергоносіїв, а також графіка проведення ними валютних операцій. За моїм прогнозом, щоденний обсяг угод, що реєструються в системі Bloomberg, в цей період складе від $285 млн до $380 млн.

Вплив постійних російських обстрілів об'єктів української енергетичної та логістичної інфраструктури. Поки що це продовжує стримувати економічну активність у країні, хоча вітчизняний бізнес поступово адаптується до роботи за таких умов.

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Операції банків із власною валютною позицією, пов'язані з виконанням зобов'язань перед клієнтами та проведенням валютообмінних операцій.

Ключове значення, як і раніше, матиме поведінка НБУ на валютному ринку, як його головного маркетмейкера. На настрої учасників торгів впливатимуть не тільки обсяги та характер інтервенцій регулятора, а й рішення, що приймаються ним, у сфері валютного регулювання, офіційні заяви, вербальні інтервенції та характер комунікації з учасниками ринку.

Ще одним значним чинником стане поведінка населення на готівковому та безготівковому валютному ринку. За моїм прогнозом, цього тижня щоденне перевищення обсягів купівлі валюти населенням — як на банківські картки, так і на готівковому ринку, над обсягами її продажу з карток і через обмінні пункти становитиме від $24 млн до $57 млн.

Після відкриття з 1 жовтня нових місячних лімітів НБУ частина громадян уже скористалися можливістю придбати валюту у встановлених межах, тоді як решта, ймовірно, зробить це найближчим часом. У міру реалізації цього відкладеного попиту його вплив поступово слабшатиме. Надалі це трохи знизить тиск на курс національної валюти саме з боку цього чинника.

Прогноз курсу долара та євро на 5−9 жовтня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,119 до 1,148 долара за євро і при прогнозному коридорі щодо котирувань безготівкового долара на торгах у цей період від 44,55 до 45,30 гривень, коридор за безготівковим євро, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50,35 до 51,60 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 30 копійок, і євро — в межах до 20−70 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та тренду за парою євро/долар у світі.

Своєї гри «на зниження» або «на підвищення» із додатковим розгойдуванням котирувань готівковий ринок зараз не проводитиме, і обмежиться просто коригуваннями своїх котирувань, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,40 до 45,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,50 до 45,45 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,20 до 51,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,30 до 51,70 гривень.