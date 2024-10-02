Банки запускають депозитні акції: хто платить 17% річних за вкладом на 3 місяці

Малі банки, як і їхні колеги більшого калібру, взяли тайм-аут у перегляді депозитної політики. За останні два тижні змінити ставки наважилися лише дві фінустанови. Які умови наразі пропонують приватним вкладникам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

«Мінфін» уже розповідав, які проблеми зараз доводиться вирішувати фінансистам і чому населення дедалі скептичніше дивиться на перспективу вкладення коштів на банківський депозит.

Проте деякі фінустанови поки що концентруються не на підвищенні дохідності депозитів, а на інших варіантах залучення нових та утриманні вже наявних вкладників. Так, у Банку Львів повідомили, що акційних депозитів у жовтні не планують, а банк фокусується на «покращенні сервісу та виходу у новий регіон України — Вінницьку область».

Частина банків вважають свої депозитні пропозиції конкурентними, а, відповідно, планів щодо підвищення у жовтні у них немає. Наприклад, про те, що Юнекс Банк пропонує «одні з найвищих ставок за вкладами як у гривні, так і в іноземній валюті на ринку», говорить директор банку з маркетингу Аліна Компанець.

Як повідомили «Мінфіну», не планують акцій і в Райфі, а також у державних Ощадбанку та Сенс Банку. Сенс повідомив, що вже дає додаткові бонуси до базових ставок за відкриття нових вкладів та пролонгацію діючих депозитних договорів через застосунок.

За класичними гривневими вкладами підвищення ставок у жовтні банк не планує. «На це, безумовно, впливає рівень облікової ставки, який згідно з рішенням НБУ залишився без змін, а також достатня ліквідність банку. Тож у збільшенні вартості залучення відповідно немає потреби», — уточнили в банку.

«На жовтень 2024 року проведення додаткових акцій з підвищеними відсотками за депозитами в нацвалюті не планується, при цьому також не планується і зниження відсоткових ставок», — повідомив керівник проєктів управління продажами роздрібного бізнесу ОТП Банку Максим Гончарук.

Частина банків, які не стягували комісії за переказ власних коштів із одного банку до іншого, і яка позиціонувала це як перевагу, такі комісії запроваджуватиме. У такому разі, клієнт, який, наприклад, робить вклад в одному банку під 13% річних, може втратити на виведенні депозиту на рахунок в іншому банку від 0,2 в.п. Якщо відмінусувати від ставки податки та комісію за переказ, дохідність такого вкладу стає сумнівною.

Який рівень комісій

Деякі банки тарифікують перекази (як p2p, так і за IBAN) між своїми рахунками у різних банках. У додатках доведеться заплатити щонайменше 5 грн від суми переказу. На суми за мінімальними відсотками стоять ліміти, і, у разі перевищення, відсоток під час переказу, навіть у додатку, збільшуватиметься: мінімальний, який ми виявили, — 0,2% за сумою понад 10 тис. грн. При переказі у відділенні можна «вскочити» і на 1,5% від суми.

Не всі банки практикують такий підхід. «За замовчуванням при оформленні депозиту відкривається поточний рахунок, який передбачає можливість переказу власних коштів на рахунки в інших банках через мобільний додаток без комісії», — каже Аліна Компанець із Юнекс Банку.

Вона додає, що банк не тарифікує зарахування коштів на рахунок як безготівково, так і готівкою, отримання депозиту та нарахованих відсотків за вкладом, термін якого завершився, перерахування коштів на рахунок за реквізитами в іншому банку.

Сергій Анніков каже, що перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN у мобільних додатках Райфа проводяться без комісії.

«До 100 тис. грн не тарифікуються перекази, у тому числі на власний рахунок клієнта в іншому банку. У разі перевищення цієї суми протягом календарного місяця витрати становитимуть 0,7% (мін. — 5 грн та макс. — 5 тис. грн)», — каже директор департаменту розвитку карткового бізнесу та споживчого кредитування Акордбанку Олександр Кутас.

Із жовтня комісії за переказами за IBAN у додатку ОТП Банку банк скасував, повідомив нам Максим Гончарук. «Однак у відділенні вихідні перекази з поточного рахунку, які ініціюються клієнтом шляхом подання розрахункових документів, тарифікуються комісією 1% від суми переказу (мін. — 15 грн та макс. — 2 тис. грн)», — додав банкір.

Які є акції у жовтні

Серед тих, хто вже пропонує акційні депозити, — Кредобанк. Попри те, що у жовтні ставки за стандартною лінійкою вкладів банк змінювати не планує, підвищену ставку клієнтам пропонуватимуть. За словами директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександра Супруновича, банк планує запровадити новий депозит у нацвалюті під 14% терміном на 4 місяці. «Депозит стосуватиметься виключно „нових“ коштів клієнта для банку», — уточнює він.

«Акційно» залучатимуть клієнтів і до Правекс Банку, повідомив начальник по роботі з фізособами головного управління бізнесу банку Олег Заєць. «У Правекс Банку проходить акція із розіграшем призів для тих, хто оформить депозит. А зміни у ставках залежатимуть від рівня облікової ставки», — додав банкір.

З 1 жовтня новий акційний депозит пропонують у Радабанку. За словами начальника департаменту інноваційного розвитку банку Тетяни Дегтярьової, ставка за ним становить 17% терміном на три місяці. Акція триватиме до кінця листопада з мінімальною сумою вкладу 1 тис. грн, виплатою відсотків щомісяця та без дострокового розриву.

Директор департаменту розвитку розрахункових операцій та депозитних продуктів Акордбанку Леся Мулюкова розповіла, що у жовтні у банку діятиме програма лояльності для військовослужбовців та їхніх сімей. За цією програмою «вкладник отримає +1% до поточної ставки» при розміщенні коштів на низку строкових депозитів.

Продовжують банки й старі акції: до 10 листопада триває акція Піреус Банку, яка розпочалася у серпні, за якою клієнти можуть виграти айпад.

Як банки змінювали ставки

Асвіо Банк знизив на 0,25 в.п. ставку за річними гривневими вкладами та додав ті ж 0,25 в.п. до дохідності депозитів на 6 місяців. Найвища ставка тут після змін залишається за вкладами на 3 місяці (15,75% річних), за вкладами на півроку дохідність становить 15,5% річних, а на рік — 15,25% річних. Банк також додав 1,5 в.п. до вкладів у доларах на 3 місяці (до 2% річних), але знизив ставки за піврічними вкладами (мінус 0,1 в.п. — до 2,5% річних) та річними вкладами (мінус 0,2 в.п. — до 3% річних).

Банк Кліринговий Дім зменшив усі ставки за вкладами у нацвалюті на 0,5 в.п. Найбільше банк сплачує тепер за вкладами на 3 місяці (15,3% річних). Дохідність вкладів на 9 місяців становить 13,9%, на півроку — 13,8% річних. Банк також знижував ставки і за вкладами у доларі та євро.

У доларі найсуттєвіше знизилася дохідність вкладів на 9 місяців (мінус 0,85 в.п. — до 0,6% річних). На 0,5 в.п. банк знизив ставку за вкладами на півроку (до 0,5% річних), на 0,1 в.п. — за вкладами на 3 місяці (до 0,25% річних). У євро дохідність найкоротших вкладів залишилася без змін, на 0,5 в.п. зменшилися ставки за вкладами на півроку та 9 місяців: обидва скоротилися до 0,25% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.09.2024−30.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.09.2024−30.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.09.2024−30.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.