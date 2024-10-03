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3 жовтня 2024, 15:30

Як втрати росіян на фронті впливають на бажання українців купувати валюту

Українці продовжують вкладатись у депозити та ОВДП, але на першому місці у громадян традиційно іноземна валюта. Про те, що рухає настрої українців, і чому саме валюту вони бачать захисним активом, розмірковував керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. «Мінфін» вибрав головне.

Українці продовжують вкладатись у депозити та ОВДП, але на першому місці у громадян традиційно іноземна валюта.

Від чого залежить попит українців на іноземну валюту? Звісно, в НБУ цілком обґрунтовано стверджуватимуть, що від його політики. І цьому можна навести низку точкових доказів.

Наприклад, коли НБУ активно стимулював банки набирати гривневі депозити (лютий-серпень 2023 року), то українці менш активно вкладалися в «бакси» і «єври». А коли регулятор зняв обмеження на купівлю інвалюти в грудні минулого року, то обсяги її придбання вийшли на новий рівень. Але то все має ефект лише на певних відрізках часу.

В нашій пресі можна почитати купу коментарів про десятки чинників впливу на валютний ринок кожного місяця, і в тому, звісно, є логіка. Ці чинники постійно змінюються, що підтримує постійний попит на креативних валютних коментаторів.

Але є чинники впливу на бажання українців купувати валюту, який з початку гарячої війни виглядає стабільно важливим. Це інформація про ситуацію на фронті.

От візьмемо кількість «пахарашелих русскіх», за даними ГШЗСУ, як змінну, що «вказує» на інтенсивність боїв на лінії фронту. Як бачимо, ця статистика добре пояснює попит українців на інвалюту (коефіцієнт кореляції 84%). Але це лише один із чинників, який (можливо) описує сприйняття українцями ситуації на війні.

Є й такі, що не пов'язані безпосередньо з «харошимі русскіми». Їх «вплив» видно на графіку за розходженням двох кривих влітку 2023 року та взимку 2024 року. Це, радше, про настрої та очікування українців.

Так, влітку минулого року хороші настрої українців підживлювалися широко анонсованим контрнаступом, тоді як узимку українці переживали відповідне розчарування, разом із посиленими переживаннями з приводу американської військової допомоги.

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Можна ці розходження кривих на графіку пояснювати регуляторними та фіскальними чинниками, але то вже для поціновувачів.

Який висновок із того всього можна зробити?

Мабуть те, що придбання українцями іноземної валюти — це, радше, не про інвестицію, альтернативою якій могли би бути гривневі строкові депозити чи ОВДП.

Це більше рефлекторна дія, спрямована на самозаспокоєння в тяжкі часи.

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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
3 жовтня 2024, 15:53
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Та ні, просто долар, євро та будь-яка інша валюта СТАБІЛЬНОЇ країни з адекватною РЕАЛЬНОЮ інфляцією буде в рази краща за депозити чи овдп. Бо гроші в банку це не твої гроші, це в першу чергу гроші банку, а вже потім твої, якщо ти їх звідти потім виведеш, з чим судячи з відгуків про різні банки багато в кого проблеми і мова не про блокування рахунку, а про закінчення терміну депозитів. А овдп це гроші з нічого, як піраміда, що найдивніше, що знаходяться ще люди, котрі це купують, краще вже напряму задонатити в конкретну бригаду, ніж довіряти щось нашим казнокрадам) Особливо на фоні реструктуризацій євробондів, а якби зовнішній борг він поважливіше внутрішнього буде, тож рано чи пізно бульбашка овдп закриється. Про що вже працівники мінфіну і нацбанку і починають казати.

Жоден банк не видасть депозит більше за РЕАЛЬНУ інфляцію, бо в банках не дурні працюють і гроші вам дарувати не будуть за дарма. Зараз депозити по 15%, тобто реальна інфляція 20−30% може бути.

Бо зараз тільки ті хто не розбирається максимально, віритимуть в інфляцію в Україні котру нам так старанно малює НБУ, щоб не індексувати мінімалку та прожитковий мінімум, де інфляція «офіційна» до 10% і взагалі скоро буде як в США та ЄС в найкращі роки, а також «зростання» економіки на 3,7% за словами пана голови нацбанку в умовах війни, відтоку кадрів вони ж платники податків, руйнування інфраструктури, блекаутів, закриття бізнесів, ракетних обстрілів та підвищення податків :)
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