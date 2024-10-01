ФРС анонсувала два зниження ставок у США до кінця року

Економіка США залишається сильною, і Федеральна резервна система (ФРС) має намір підтримувати її в цьому стані. Про це під час виступу на щорічних зборах Національної асоціації ділової економіки (NABE) у Теннессі сказав голова американського центробанку Джером Пауелл.

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Перед Федрезервом стоїть завдання домогтися уповільнення інфляції без надмірного зростання безробіття. «Хоча завдання ще не виконане, ми досягли значного прогресу в цьому напрямку», — сказав Пауелл.

За словами голови Федрезерва, недавнє рішення ЦБ знизити ставку відразу на 50 базисних пунктів (б. п.) є ознакою його впевненості в тому, що у разі коригуванні грошово-кредитної політики у відповідному темпі стійкість ринку праці може бути збережена разом із помірним економічним зростанням і сповільненням інфляції до 2%.

Згідно з медіанним прогнозом керівників ФРС, базову ставку буде знижено ще на 50 б.п. до кінця поточного року з нинішнього рівня 4,75−5% річних.

«Якщо ситуація в економіці відповідатиме нашим прогнозам, ставка буде знижена ще двічі», — сказав Пауелл, додавши, що рішення ФРС залежатимуть від статистичних даних і поспішати зі зниженнями ФРС не буде.