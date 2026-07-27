Що буде з доларом та євро: прогноз курсу гривні на 27-31 липня

Останній тиждень липня не дозволить нудьгувати ані світовим інвесторам, ані учасникам українського валютного ринку. Занадто багато подій у цей період істотно впливатимуть на курси долара , євро та гривні.

По-перше, після рішення ЄЦБ 23 липня зберегти ставки на колишньому рівні — від 2,25% до 2,65% річних, усі чекають на вердикт Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок.

Європейський регулятор у своєму пресрелізі заявив про високу волатильність цін на енергоносії і невизначеність, пов'язану з ситуацією на Близькому Сході, а також підкреслив, що продовжує оцінювати макроекономічні дані, що надходять. Простіше кажучи, ЄЦБ натякнув, що готовий змінити правила гри на європейському ринку відсоткових ставок, у разі потреби, але поки що не поспішає з радикальними рішеннями.

На тлі чергового загострення ситуації на Близькому Сході вартість нафти справді злітала «до небес» — майже $100 за барель, що загрожує інфляційними сплесками практично всьому Євросоюзу. Тому ЄЦБ буде змушений відреагувати на це найближчими місяцями, якщо ситуація не стабілізується.

Вже в середу, 29 липня, своє слово щодо відсоткових ставок має сказати ФРС США. Штатам зараз дуже непросто. З одного боку, війна з Іраном набула затяжного характеру, що призводить не лише до періодичних обстрілів американських військ у регіоні, а й завдає відчутних збитків союзникам США на Близькому Сході.

А нещодавнє стрімке зростання цін на нафту майже до $100 за барель вже найближчим часом може спровокувати прискорення інфляційних процесів і в самих США. І хоча потім був ситуативний відкат нафтових котирувань до $91−92 за барель, ситуація на ринках залишається вибухонебезпечною і може суттєво прискорити зростання цін у Штатах.

Графік цін на нафту Brent

Це означає, що, згідно з економічною теорією, ФРС США варто було би вже зараз підвищити ставки хоча б на 0,25 відсоткивх пункти, щоб підтримати прогрес, що лише нещодавно намітився, у стабілізації і зниженні цін у Штатах.

Нагадаю, що річний рівень інфляції в США, за підсумками червня 2026 року, сповільнився до 3,5%, а інфляційні очікування споживачів на рік уперед, згідно з липневим опитуванням Університету Мічигану, знизилися до 4,2%. На цьому тлі новий виток зростання внутрішніх цін через черговий зліт вартості енергоносіїв у світі — вочевидь не найкращий сценарій для американського регулятора.

З іншого боку, зростання напруженості у світі, у тому числі на багатому Близькому Сході та навколо Тайваню, а також продовження війни рф проти України підвищують попит на американське озброєння. А нафта, що дорожчає, зміцнює позиції долара на світовому ринку, оскільки для розрахунків за енергоносії країнам необхідна саме американська валюта. Це добре видно з динаміки пари євро/долар.

Графік пари євро/долар

Таким чином, перед ФРС зараз постає дилема:

1) знижувати ставки для стимулювання економіки зараз точно не вийде: це спровокує зростання споживання, нові інфляційні виклики та відтік інвесторів із казначейських зобов'язань США, дохідність яких значною мірою залежить від ставок ФРС. А за загального державного (федерального) боргу США в липні 2026 року на рівні $39,5 трлн гроші американському уряду дуже потрібні;

2) підвищити ставки на 0,25 відсоткових пункти або навіть відразу на 0,5 відсоткових пункти — це простимулює приплив коштів інвесторів до американських активів і посилить тиск на інфляцію, але водночас знизить економічну активність та збільшить вартість обслуговування і так величезного державного боргу США;

3) залишити ставки на колишньому рівні — 3,50−3,75% річних. Це означає відкласти вирішення стратегічного завдання щодо прискорення економіки США на тлі дедалі гострішої конкуренції з Китаєм. Крім того, затягування вирішення цієї проблеми підвищує ризик майбутніх втрат для американської економіки, якщо чергове рішення «почекати із підвищенням ставок» виявиться помилковим.

Тому цього тижня будь-які витоки інформації про майбутнє рішення ФРС США щодо відсоткових ставок 29 липня, новини про війну на Близькому Сході, а потім і саме рішення Федрезерва здатні буквально «підривати» світові фондові та сировинні ринки, а також провокувати серйозні ралі в парі євро/долар.

Щоденні коливання можуть сягати 1 цента на євро, що для України означає ризик коливань курсу євро щодо гривні до 52 копійок протягом дня.

Проте, попри всі зазначені ризики, я думаю, що ФРС США поки що збереже ставки на колишньому рівні — 3,5−3,75% річних. Але, у будь-якому разі, 28−29 липня на світові ринки чекає ралі в парі євро/долар, а на Україну, відповідно, — стрибки курсу євро.

Крім того, цього тижня закінчується місяць, що завжди підвищує активність як клієнтів, так і самих банків у всьому світі, зокрема, в Україні.

В українських умовах зростання активності клієнтів-імпортерів на міжбанку при купівлі пального, що дорожчає, на тлі скорочення експорту через російські обстріли портової інфраструктури Одеського регіону означає посилення тиску на курс гривні. Це вимагатиме ще більшої активності Нацбанку у проведенні інтервенцій із продажу долара для підтримки курсу національної валюти на внутрішньому ринку.

У результаті, за моїми прогнозами, за період із 27 до 31 липня НБУ витратить із резервів близько $820 млн — 1,2 млрд на вирівнювання попиту та пропозиції на міжбанку.

Золотовалютні резерви України на 1 липня становили $51,273 млрд, минулого тижня ми отримали додаткові вливання у вигляді траншу МВФ на $690 млн, очікується отримання й іншої зовнішньої фінансової допомоги. Відповідно, Нацбанк має зараз всі необхідні ресурси, щоб повністю контролювати ситуацію на валютному ринку.

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З огляду на підвищені ризики стрибків курсу євро у цей період, НБУ намагатиметься за допомогою інтервенцій максимально згладжувати не лише коливання курсу долара на міжбанку, а й опосередковано впливати на курс євро щодо гривні.

30 липня відбудеться ще одна важлива подія для українського валютного та ресурсного ринків: НБУ оголосить рішення щодо облікової ставки. За моїм прогнозом, Нацбанк візьме до уваги всі ризики прискорення інфляції найближчі місяці і збереже облікову ставку на колишньому рівні — 15% річних, навіть з огляду на формальне зниження офіційної інфляції в Україні до 7,2% у річному вимірі.

Я вважаю таке рішення правильним, оскільки надто багато чинників, на які НБУ не може вплинути, здатні спровокувати нове зростання цін найближчим часом. Це і підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення у багатьох регіонах, і подорожчання проїзду у громадському транспорті, і зростання цін на бензин та дизельне пальне, яке бізнес вже закладає до кінцевої вартості своїх товарів.

У такій ситуації рішенням зберегти облікову ставку на рівні 15% річних НБУ просто відобразить реалії економіки.

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Крім того, на ситуацію на валютному ринку України та настрої його учасників впливатимуть інтенсивність російського обстрілу цивільної інфраструктури нашої країни, а також інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту.

За умови посилення курсових коливань на міжбанку активізується й готівковий ринок. Але якщо НБУ зможе максимально згладжувати коливання курсу безготівкової валюти за допомогою оперативних та частих інтервенцій, то й на готівковому ринку «революцій» не буде.

Річ у тім, що громадяни, які хотіли купити валюту в липні в рамках своїх щомісячних лімітів — на 50 тис. грн на картки і до 200 тис. грн на валютні депозити строком від трьох місяців, або придбати готівкову валюту в обмінниках, — це вже зробили. Нові ліміти на серпень відкриються лише у суботу, 1 серпня. Тому попит на валюту з боку громадян цього тижня збережеться, але критичним він не буде.

За моїми прогнозами, у період із 27 до 31 липня:

— вартість нафти марки Brent перебуватиме у коридорі $84−110 за барель;

— пара євро/долар суттєво підвищить волатильність, особливо 28−29 липня, напередодні та під час оголошення рішення ФРС США щодо ставок, і перебуватиме в діапазоні $1,128−1,149 за євро;

— вартість золота знову увійде до періоду підвищеної турбулентності перед засіданням американського регулятора, а діапазон котирувань «жовтого металу» розшириться до $3 920 — 4 270 за унцію;

— ризики нової девальвації гривні Нацбанк мінімізуватиме всіма доступними способами, згладжуючи стрибки курсу долара та опосередковано євро на міжбанку у цей дуже непростий період для світової економіки.

За допомогою частих інтервенцій НБУ продовжуватиме захищати психологічно важливий для нього рівень — 45 грн за долар. При золотовалютних резервах близько $51,3 млрд і щоденних обсягах угод, що зареєстровані у системі Bloomberg і не перевищують навіть $300 млн, це цілком посильне завдання для регулятора.

Прогноз курсу долара та євро в Україні на 27−31 липня

Міжбанк

Цими днями НБУ доведеться практично щодня продавати долар на торгах, а загальні витрати золотовалютних резервів за останній робочий тиждень липня становитимуть від $820 млн до $1,2 млрд.

При цьому щоденні обсяги операцій на торгах, зареєстровані в системі Bloomberg, перебувати в межах $210−320 млн. Особливо активними будуть торгові сесії з середи до п'ятниці, коли основна частина клієнтів закриватиме розрахунки у валюті та гривні зі своїми контрагентами перед майбутньою звітною датою.

При прогнозному коридорі пари євро/долар у межах $1,128−1,149 за євро та коридорі безготівкового долара на міжбанку в межах 44,35−44,95 грн, робочий діапазон безготівкового євро цими днями становитиме 50,65−51,50 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінансових компаній та банків цього тижня працюватимуть зі спредом за доларом у межах 15−25 копійок, а за євро — 20−60 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах 44,20−45,20 грн, а в обмінниках фінансових компаній — 44,30−45,15 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в діапазоні 50,50−51,80 грн, а в обмінниках фінансових компаній — 50,60−51,70 грн.