Новий меморандум з МВФ: як його домовленості вплинуть на соцвиплати та роботу ФОП

Оновлений меморандум України з Міжнародним валютним фондом (IMF Country Report No. 26/188) у межах першого перегляду програми EFF зазвичай згадують в контексті про «сотні вимог». Проте, якщо відкинути міфи та звернутися до першоджерела, програма спирається на чіткий каркас із 20 формальних контрольних точок (маяків) та масштабних структурних реформ. Вони поступово трансформують податкову систему, правила для ФОП і цифрових платформ, енергетику та фінансову інфраструктуру.

Ця розгорнена аналітика розкладає по поличкам ключові домовленості, охоплюючи економічну логіку, зобов'язання уряду, реальний статус виконання маяків та ризики для бізнесу і громадян.

Доходи через цифрові платформи та посилки

Держава системно береться за детінізацію онлайн-економіки та електронної торгівлі.

Цифрові платформи. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує маркетплейси, сервіси таксі, доставки та оренди передавати податковій дані про доходи продавців і виконавців. Для легалізації таких доходів передбачено спеціальний режим — зокрема 10% ПДФО без військового збору для базових категорій. Дешеві посилки. Програмний маяк вимагає переглянути пільги на імпорт через маловартісні відправлення з-за кордону. Початковий урядовий законопроєкт № 15112 було відкликано, але доопрацьований варіант № 15112-д перебуває на розгляді парламенту, що може змінити кінцеву ціну інтернет-покупок.

Удар по «сірому» бізнесу: ФОП, ПДВ та обіцянки ДПС

Для підприємців готують серйозні фіскальні зміни, які впроваджуватимуться поетапно:

ПДВ для спрощенців з 2028 року . До кінця квітня 2027 року має бути ухвалено закон, за яким платники єдиного податку, чий оборот перевищить новий загальний поріг (узгоджений із правилами ЄС), втратять звільнення від ПДВ.

Боротьба з дробленням. До кінця грудня 2026 року уряд зобов'язався розробити правила проти штучного поділу бізнесу, фіктивних переходів між системами та маскування трудових відносин під ФОП. У 2027 році планують переглянути другі й треті групи єдиного податку, виключивши частину послуг або встановивши для них ставки до 10%.

Що податкова обіцяє натомість (зниження вартості сумлінності)

Розширення бази подається як обмін на менш болісне адміністрування. Серед ключових цілей ДПС:

підняти поріг позапланового ПДВ-аудиту зі 100 тис. до 1 млн грн.

обмежити кількість зупинених податкових накладних (цільовий показник — менш як 0,08% на місяць).

забезпечити швидку реєстрацію накладних із документами (не менше 85% — протягом 5 днів) та виконання рішень суду на користь платника за 3 дні.

впровадити попередньо заповнені ПДВ-декларації до кінця 2026 року.

Тарифи, субсидії, пенсійна система та військовий збір

Тарифи. Питання комунальних послуг переведено в площину суто економічних розрахунків. Меморандум передбачає публічний технічний аналіз вартості поточних обмежень (перенесено на кінець жовтня 2026 року) та оцінку системи соціального захисту вразливих домогосподарств (до лютого 2027-го). Лише після цього можливий поступовий перехід до економічно обґрунтованих цін. Пенсії. Фонд і надалі дотримується суворого правила — будь-які нові позапланові виплати мають супроводжуватися чітким джерелом фінансування. Автоматичне зниження пенсійного віку чи непідкріплені бюджетом спецпенсії не плануються. Військовий збір та післявоєнні податки. Бюджетна траєкторія меморандуму базується на тому, що 5% військовий збір не буде скасований одразу після завершення активної фази воєнного стану (він закладений ще на горизонт трьох років), а надалі розглядається можливість запровадження спеціального податку на відбудову.

Кредитування, ринок капіталу та фінансова інфраструктура

Програма вимагає глибокого оновлення фінансового сектору задля залучення приватних інвестицій у відбудову:

Ринок капіталу та інфраструктура. Запровадження дворівневої структури управління НКЦПФР, створення централізованого сховища даних податкової та митниці, розвиток інструментів сек’юритизації та забезпечених облігацій. Захист кредиторів. Удосконалення процедур банкрутства, стандартів оцінки застави та виконання контрактів, що має спростити доступ бізнесу до фінансування поза межами державного бюджету. Держбанки. Продовження реформи корпоративного управління, підвищення прозорості та підготовка до приватизації найбільших державних банківських установ.

Статус формальних маяків програми

Попри розмови про сотні вимог, офіційна таблиця контрольних точок містить 20 пунктів. Динаміка їх виконання наразі неоднозначна:

маяки І кварталу (зокрема податковий пакет та призначення керівника митниці) виконувалися із затримкою або переносилися.

червневі маяки (трансфертне ціноутворення, перевірка декларацій НАЗК) частково переформульовані або перенесені на серпень-вересень 2026 року.

успішно закриті напрямки кібербезпеки фінсектору та оновлення стратегій держбанків.

6. Два макросценарії для економіки

Усі показники меморандуму побудовані на двох розрахункових траєкторіях:

Базовий сценарій. Припускає завершення активної фази війни у 2026 році, після чого у 2027−2030 роках почнеться стабільне відновлення ВВП (3,5−4,2% на рік), проте інфляція на кінець 2026 року прогнозується на рівні 10,5%. Несприятливий сценарій (downside). Описує затягування конфлікту до кінця 2028 року, що означає вищу інфляцію (12,5% у 2026-му), ширший дефіцит і повільне відновлення ВВП (близько 0,5%).

Що робити вже зараз, не чекаючи ухвалення законів

Головна перевага, яку дає вивчення меморандуму — це час. Більшість болючих фіскальних та регуляторних змін ще не набули чинності, але вектор руху вже задано настільки чітко, що підготовку варто починати негайно.

Для пересічних громадян

Першим кроком має стати ревізія власних джерел доходу — особливо якщо вони пов'язані з цифровими платформами, адже з 2027 року такі надходження стануть повністю звітними. Варто спокійно стежити за долею законопроєкту № 15112-д щодо посилок і не панікувати завчасно, а паралельно — оцінити свої критерії на отримання субсидій на випадок майбутньої тарифної реформи.

Крім того, у довгострокових фінансових планах краще одразу закладати, що 5-відсотковий військовий збір не зникне одразу після завершення активної фази війни.

ФОПам

Час зайнятися детальними розрахунками: змоделюйте свій оборот на перспективу 2028 року та прорахуйте сценарій примусової реєстрації платником ПДВ. Одночасно критично перевірте свій бізнес на наявність ознак штучного дроблення, а також проаналізуйте договори з поточними замовниками на предмет того, чи не виглядають вони з боку податкової як приховані трудові відносини.

Облік варто готувати до автоматичного обміну даними, який невдовзі запровадять платформи.

Власникам класичного бізнесу

Треба провести стрес-тестування маржинальності на випадок зростання ПДВ, тарифів та акцизів. Необхідно заздалегідь навести лад у питаннях трансфертного ціноутворення, перевірити процентні витрати та реєстр пов'язаних осіб, а також уважно слідкувати за статистикою заблокованих податкових накладних і судовими спорами з ДПС.

Особливу увагу варто приділити перегляду внутрішніх трудових моделей і старих договорів з колишніми працівниками, які оформлені як ФОП.

Інвесторам

У своїх стратегічних розрахунках слід спиратися не на оптимістичний базовий сценарій, а прораховувати прибутковість щонайменше у двох безпекових варіантах. Важливо тримати руку на пульсі тарифних реформ, змін у роботі НКРЕКП та корпоративного управління держпідприємств.

Серед ключових маркерів для оцінки ризиків залишаються банківсько-суверенний зв'язок, перспективи можливого боргового реструктурування, а також поступовий розвиток ринку капіталу й інструментів захисту кредиторів.